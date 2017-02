STADIO DELLA ROMA / Grillo, “risposte da Ufficio Urbanistica”. La società, “una catastrofe senza stadio” (Oggi, 24 febbraio 2017)

STADIO DELLA ROMA, “DIRETTORIO” M5S DECIDE CON LA RAGGI (OGGI 24 FEBBRAIO) - Non si placano le polemiche sullo stadio della Roma che attende il 3 marzo la conclusione dei rapporti e la decisione pubblica sul via ufficiale alla fase finale per la costruzione dello stadio di proprietà della società giallorosso. Un mix di problemi sportivi, societari ma soprattutto politici, con la delibera della fu giunta Marino che viene messa in forte dubbio da Virginia Raggi e dal Movimento 5 Stelle. Grillo a più riprese ha affermato che lo stadio “si farà, ma non siamo sicuri sul dove…”. Anche ieri, dopo una pomeriggio di riunione fitte con praticamente ricomposto quasi tutto il “direttorio” grillino (Di Maio, Di Battista, Sibilia, Fico e appunto la sindaca Raggi) si è cercato di fare quadra sulla situazione urgente dello stadio; «C'è un Ufficio dell'Urbanistica con gente in gambissima e bellissimo che presto darà delle risposte», afferma il leader di M5s Beppe Grillo interpellato, all'uscita dell'Hotel Forum, sul nuovo stadio della Roma. Quello stesso ufficio di cui al momento non fa parte alcun assessore visto che il precedente, Paolo Berdini, si è dimesso dopo la nota vicenda dell’audio-gate. Di Maio anche lui ha voluto ribadire, «Sullo stadio della Roma «le decisioni le prendono i consiglieri comunali, gli assessori, il sindaco. Grillo era qui a Roma, ha incontrato i parlamentari e ha incontrato il sindaco. Il fatto che esista ancora una trattativa in corso con la Roma sulla questione stadio spiega che la decisione la prenderà il sindaco. Per noi le decisioni si ispirano ai nostri valori: ambiente, lotta al dissesto idrogeologico, sviluppo economico. Ed è per questo che il progetto originario non ci piaceva. Ci siamo seduti a un tavolo con la Roma per trovare la soluzione migliore. Noi non ci inchiniamo al dio Cemento in questa città. Noi pensiamo che la Roma debba avere uno stadio e vogliamo trovare la soluzione migliore». Sia Grillo che Di Maio hanno voluto ripetere che a decidere sarà la Giunta, il Comune e il Consiglio, anche se poi è comunque due giorni che lo stato maggiore M5s è riunito a Roma sulla vicenda dello Stadio…

STADIO DELLA ROMA, DS. MASSARA: “VOLANO PER OGNI SQUADRA” (OGGI 24 FEBBRAIO) - Sull’altro fronte della questione stadio della Roma ovviamente sta la società giallorossa dell’italoamericano James Pallotta che già ieri ha fatto sapere, qualora non si concludesse il progetto, «sarebbe una gravissima catastrofe per tutti». Ieri poi, prima del match di ritorno in Europa League tra Roma e Villareal, al “vecchio” stadio Olimpico ha parlato anche Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ai microfoni di Sky Sport. "Lo stadio di proprietà? Da uomini di sport, siamo tutti consapevoli che la possibilità di avere stadi di proprietà porta un impatto positivo, sia sui ricavi che sulle prestazioni sportive. Ma io vado oltre e penso che da cittadini sia anche importante poter garantire un'esperienza gratificante e di alto livello a tutti gli sportivi e a tutti i tifosi di tutta Italia. Quindi, poter costruire stadi belli, nuovi e sicuri, rappresenta un volano al quale non si può rinunciare". Oggi ci sarà l’incontro tra la Roma e il Comune di Roma con l’avvertimento di Pallotta che resta ovviamente in primissimo piano: «Ci aspettiamo un esito decisamente positivo dall'incontro in programma venerdì. In caso contrario - avverte sul profilo Twitter del club - sarebbe una catastrofe per il futuro della Roma, del calcio italiano, della città di Roma e francamente per i futuri investimenti in Italia».

