ROMA/ Calciomercato news, Roma-Samp-Ferrero: affari di "fede" aspettando Defrel...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OGGI 19 GENNAIO 2017 - Sono ore calde nel quartier generale della Roma: si cerca di sbloccare il calciomercato, tra mille difficoltà, pochi soldi e molti no ricevuto. C'è poi il pressing di Luciano Spalletti che non vuole "giovani apprendisti" dal mercato ma solo certezze solide. E quindi bocciato il bistrattato Musonda, il ds della Roma Ricky Massara sta sondando il calciomercato italiano. Su Defrel, bloccato per ora dal Sassuolo, c'è una flebile speranza legata alla volontà dell'attaccante francese di vestire da subito la maglia giallorossa. La Roma dal canto suo potrebbe sbloccare la trattativa cedendo agli emiliani il giovane e forte attaccante della Primavera di De Rossi, Tumminello. La società del presidente Pallotta però è dicposta a concedere il giocatore solo in prestito secco. Trattativa dunque difficile da chiudere a meno di una clamorosa rottura tra Defrel e la sua società, ma nel caso sapremo di più a fine gennaio. Intanto la Roma deve costruirsi dei piani B: abbiamo detto di Quaison del palermo che va in scadenza a giugno, autore nelle ultime gionate di 4 gol e che di ruolo gioca trequartista. Ed è oure giovane, futuribile. C'è poi anche Giaccherini, che piace molto a Spalletti e che alla Roma ci andrebbe di corsa ma il Napoli non vuole in nessun modo rafforzare una diretta concorrente. Su Deulofeu c'è ormai il Milan di galliani e per Wilshere se ne riparlerà, nel caso a giugno. C'è pure il no per il ritorno da prestito di Sadiq ora al Bologna. E poi l'idea Muriel da sondare stasera durante la partita di Coppa Italia tra Roma e Sampdoria col presidente Massimo Ferrero, anche lui romanista. Chissà che la sua fede non possa in qualche modo "illuminarlo"...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS - Roma e Sampdoria si affrontano oggi per gli ottavi di finale della Coppa Italia. L’incrocio però potrebbe riproporsi anche in contesti extra campo, e in particolare in ambito di calciomercato perché alcuni giocatori blucerchiati interessano ai giallorossi. Due in particolare i nomi accostati alla Roma, dalle recenti news di calciomercato: quelli di Lucas Torreira e Luis Muriel. Torreira è uno dei giovani emergenti del campionato in corso: arrivato in estate dal Pescara, in punta di piedi o quasi pur dopo una bella stagione in Serie B, il ventenne uruguaiano ha conquistato la fiducia di Giampaolo scalzando dal ruolo di regista un maestro -anzi, un Professore come da soprannome ufficiale- quale Luca Cigarini. Ora Torreira splende nella vetrina Samp, ed anche la Roma ha messo gli occhi su di lui. Non solo: le recenti notizie di calciomercato hanno riaccostato ai capitolini Luis Muriel, attaccante colombiano classe 1991 autore di 8 gol in 21 presenze stagionali. In ogni caso, il presidente doriano Massimo Ferrero ha ribadito che al momento non c’è alcun discorso in piedi con la Roma. Parlando ai microfoni di Rete Sport, il numero 1 blucerchiato ha dichiarato che i giallorossi non gli hanno chiesto informazioni su nessuno. Questo non esclude l’interesse della Roma in previsione estiva…

