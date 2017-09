Infortunio Schick/ Roma, il ceco out per due settimane: confermato il problema muscolare (ultime notizie)

Patrik Schick (LaPresse)

Patrik Schick si ferma ancora per infortunio: uno degli ultimi colpi di mercato di questa estate della Roma è stata colpito da un problema muscolare che secondo quanto si legge dal bollettino medico pubblicato nella tarda serata di ieri dalla società lo terrà fuori per almeno 15 giorni. Una nuova tegola per la formazione di Eusebio Di Francesco, di nuovo privo di uno degli elementi che potrebbero davvero fare la differenza in campo nella scalata alla classifica della serie A. La Roma infatti complice anche una partita da recuperare è ancora molto indietro rispetto alle altre big del campionato e l’assenza del ceco, che dovrebbe protrarsi fino alla sosta potrebbe rivelarsi quindi molto importante. La buona notizia è che se il recupero dall’infortuno dovesse procedere in maniera positiva, Schick tornerebbe a disposizione del tecnico giallorosso in tempo per la partita contro il Napoli del 14 ottobre prossimo: salterebbe però la sfida a San Siro contro il Milan nella settima giornata, ma per quella data Di Francesco ha il tempo per mettere una pezza alla sua formazione.

IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’

Proprio nella tarda serata di ieri la Roma ha dato notizie più complete sull’infortunio muscolare cha ha colpito Patrik Schick, dando un quadro clinico preciso delle condizioni di salute del ceco oltre che a fissare a 15 giorni il tempo di recupero. Secondo quanto si legge nella pagina ufficiale della società, Schick, dopo numerosi controlli clinico strumentali effettuati nella giornata di ieri, soffre di un “infortunio muscolare al retto femorale sinistro”, con “edema post/distrattivo nel terzo prossimale della giunzione mio/ tendinea del muscolo”. Chiaramente il giocatore giallorosso comincerà appena possibile il percorso riabilitativo ma i tifosi dovrebbero vedere di nuovo in campo dopo la sosta nazionali di ottobre in tempo per il big match contro il Napoli di Sarri. Ieri una volta uscito da Villa Stuart Schick aveva dichiarato a coloro che lo avevano salutato di sentirsi bene, ma evidentemente si trattava di parole di circostanza visto l’esito della diagnosi. (clicca qui per leggere il comunicato ufficiale)

© Riproduzione Riservata.