Pronostico Roma Empoli/ Chi vincerà? Il punto di Giancarlo De Sisti (esclusiva)

PRONOSTICO ROMA-EMPOLI: SERIE A 2017, IL PUNTO DI GIANCARLO DE SISTI (ESCLUSIVA) - Ritorna il campionato di Serie A e la Roma affronta l’Empoli nel secondo anticipo della 30^giornata, in programma sabato 1 aprile 2017 allo stadio Olimpico (inizio ore 20:45). Roma che all’orizzonte ha anche il derby di ritorno di Coppa Italia, in ciò dovrà rimontare lo 0-2 subito all’andata dalla Lazio. Prima però l’Empoli e l’inseguimento infinito alla Juventus, distante 8 lunghezze prima di questo turno. I toscani invece arrivano all’Olimpico con 7 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Per un pronostico su Roma-Empoli ilsussidiario.net ha intervistato in esclusiva Giancarlo De Sisti, grande ex centrocampista giallorosso.

Roma-Empoli: che partita sarà? Dovrebbe essere una partita a favore della Roma, anche se poi nel calcio non c'è mai niente di scontato. La Roma in ogni caso partirà favorita con l'Empoli, la differenza tecnica tra le due squadre è molto elevata.

Roma ancora in gioco per lo scudetto? E' difficile. Più che altro penso che la Roma debba cercare di difendere il secondo posto in classifica.

Giallorossi col pensiero al derby… Questa è una cosa che potrebbe condizionare la Roma. Si sa che nella Capitale il derby è veramente una partita speciale, sentita in maniera sanguigna. Recuperare due reti nella semifinale di ritorno non sarà semplice, ma la squadra di Spalletti potrebbe anche farcela.

Contro l’Empoli una chance dall'inizio per El Shaarawy? Spalletti cerca sempre di premiare i giocatori che fanno bene, che si mettono in luce come lo stesso El Shaaarawy. Il Faraone quindi potrebbe giocare con l'Empoli.

Empoli in caduta libera, quali i motivi? Non lo so, non conosco quello che sta accadendo dentro la società toscana, anche se va detto che al momento l’Empoli sarebbe comunque salvo. Vero, per le difficoltà delle tre dietro, ma alla fine la sostanza è quella che conta.

Il problema del gol alla base della crisi dei toscani? Magari l'Empoli manca di equilibrio, magari anche questo può essere un motivo della difficoltà a andare in gol. Certo che c'è sempre il “giovane” Maccarone che reputo ancora in grado di dire la sua, segnando meno gol ma ugualmente importanti. Quanto ai motivi della crisi penso anche alla cessione di Saponara, che non si stava esprimendo al massimo ma rappresentava comunque un riferimento.

Il suo pronostico per Roma-Empoli? La Roma come ho detto prima partirà favorita, dovrebbe aggiudicarsi questa partita. La vedo superiore sulla carta anche se tutti gli incontri vanno giocati. Non c'è mai niente di scritto in questo sport.

(Franco Vittadini)

