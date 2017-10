Infortunio Pellegrini / Roma, edema muscolare: il giallorosso lascia il ritiro di Coverciano (ultime notizie)

Lorenzo Pellegrini (LaPresse)

In casa Roma si è fermato anche Lorenzo Pellegrini, vittima di un infortunio muscolare riportato ieri nel corso della parità tra il club capitolino e il Milan nella 7^giornata della Serie A. Secondo le prime notizie però pare che la diagnosi non sia definitiva e già nella giornata di mercoledi il centrale giallorosso effettuare nuovi esami strumentali anche per valutare l’eventuale periodo di recupero. Di fatto però Pellegrini è stato costretto in mattinata a lasciare il raduno della nazionale maggiore di Coverciano, dove l’ex Sassuolo si era presentato su convocazione dello stesso ct azzurro Giampiero Ventura. L’allenatore della nostra nazionale ha quindi chiamato in vista della partita contro la Macedonia nel torneo di qualificazione ai Mondiali 2018 Bryan Cristante e Roberto Gagliardini, visto il contemporaneo forfait anche di Marco Verratti.

EDEMA AL POLPACCIO: RIENTRA PER IL NAPOLI?

Come abbiamo detto la diagnosi dell’infortunio di Lorenzo Pellegrini non è ancora definitiva ma secondo le ultime indiscrezioni di Roma Radio pare che il giocatore della Roma soffra di un edema muscolare al soleo destro. Un problema emerso dopo i primo accertamenti condotti dello staff della nazionale a cui lo stesso giocatore si era sottoposto subito appena arrivato al ritiro di Coverciano. Saranno poi gli esami strumentali condotti dallo staff dell’infermeria di Trigoria ha dare il responso definitivo. Nel frattempo lo stesso Lorenzo Pellegrini è tornato nel centro tecnico della Roma per effettuare le prime terapie necessarie al recupero, i cui tempi però non sono ancora certi. Dato il periodo di sosta per gli impegni della nazionali, i tifosi della Roma mantengono viva la speranza che il periodo di riposo sia sufficiente per Pellegrini per ritrovare la condizione in vista del big match dell’8^ giornata di campionato contro il Napoli.

