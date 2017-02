Pronostico Roma-Villarreal/ Europa League 2017: il punto di Filippo Dal Moro (esclusiva)

PRONOSTICO ROMA-VILLLARREAL: EUROPA LEAGUE 2017, IL PUNTO DI FILIPPO DAL MORO (ESCLUSIVA) – Roma-Villarreal si gioca stasera alle ore 21.05 qualche match di ritorno dei sedicesimi di Europa League 2016-2017. All'andata in Spagna gli uomini di Spalletti si imposero 4 – 0: il passaggio del turno quindi pare garantito per i giallorossi e perciò il tecnico della Roma potrebbe dare spazio probabilmente alle seconde linee nel disegnare la formazione. Va infatti ricordato che la Roma deve pensare già alla partita di San Siro con l'Inte, per la quale sarà fondamentale risparmiare i titolari. La rosa è grande e questa dovrebbe essere la scelta migliore fatta da Spalletti. Per un pronostico di Roma-Villarreal ilsussidiario.net ha intervistato in esclusiva Filippo Dal Moro, ex difensore della Roma dal 1997 al 1998.

Che partita sarà? Una partita che non dovrebbe dire molto con una Roma ormai qualificata per il prossimo turno. Un incontro scontato quindi almeno per il passaggio del turno.

Ci si aspetta turnover per la Roma? Credo proprio di sì, Spalletti risparmierà molti suoi titolari per l'incontro con l'Inter. Un incontro molto importante per il futuro del campionato della formazione giallorossa. In campionato la Roma viene anche dal successo per 4 – 1 sul Torino che testimonia un grande momento di forma.

Sarà il festival di gol per Dzeko? No penso che Spalletti non dovrebbe farlo giocare, tenendolo per la partita con l'Inter.

Ci potrebbe essere qualche sorpresa per il passaggio del turno? No non credo che possa succedere una cosa del genere, si può sempre discutere sull'esito finale di quest'incontro, ma non sul passaggio del turno! Ormai è già stato tutto deciso in Spagna... Il Villarreal ha preso quattro gol in casa, ha buttato via la qualificazione tra le mura amiche.

Roma tra le favorite per il successo in Europa League? Direi di sì, le formazioni inglesi sono forti ma non so se possano vincere l'Europa League. L'Europa League infatti è una competizione equilibrata dove diverse squadre possono conquistare questo trofeo.

Come giocherà il Villarreal all'Olimpico? Proverà a segnare subito nei primi minuti ma credo che potrà fare poco per poter fare un'impresa a livello calcistico.

Turnover anche per gli spagnoli? Se fossi l'allenatore del Villarreal opterei per questa scelta. Il Villarreal infatti sta andando bene in Liga e sta lottando per conquistare un posto nella prossima Champions League. Meglio concentrarsi sul campionato.

Il suo pronostico su quest'incontro. L'esito di questa partita come ho detto prima è incerto, non la qualificazione della Roma agli ottavi di finale di Europa League.

(Franco Vittadini)

