Infortunio Patrik Schick / As Roma news: problema alla coscia, sfuma il grande ritorno a Marassi

Un infortunio impedirà a Patrik Schick di essere il protagonista più atteso di Sampdoria Roma di domani sera: scherzi di calendario, il nuovo acquisto della Roma avrebbe debuttato in giallorosso proprio contro la sua ex squadra, la Sampdoria, per di più a Marassi che fino a due settimane fa era casa sua. Un incrocio che sarebbe stato certamente affascinante, ma che purtroppo non avrà luogo dal momento che l’attaccante della Roma si è infortunato nel corso della rifinitura a Trigoria. Era stato Eusebio Di Francesco a dare l’annuncio in conferenza stampa: “Schick ha avuto un piccolo problemino durante l'allenamento ed è uscito anzitempo. Molto difficilmente sarà disponibile per domani. Valuteremo oggi con una risonanza magnetica il suo utilizzo per la partita successiva". A rischio quindi anche l'esordio in Champions League con l'Atletico Madrid.

Ben presto la notizia è diventata ufficiale: Patrik Schick non ci sarà domani sera a Marassi, si proverà dunque a recuperarlo almeno per l’Atletico Madrid, partita di martedì che sarà già molto importante per il girone difficilissimo in cui la Roma è stata inserita. Nel corso dell'ultimo allenamento prima della partenza per Genova, l'attaccante ceco ha dunque accusato un problema muscolare alla coscia sinistra la cui entità è in corso di valutazione attraverso gli esami strumentali. La Roma emetterà un bollettino medico nel tardo pomeriggio, ma per una prognosi accurata si dovranno attendere circa 48 ore. Per adesso c’è una certezza: l’attesissimo e immediato ritorno a Genova di Schick purtroppo non avrà luogo.

