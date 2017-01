Probabili formazioni/ Roma-Cagliari: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 21^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CAGLIARI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Roma-Cagliari è la partita che, domenica 22 gennaio alle ore 20:45, chiude la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. La Roma di Luciano Spalletti continua a mettere pressione alla Juventus, si è avvicinata ad un solo punto (anche se con una partita in più) e crede fermamente nello scudetto; il Cagliari sta giocando un campionato di ottimo livello, da neopromosso ha subito preso le distanze dalle ultime posizioni della classifica e sogna di chiudere nella parte sinistra della graduatoria. La tradizione degli ultimi anni contro i giallorossi non è negativa, ma questa partita è sicuramente difficilissima. In attesa del calcio d’inizio di domani sera allo stadio Olimpico, possiamo andare a studiare in maniera più dettagliata le possibili scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Roma-Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Confermata la difesa a tre, Luciano Spalletti non avrà a disposizione Perotti e Florenzi, che però ha ripreso a correre con i compagni avvicinando il momento del rientro. Con Manolas e Fazio, nello schieramento arretrato torna Rudiger; a giocare sulle fasce, sulla linea dei centrocampisti, saranno come al solito Bruno Peres e un Emerson Palmieri che si può facilmente considerare la vera sorpresa di questa formazione, partito con tanti dubbi ma capace di costruirsi uno spazio davvero importante - e più volte elogiato dal suo allenatore. De Rossi va a occupare la zona mediana del campo: gli farà compagnia Strootman mentre Leandro Paredes va in panchina. Nel reparto offensivo si gioca con i due trequartisti in attesa del ritorno di Salah dalla Coppa d’Africa: Nainggolan allarga leggermente la sua posizione, la stringe invece El Shaarawy che dovrà guardare maggiormente alle linee verticali piuttosto che alle sgroppate sulle corsie laterali. Davanti a tutti Edin Dzeko, che nelle ultime giornate ha calato il suo rendimento in termini di gol ma resta un giocatore mortifero e pericolosissimo, e terzo nella classifica dei marcatori della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Qualche problema in difesa per Massimo Rastelli che perde Marco Capuano /(squalificato); torna comunque Bruno Alves, e allora schieramento classico con Isla che dovrebbe essere impiegato nuovamente come terzino, con Ceppitelli a fare il secondo centrale e Murru che invece sarà il terzino sinistro. In porta ci sarà Rafael Andrade, che per il momento è ancora in vantaggio sul nuovo arrivato Gabriel e potrebbe essere titolare per tutto il resto della stagione; dopo il problema accusato nella rifinitura della scorsa domenica Di Gennaro è pronto a guidare il centrocampo del Cagliari, alla sua destra ci sarà quasi certamente Dessena mentre dall’altra parte, con l’infortunio di Padoin, il favorito è Barella. Dubbi sull’attacco: al momento la soluzione sembra essere quella di Farias da seconda punta al fianco dell’ex Borriello e Joao Pedro sulla trequarti, ma c’è anche l’ipotesi di schierare Farias qualche passo indietro e dunque lanciare come titolare Marco Sau. Un nodo che Rastelli scioglierà soltanto all’ultimo.

ROMA-CAGLIARI: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Roma-Cagliari, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 2, e sulla pay tv del digitale terrestre, precisamente sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.