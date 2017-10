Infortunio Pellegrini / Roma, edema muscolare al soleo: per il giallorosso ecco i tempi di recupero

Lorenzo Pellegrini (LaPresse)

Lorenzo Pellegrini oggi si è recato a Villa Stuart per sottoporsi ad esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio muscolare riportato dal giovane centrocampista della Roma durante la sfida col Milan, vinta dai giallorossi domenica a San Siro per 0-2 ma che ha causato un prezzo piuttosto alto, se si considera che Pellegrini era entrato in campo dopo i primi 30 minuti di gioco al posto di un altro infortunato, Kevin Strootman - anch’egli oggi a Villa Stuart per gli esami del caso. Piove sul bagnato dunque per il centrocampo di mister Eusebio Di Francesco, con i vari Pellegrini, Strootman e anche Daniele De Rossi che hanno dovuto rinunciare alle convocazioni nelle rispettive Nazionali.

I TEMPI DI RECUPERO

Questo il contenuto del bollettino medico pubblicato dal club giallorosso sul proprio sito Internet a proposito di Pellegrini: “Nella giornata odierna Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto a controlli clinico-strumentali che hanno confermato la presenza di una quota di edema post/distrattivo nel muscolo soleo destro”. Dal comunicato arriva anche una prima indicazione circa i tempi di recupero: “L’atleta ha già cominciato le cure del caso con prognosi ad oggi di circa 7-10 giorni”. Appare dunque molto ridotta la speranza di vedere Lorenzo Pellegrini in campo sabato 14 ottobre, nel big-match che alla ripresa del campionato opporrà la Roma al Napoli.

