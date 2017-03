TOTTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA ROMA/ E' lui il nuovo Ds se salta Monchi?

Francesco Totti (Lapresse)

TOTTI DIRETTORE SPORTIVO, AS ROMA NEWS: IL CAPITANO GIALLOROSSO DIRIGENTE SE NON ARRIVA MONCHI. UNA CARRIERA TUTTA NELLA CAPITALE - Francesco Totti non è solo la Roma, Francesco Totti è Roma. Il capitano del club giallorosso è una vera e propria istituzione, abile a dimostrare a più riprese tutta la sua qualità e a dimostrare l'amore per la maglia e anche per la città dove è nato, cresciuto e diventato Francesco Totti. La voce lanciata da Estadio Deportivo che parla di lui come direttore sportivo della squadra capitolina già nella prossima stagione fa venire i lucciconi agli occhi ai tifosi che lo adorano. Dal 1992 a oggi infatti Totti ha sempre vestito la Roma collezionando oltre a uno storico Scudetto nel 2001 anche 612 presenze in Serie A condite da 250 reti per un totale in tutte le competizioni di 778 partite giocate con 307 gol. In carriera anche la gioia di vincere una Coppa del Mondo con la maglia della nazionale azzurra in Germania nel 2006, dimostrando di essere tra i più decisivi con un rigore realizzato all'ultimo istante del turno contro l'Australia. Staremo a vedere se la notizia sarà confermata dai fatti.

TOTTI DIRETTORE SPORTIVO, AS ROMA NEWS: IL CAPITANO GIALLOROSSO DIRIGENTE SE NON ARRIVA MONCHI - La Roma è alla ricerca dell'erede di Walter Sabatini e non dovrebbe essere nella prossima stagione ancora Frederic Massara a svolgere il ruolo di direttore sportivo. Mentre le voci su Monchi del Siviglia si moltiplicano ne esce un'altra che ha dell'incredibile. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo infatti pare che se dovesse saltare l'arrivo dello spognolo potrebbe essere addirittura Francesco Totti il nuovo ds della Roma. Il capitano giallorosso vedrà scadere il suo contratto a giugno e nonostante non abbia chiuso al possibile rinnovo c'è la sensazione che questa potrebbe essere la stagione del suo ritiro. Se l'anno passato Francesco Totti sapeva essere devastante partendo dalla panchina e entrando nella ripresa in questa stagione lo spazio per lui è stato davvero esiguo. La notizia lanciata dalla Spagna ovviamente rimbomba in Italia e staremo a vedere se proprio Francesco Totti avrà la volontà di rispondere a questa situazione, provando a far capire quali sono le sue idee legate a questa particolare suggestione.

