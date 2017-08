Infortunio Bruno Peres/ Roma news: il brasiliano si fa male e lascia il campo a Bergamo

Bruno Peres si è infortunato a Bergamo (Foto LaPresse)

Prima tegola stagionale per la Roma: nel finale della partita di Bergamo, prima giornata di Serie A, il laterale brasiliano è stato costretto a uscire dal campo a causa di un infortunio muscolare. Al suo posto è entrato in campo Federico Fazio: con il risultato di 1-0 in favore dei giallorossi (gol di Kolarov su punizione) e l’Atalanta in pressione a caccia del pareggio, Eusebio Di Francesco ha preferito aumentare la batteria dei difensori centrali a sua disposizione, anche e soprattutto a causa delle poche alternative sulle corsie laterali (in panchina c’è il giovane Nura) e dunque ha di fatto modificato il suo assetto tattico schierando la difesa a tre. Per l’allenatore della Roma si è trattato della seconda sostituzione della partita: in precedenza era entrato Stephan El Shaarawy al posto di Grégoire Defrel.

GUAI A DESTRA PER DI FRANCESCO

Bruno Peres è uscito sulle sue gambe, nonostante la barella fosse preventivamente entrata in campo: il brasiliano si toccava la zona inguinale. L’entità resta da capire: può anche essere che l’ex del Torino sia recuperabile per la prossima giornata di campionato, ma già da questa sera lo staff medico giallorosso sarà al lavoro per capire quali possano essere i tempi di recupero. Di sicuro da questo punto di vista la stagione della Roma non inizia nel migliore dei modi: a destra rischia di aprirsi un buco esattamente come l’anno scorso, perchè Alessandro Florenzi sta ancora recuperando dalla rottura del crociato (due volte) mentre Rick Karsdorp, arrivato dal Feyenoord nei primi giorni del calciomercato estivo, si è subito infortunato e non è ancora disponibile. Sabato sera l’Inter del grande ex Luciano Spalletti farà visita alla Roma, riuscirà Di Francesco ad avere a disposizione Bruno Peres?

