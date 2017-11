Probabili formazioni/ Atletico Madrid Roma: quote, le ultime novità live (Champions League girone C)

22 novembre 2017 Michela Colombo

Probabili Formazioni Atletico Madrid Roma (LaPresse)

Si accenderà questa sera la partita di Champions League tra Atletico Madrid e Roma: il fischio d’inizio è atteso per le ore 20.45 allo stadio Wanda Metropolitano, nella 5^ giornata del girone C. La sfida si annuncia caldissima e non solo per il grande valore delle due formazioni chiamate in campo: la compagine di Simeone infatti ha per forza bisogno di una vittoria per poter ancora sperare nella qualificazione agli ottavi, mentre ai capitolini oggi potrebbe bastare un pari oltre al successo per chiudere il discorso qualificazione. Matematica parte Di Francesco e i suoi giocatori senza dubbio non scenderanno in campo se non per trovare l’ennesimo trionfo, sull’onda dell’entusiasmo suscitato dalla vittoria in campionato nel Derby della Capitale contro la Lazio, ma di certo i Colchoneros non saranno da meno. Andiamo quindi ora a vedere, in attesa che le due squadre scendano in campo al Wanda, quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la partita, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Atletico Madrid-Roma, partita valida per la Champions League 2017-2018.

QUOTE E SCOMMESSE

Nel dare un occhio alle quote e le scommesse per la partita attesa a Wanda tra Atletico Madrid e Roma ci accorgiamo che il favore del pronostico stilato dal portale snai, va a favore dei biancorossi. La vittoria dei padroni di casa è stata quotata a 1.95, contro il 4.00 fissato per il successo corsaro dei giallorossi, con il pareggio infine valutato a 3.40.

PROBABILI FORMAZIONI DI ATLETICO MADRID ROMA

GLI 11 DI SIMEONE

Per la sfida di fronte al pubblico del Wanda, Diego Simeone non ha particolari problemi di rosa, pur considerando l’assenza annunciata di Stefan Savic per squalifica: un ottima notizia per il club che abbisogna disperatamente di una sonora vittoria. Per il tecnico argentino pare confermato quindi il 4-4-2 farcito titolari e giocatori di grandissimo talento come Antoine Griezmann che con uno tra Correa e Gameiro agiranno sulle due punte. Procedendo a ritroso troviamo altri personaggi di spicco: al centro della mediana ecco il capitano Gabi che farà coppia con Thomas, mentre Koke e Niguez si occuperanno delle fasce esterne, come già fatto brillantemente nella partita di andata vista all’Olimpico. Data l’assenza di Savic però Simeone ha dovuto fare qualche aggiustamento nel settore difensivo: davanti al solito Oblak però non si è rinunciato al modulo a 4. Sulle fasce ecco confermati dal primo minuto Juanfran e Hernandez, mentre al centro oltre al punto fisso Godin dovrebbe ritornare Gimenez dal primo minuto.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Dopo il clamoroso successo contro la Lazio in campionato, la Roma è pronta a dare di nuovo spettacolo in terra spagnola: su chi ricadranno le scelte di Eusebio Di Francesco? Per il tecnico del club capitolino si affacciano alcuni ballottaggi inevitabili anche per concedere un po’ di riposo ad alcuni giocatori, pur con la sicurezza che il turnover non diminuirà il valore della formazione messa in campo. Il primi dubbi arrivano dalla mediana, le chiavi della cabina di regia dovrebbero passare a Gonalons, con De Rossi in panchina dopo la bella prova nel derby. Con il francese però come al solito ci stanno tre giocatori per due maglie ovvero Pellegrini, Nainggolan e Strootman. L’ex Sassuolo dovrebbe in ogni caso trovare una maglia da titolare, per coprire chi tra il belga e l’olandese risulterà più acciaccato. Minori problemi per la difesa: di fronte ad Alisson nel solito schieramento a 4 ecco confermati Manolas al centro con Fazio e sulla sinistra Kolarov: a destra non convocato Florenzi (riposo programmato) e dunque spazio a Bruno Peres, unica alternativa visto l'infortunio di Karsdorp. Nessun dubbio in attacco con il modulo a tridente con Dzeko prima punta e El Shaarawy e Perotti a supporto: i tre stanno vivendo un vero momento di grazia e rinunciarvi pare follia.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID ROMA

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 20 Juanfran, 24 J. Gimenez, 2 Godin, 3 Filipe Luis; 8 Saul Niguez, 14 Gabi, 5 Thomas, 6 Koke; 7 Griezmann, 11 Correa

A disposizione: 1 Moyà, 16 Vrsaljko, 19 Lucas Hernandez, 22 Gaitan, 10 Ferreira Carrasco, 19 Fernando Torres, 21 Gameiro

Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: Savic

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 21 Gonalons, 7 Lo. Pellegrini; 92 El Shaarawy, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 5 Juan Jesus, 30 Gerson, 16 De Rossi, 6 Strootman, 17 Cengiz Under, 23 Defrel

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Indisponibili: Karsdorp, Florenzi, Schick

