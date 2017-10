Probabili Formazioni/ Chelsea Roma: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Chelsea Roma: diretta tv, orario e le ultime notizie live sui possibili schieramenti della partita in programma il 18 ottobre 2017 per la Champions League.

17 ottobre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Chelsea Roma (LaPresse)

La sfida tra Chelsea e Roma si giocherà mercoledì 18 ottobre 2017 alle ore 20.45 allo Stamford Bridge di Londra ed è valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2017-2018. Andrà quindi in scena uno scontro diretto in seno al gruppo C, a cui la compagine giallorossa arriva con quella certezza in meno viste alcune assenze di peso nella formazione ai comandi di Eusebio Di Francesco. In ottica assenti non va però meglio anche in casa del Blues visto che Antonio Conte dovrebbe presumibilmente fare a meno di personaggi come Morata e Kantè. Insomma la partita di domani sera a Londra si annuncia in salita per entrambe le squadre: altissima comunque la posta in palio dato che con un successo i capitolini potrebbero scavalcare la compagine inglese e arrivare in testa alla graduatoria del gruppo. In attesa di vedere che cosa ci riserverà il campo andiamo a vedere nel dettaglio come i due allenatori si sono preparati a questo match, analizzando le probabili formazioni di Chelsea Roma.

CHELSEA ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La sfida tra Chelsea e Roma, in programma per le ore 20.45 sarà visibile in diretta tv in esclusiva sulla piattaforma di Mediaset Premium: appuntamento quindi ai canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 Hd, con diretta streaming video garantita agli abbonati tramite il servizio Premium Play.

LE SCELTE DI CONTE

Fatto conto di alcuni assenti annunciati come N’Golo Kantè e Alvaro Morata, il tecnico dei Blues dovrebbe cercare di mandare in campo un 11 il più possibile titolare, optando nel contempo a un piccolissimo cambio di modulo spostandosi dal 3-4-2-1 a un 3-4-3 più agile. Tra i pali chiaramente non mancherà Courtois, mentre di fronte all’estremo difensore belga dovremmo vedere Azpilicueta con il capitano Cahill e David Luiz sulle fasce. Le prime novità di formazione arriveranno invece dal centrocampo: ci sarà infatti Fabregas arretrato a far compagnia a Bakayoko al centro del reparto, mentre Moses e Alonso si occuperanno dell’esterno come hanno già fatto anche contro l’Atletico Madrid nel turno precedente di Champions League. Con Morata out per infortunio la maglia da titolare nel tridente di attacco dei blues dovrebbe cadere sulle spalle di Batshuayi, con Hazard e Willian al fianco: con Diego Costa out e l’ex Blancos fuori dai giochi la coperta per Conte risulta senza dubbio molto corta.

GLI 11 DI DI FRANCESCO

A proposito di coperta corta non possiamo idre che la sta cavando meglio Eusebio di Francesco e la sua Roma: con Manolas di nuovo out per infortunio, e con lui Emerson, Defrel e Schick , il tecnico giallorosso è costretto a fare far gli straordinari ad alcuni dei suoi titolatissimi, vista anche l’importanza della partita in casa del Chelsea. Confermato il modulo 4-3-3 e con lui anche il suo portiere Alisson, in difesa Di Francesco opterà per la coppia centrale Fazio-Juan Jesus vista l’assenza del greco con l’inossidabile Kolarov sulla fascia assieme a Bruno Peres. Per la gioia dei fan della Roma però appare pronto a ritornare in campo dopo un paio di settimane di assenza per problemi muscolari Kevin Strootman: con lui al centro non dovrebbe mancare De Rossi e Nianggolan, ma Pellegrini potrebbe trovare spazio nel momento in cui serviranno forze fresche. Tridente d’attacco confermato rispetto a quanto visto nella partita precedente di campionato contro il Napoli: Edin Dzeko come prima punta, con Perotti e Florenzi a supporto, con particolare attenzione per quest’ultimo, da poco rientrato dall’infortunio al legamento crociato.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ROMA

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Bakayoko, Fabregas, Alonso; Willian, Batshuayi, Hazard. All. Conte

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco

