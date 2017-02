Roma News/ Oggi nuovo incontro con il comune per lo stadio, Berdini: spero che l’impianto si faccia (oggi 7 febbraio 2017)

ROMA NEWS, OGGI NUOVO INCONTRO CON IL COMUNE PER LO STADIO (OGGI 7 FEBBRAIO 2017)- Dopo lo scambio di battute a distanza tra il sindaco di Roma Virginia Raggi e il giallorosso Francesco Totti per la realizzazione del nuovo stadio della Roma, sembra che le parti in causa siano finalmente giunti a un nuovo punto fondamentale: è infatti in programma per la mattinata odierna un nuovo incontro tra i ministri dello sport Luca Lotti, quello dell’interno Minniti e il prefetto Paola Basilone, con i dirigenti di Roma e Lazio dall’altra parte della barricata. Scopo di questo incontro sarà l’avvio di nuovi colloqui per definire migliorare il progetto del nuovo stadio, oltre che la discussione sulla rimozioni delle barriere architettoniche. Intanto è stato fissato al prossimo 3 marzo la chiusura della conferenza dei servizi chiamata proprio permettere a punto il progetto del nuovo stadio a Tor Di Valle. Le ultime indiscrezioni però ci riportano la volontà della dirigenza della Roma di fare ricorso al TAR, e molte cose potrebbero presto cambiare a questo proposito.

ROMA NEWS, OGGI NUOVO INCONTRO PER LO STADIO NUOVO,BERDINI: SPERO DI FACCIA(OGGI 7 FEBBRAIO 2017)- Nella giornata di oggi dono in programma nuovi colloqui tra le dirigenze di Roma e Lazio e o staff del comune di Roma per il progetto del nuovo stadio di Tor di valle. A questo proposito è intervenuto nuovamente anche l’assessore all’urbanistica del come di Roma Paolo berdini, che ai microfoni di radio rai ha affermato:” Spero che lo stadio si faccia, che l’associazione sportiva Roma lo voglia fare. Se stiamo dentro le regole del piano regolatore, come dico da mesi, lo stadio si può e si deve fare. Sempre che la società receda da appetiti che credo che siano un po’ troppo elevati per quell’area e per questa povera città”. Berdini ha poi aggiunto sul battibecco a distanza tra il giocatore della Roma Francesco Totti e il sindaco virginia Raggi: “Il tweet di Totti? Conta, però sono le regole che fanno la differenza, altrimenti è una giungla. È il segnale che questa città è disponibile a qualsiasi tipo di investitore, se si rispettano le regole. Io mi sento parte di questa città. Rilanciando la città è la stessa amministrazione che vive".

