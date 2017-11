Manata De Rossi/ Video, il colpo a Lapadula in Genoa-Roma. L’azzurro: chiedo scusa a tutti (ultime notizie)

Manata De Rossi, Video: il giallorosso colpisce al volto Gianluca Lapadula nel corso del match Genoa-Roma. Il capitano: "immagini brutte, chiedo scusa a tutti".

27 novembre 2017 Michela Colombo

Daniele De Rossi (LaPresse)

Siamo in Genoa-Roma e nella 14^ giornata del Campionato di Serie A Daniele De Rossi è di nuovo protagonista, ma non con una bella azione da gol ma con una violenta manata data al grifone Gianluca Lapadula. Come si vede dl video la dinamica di quanto successo è davvero molto chiara: siamo al 69’ di un’incontro tiratissimo al Marassi, campo da sempre molto ostico e la Roma è appena andata in vantaggio con una magia di El Shaarawy occorsa solo al 59’. Poco dopo Lapadula fa il suo ingresso in campo al posto di Pandev: il gioco continua in maniera concitata fino a che Kolarov tenta una punizione ben intercettata da Perin che manda il pallone all’angolo. Le due formazioni quindi salgono e si concentrano in area: nella foga del momento De Rossi e Lapadula si strattonano in area e il giallorosso rifila una sonora manata all’ex rossonero. Il gioco inevitabilmente viene fermato: il direttore di gara Giacomelli ferma tutto e invoca il Var e verificato quanto accaduto non ci mette molto a rifilare al giallorosso un cartellino rosso e ai grifoni il calcio di rigore (poi finalizzato brillantemente dallo stesso Lapadula)

DE ROSSI: CHIEDO SCUSA A TUTTI

Chiaramente il gesto ha lasciato basiti tutti, panchina e tifosi e Daniele De Rossi, appena terminata la partita, non ha esitato a chiedere pubblicamente scusa per quanto accaduto ai microfoni di Roma Tv: “Le immagini sono brutte, chiedo scusa a tutti. Mi dispiace ma ripartiremo. Ho provato a bloccarlo. Nel derby con Parolo e Bastos ce le eravamo date. Oggi ho trovato quello che si è buttato ed è andata così" ha concluso il centrocampista. Non ci saranno comunque ulteriori strascichi sulla vicenda o così almeno pare: lo stesso Lapadula infatti ha poi minimizzato l'episodio, che rimane comunque deplorevole. Il giocatore del Genoa Gianluca Lapadula uscito dl campo e interpellato su quanto accaduto infatti ha mostrato di non portare rancore: “Sono contentissimo per il punto e per la squadra, diamo continuItà ai risultati. Gesto di De Rossi? Nessun rancore, a volte l'adrenalina fa brutti scherzi, nessun problema con lui. Per quanto riguarda Ballardini, il mister è entrato molto bene ma tengo a dedicare il gol a Juric e tutti il suo staff. Continuiamo con questo atteggiamento”.

