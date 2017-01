ROMA/ Calciomercato news, Defrel non convocato dal Sassuolo: Roma a un passo?

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DEFREL NON CONVOCATO. La notizia di calciomercato più importante in chiave Roma ce la dà Eusebio Di Francesco che non ha convocato per la gara di campionato di domani Gregoire Defrel. Nella conferenza stampa pre-partita il mister del Sassuolo ha ammesso che il suo attaccante sta vivendo un periodo difficile, non è concentrato per tutto quello che gli ronza intorno (il rifermento è ai tanti rumors di calciomercato che lo vogliono nel mirino della Roma). Dopo tante smentite dei dirigenti emiliani e dopo aver detto e ridetto mille volte, dal patron Squinzi in giù, che in quiesta sessione di mercato non partirà nessuno, qulache crepa nel muro alzato dal Sassuolo comincia a intravedersi. Defrel lo ha detto e ridetto, personalmente a Di Francesco e ai suoi dirigenti che vuole cogliere al volo l'occasione Roma. Sa bene quanto Spalletti lo stimi e quanto potrebbe migliorare ancora ai suoi ordini. Il tecnico toscano lo ha definito un campione. La Roma vuol fare di tutto per accontentare il suo allenatore. La valutazione di Defrel fatta dal Sassuolo è molto alta: 17-20 milioni.

La Roma vorrebbe prenderelo in prestito con obbligo di riscatto. magari aggiungendo un qualche giovane per abbassare il prezzo. Di certo la Roma non vuole rinunciare alla "recompra" di Pellegrini. Già domani dopo le partite potremmo avere importanti novità.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, JESE' RODRIGUEZ. ULTIME NOTIZIE, OGGI 21 GENNAIO 2017 – All'inizioe di questa sessione di calciomercato invernale sembrava che la Roma fosse molto vicina allo spagnolo Jesè Rodriguez, di proprietà del Paris Saint-Germain. Tuttavia, col passare dei giorni l'interesse si è lentamente raffreddato a causa della volontà del giocatore, reduce da una difficile prima parte di stagione e chiuso a Parigi dall'arrivo del tedesco Draxler, di tornare in patria per giocare nel Las Palmas, sua ex squadra. Secondo quanto rivelato da Paolo Bargiggia a Premium Sport, il Las Palmas non starebbe riuscendo ad acquistare Jesè non avendo appunto la forza economica per portare avanti un'operazione del genere. La pista riguardante Jesè rimane dunque molto fredda ma non è detto che non ci possano essere novità negli ultimi istanti di questo gennaio di mercato.

