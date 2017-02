Stadio della Roma/ Grillo: sì all'impianto ma non a Tor di Valle. La società pronta a chiedere i danni (Oggi, 23 febbraio 2017)

STADIO DELLA ROMA: GRILLO DICE NO, PRONTA LA CAUSA DA UN MILIARDO (OGGI 23 FEBBRAIO 2017) - Nuovo capitolo nella vicenda stadio della Roma: la riunione in Campidoglio tra Beppe Grillo, segretario del MoVimento 5 Stelle, e la giunta della capitale, ancora una volta è arrivata una delusione per la società giallorossa e tutti i tifosi. “Vogliamo fare lo stadio” ha detto Grillo “ma non a Tor di Valle, in una zona nella quale non ci sia un rischio idrogeologico”. Grillo si rimette al sindaco Virginia Raggi e alla sua giunta, pur affermando che è nelle sue intenzioni approvare la costruzione di uno stadio. Peccato che i lavori procedano sostanzialmente da cinque anni, su un progetto avanzato e che era stato approvato nel rispetto delle leggi e delle delibere; la risposta della Roma quindi non si è fatta attendere. “Non è in alcun modo ipotizzabile un sito alternativo a Tor di Valle” ha detto la società in un comunicato ufficiale. Insomma: si va verso una battaglia legale i cui costi non sarebbero affatto contenuti.

“L’area è sicura dal punto di vista idrogeologico” si legge sul comunicato dei proponenti, come riporta il Corriere dello Sport. “Il progetto, con investimenti totalmente a carico dei privati, va a sanare il rischio presente nel quartiere limitrofo di Decima”. Che, ricorda la Roma, è totalmente al di fuori del sito in cui lo stadio sarà progettato, ed è un’area nella quale abitano circa 10 mila cittadini. La società giallorossa non ha alcuna intenzione di trattare; anzi, come già detto, il Corriere dello Sport prefigura la possibilità di una causa per il risarcimento danni, nella cifra di un miliardo di euro, per il tempo perso e quanto investito fino a qui. Anche qualora la giunta 5 Stelle dovesse dare il suo ok allo stadio, si legge, potrebbe comunque esserci una causa e un ricorso. Una vicenda che è ben lungi dall’essere terminata insomma; nel frattempo la Roma non ha ancora il suo stadio e non sa quando potrà farlo, anche perchè Virginia Raggi potrebbe decidere di annullare la delibera firmata a suo tempo dal suo predecessore Ignazio Marino.

