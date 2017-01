Entella-Roma Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi girone C, 14^ giornata)

DIRETTA ENTELLA-ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI 20 GENNAIO 2017, GIRONE B 14^ GIORNATA) - Entella-Roma Primavera, diretta dall’arbitro Manuel Volpi venerdì 20 gennaio alle ore 14.30, sarà il grande anticipo e uno dei match più combattuti della quattordicesima giornata del campionato Primavera, chiamato anche Torneo Giacinto Facchetti in onore dell'ex presidente nerazzurro. Le due compagini sono rispettivamente al secondo e al terzo posto nella classifica del girone C, separate da un solo punto, e la vincitrice potrebbe andare ad occupare almeno per un giorno la prima piazza, che al momento è appannaggio degli Under 19 dell'Inter. I biancazzurri liguri nell'ultimo match hanno strapazzato il Frosinone, riscattandosi dopo la pesante sconfitta subita contro il Genoa.

Serviva una scossa con l'avvento dell'anno nuovo e non si è fatta attendere. Discorso simile per quanto riguarda la Roma, che era stata sconfitta fra le mura amiche dal Palermo e in casa dei pari età dell'Atalanta. Nell'ultimo turno però i giallorossi si sono imposti al Centro Fulvio Bernardini contro la Ternana, annichilendo le Fere con un netto 4-0. Dunque chi vincerà potrà dare una sterzata decisa al Campionato Primavera.

La Virtus Entella, guidata dal tecnico Gianpaolo Castorina, si posizionerà sul terreno di gioco con il modulo 4-3-1-2, con il cosiddetto rombo di centrocampo. La formazione titolare vedrà impiegato in porta l'estremo difensore Gaccioli, che proteggerà i pali assieme al terzino destro Carullo, al primo difensore centrale Casagrande, al secondo difensore centrale Cleur e al terzino sinistro Joao Silva. A centrocampo il ruolo di mediano di contenimento verrà interpretato da Battaglia Busacca, affiancato dalle due mezzali Alluci e Zaniolo, schierati rispettivamente a destra e a sinistra. Sulla trequarti giocherà Di Paola, l'uomo di maggior fantasia che galleggerà fra le linee e dovrà servire palloni invitanti alle punte. Infine i due attaccanti saranno Ganea e Puntoriere, entrambi in gol nell'ultima sfida di campionato.

La Roma si posizionerà, su indicazione del mister Alberto De Rossi, con il modulo 4-3-3, adottando un atteggiamento molto offensivo, senza timori reverenziali. L'estremo difensore titolare sarà Romagnoli, protetto dal terzino destro Ciavattini, dal terzino sinistro Pellegrini e dai due difensori centrali De Santis e Grossi. Il centrocampo a tre vedrà agire nello slot di mediano il giovane Bouasse, mentre le due mezzali saranno Bordin e Frattesi. Il tridente offensivo sarà incaricato di mettere sotto pressione il pacchetto arretrato della Virtus Entella con continue sovrapposizioni e tagli nel cuore dell'area di rigore. L'ala destra sarà Keba Coly, l'ala sinistra Tumminello e la punta centrale il bomber Soleri.

Virtus Entella-Roma Primavera, oggi venerdì 20 gennaio 2017 alle ore 14.30, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, in chiaro per tutti sul canale 60 del digitale terrestre di Sportitalia, visibile anche per tutti coloro che si collegheranno in diretta streaming video sul sito sportitalia.com (per accedere alla visione della partita è necessario registrarsi).

