Pronostico Roma Bologna/ Il punto di Ezio Sella (esclusiva)

Pronostico Roma Bologna: intervista esclusiva a Ezio Sella in vista della partita in programma per le ore 20.45 nella 11^ giornata della Serie A 2017-2018.

28 ottobre 2017 INT. Ezio Sella

Pronostico Roma Bologna (LaPresse)

PRONOSTICO. Roma e Bologna, attesa oggi sabato 28 ottobre alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico, completerà il programma degli anticipi della 11^ giornata del Campionato di Serie A 2017-2018. Nuovo banco di prova quindi per la compagine di Di Francesco, in settimana di nuovo protagonista della Champions League: i giallorossi finora stanno conducendo un percorso davvero entusiasmante, che li vede quinti a 21 punti in classifica ma ancora con il match contro la Sampdoria da recuperare. Obbiettivo quindi questa sera è dare continuità a quanto la squadra capitolina sta facendo in campo a spese ovviamente del Bologna di Donadoni, che invece sta conoscendo un momento di leggera flessione dopo le sconfitte rimediate contro Atalanta e Lazio. Per presentare questo match abbiamo sentito Ezio Sella, ex allenatore delle giovanili della Roma: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net

Che partita sarà? La Roma è superiore tecnicamente al Bologna. La formazione giallorossa punta a lottare per le prime posizioni del campionato, quella emiliana alla salvezza. Questa differenza dovrebbe sentirsi in campo.

Roma in un ottimo momento di forma, merito soprattutto di Di Francesco? Diciamo pure che Di Francesco sta lavorando bene, anche se ci vorrà tempo perchè la Roma assimili completamente i suoi schemi. E' anche vero però che proprio nella partita col Chelsea si è vista una grande Roma a livello tattico, tecnico, fisico, una Roma eccezionale!

El Shaarawy e Perotti nell'undici iniziale? No non credo che giocheranno tutti e due, visto che El Shaarawy nella fascia destra del campo non si esprime ai suoi livelli migliori.

Crede a un utilizzo anche parziale di Schick? E' Di Francesco che conosce meglio le condizioni di Schick che ha avuto diversi problemi fisici finora. Sarà lui che saprà quindi se metterlo in campo.

Un giudizio su Dzeko. E' un grande attaccante, che sta vivendo un grande momento. Sa segnare ma anche essere al servizio della squadra. E' unico nel suo genere, non si può neanche paragonare a qualche attaccante del passato. Il suo gol col Chelsea è stato fantastico, ha ricordato quelli di Marco Van Basten.

Che Bologna si attende all'Olimpico? Un Bologna aggressivo, determinato e pronto a strappare un risultato positivo. L'ho visto contro la Lazio e nel secondo tempo la squadra di Donadoni ha giocato proprio bene.

Verdi e Destro nell'attacco rossoblù? Lo schieramento del Bologna non dovrebbe discostarsi da quello solito col 4-3-3, con Verdi e Destro nel reparto offensivo rossoblù.

Come spiega questo calo del Bologna nelle ultime giornate di campionato? E' normale, può capitare un calo di forma nel corso di una stagione a qualsiasi squadra. L'importante alla fine per il Bologna sarà raggiungere la salvezza.

Il suo pronostico su quest'incontro. Penso proprio che la Roma possa portare a casa i tre punti.

(Franco Vittadini)

