Infortunio Strootman/ As Roma news, esteso ematoma al muscolo: resta in dubbio per il Napoli (Ultime notizie)

Kevin Strootman si è infortunato nel corso di Milan Roma (Foto LaPresse)

A seguito dell’infortunio occorso a Kevin Strootman la scorsa domenica, la Roma ha diramato un bollettino per informare i tifosi circa l’esito degli esami cui l’olandese si è sottoposto a Villa Stuart. Stando a quanto si legge, il centrocampista è vittima di “postumi post-contusivi” in una zona compresa tra il quadricipite e gli adduttori della gamba sinistra; in più è stata evidenziata una “estesa quota di ematoma muscolo-fasciale”. Niente di grave insomma: Strootman era stato sostituito alla mezz’ora esatta della partita di San Siro contro il Milan, facendo ripiombare tutti i giallorossi nell’angoscia per le sue condizioni. L’olandese infatti ha attraversato un vero e proprio calvario negli anni scorsi: da marzo 2014 a giugno 2016 l’olandese ha giocato appena 11 partite di campionato e una di Champions League, tornando a pieno regime soltanto nella stagione scorsa che era la quarta per lui in giallorosso. Ora la situazione sembra essere decisamente più rassicurante: Strootman è uscito dal campo domenica anche a scopo precauzionale, sapendo di avere davanti a sè partite importanti per lui e per la stagione di una Roma che si è scoperta seria candidata per uno scudetto che in estate pensava invece non potesse essere di sua competenza.

QUANDO TORNA STROOTMAN?

Kevin Strootman non ha potuto rispondere alla convocazione dell’Olanda, che sabato e martedì gioca due partite fondamentali per la qualificazione ai Mondiali: vincendo contro Bielorussia e Svezia gli orange guadagnerebbero l’accesso ai playoff, in caso contrario sarebbero con tutta probabilità fuori dai giochi e, dopo la mancata qualificazione alla fase finale degli Europei, andrebbero incontro a un altro flop. Non è da meno il prossimo impegno che attende il centrocampista: la Roma ospiterà infatti il Napoli per l’ottava giornata di Serie A, una partita vitale perchè i partenopei fino a qui hanno sempre vinto, e fermarli significherebbe certificare ancor più la certezza di avere una squadra che può lottare fino in fondo con le migliori. La sfida dello stadio Olimpico è in programma sabato 14 ottobre: a partire da oggi mancano 10 giorni. E’ una corsa contro il tempo: lo staff medico giallorosso ha fatto sapere che le condizioni di Strootman saranno monitorate giorno per giorno, al momento l’olandese rimane in dubbio e non è dato sapere se le percentuali lo spingano maggiormente verso il campo o la tribuna (senza considerare ovviamente la via di mezzo di una panchina, con il calciatore pronto eventualmente a dare qualche minuto di qualità). Eusebio Di Francesco dovrebbe comunque recuperare Lorenzo Pellegrini, ma anche lui non sarà al meglio: situazione non semplice per l’allenatore della Roma.

