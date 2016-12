Diretta/ Real Madrid-Bamberg (risultato live 72-40, 30') info streaming video e tv: 4^ quarto (basket Eurolega 2016, oggi 20 dicembre)

DIRETTA REAL MADRID-BAMBERG (72-40, 30'): INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 13^ GIORNATA, OGGI 20 DICEMBRE 2016). 4^ QUARTO - Il Real Madrid che sfida il Bamberg questa sera arriva, come detto, dalla sconfitta sul campo del Darussafaka. Pablo Laso, intervistato nel post partita, non ha cercato alibi nell’infermeria piena (erano assenti Sergio Llull, Anthony Randolph e Trey Thomkins) e ha parlato della partita della Volkswagen Arena come di una delle peggiori nella stagione dei blancos. “Siamo partiti più o meno bene” ha detto il coach del Real Madrid “controllando la gara e con presenza a rimbalzo offensivo; tuttavia se guardi le statistiche, è chiaro che non si può pensare di vincere in trasferta con il 23% da 3 punti e 15 palle perse”. Laso ha comunque reso i meriti all’avversario, un Darussafaka che veniva da tre sconfitte europee consecutive e ha saputo rialzare la testa in uno degli impegni più difficili della stagione; nel weekend in ogni caso il Real Madrid che ha ritrovato Llull (18 punti, il top scorer è stato Jaycee Carroll con 23) e ha demolito il Rio Natura Obradoiro con un 106-59 frutto del 62% da 3 punti, un terzo quarto da 33-8 e 40 rimbalzi catturati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET EUROLEGA

Real Madrid-Bamberg conta dieci precedenti in Eurolega: il bilancio è nettamente a favore dei blancos che conducono per 9-1. L'unica vittoria del Bamberg è arrivata in casa e bisogna tornare alla Top 16 del 2012-2013 per trovarla: un 82-75 che era stato frutto di cinque uomini in doppia cifra con il migliore che era risultato Predrag Suput autore di 21 punti con 9/14 al tiro e 4 rimbalzi, mentre per il Real Madrid che aveva tirato con il 18,2% dall'arco dei tre punti era stato Sergio Llull a fornire la migliore prestazione realizzativa (16). L'ultima al BarclayCard Center, sempre in Top 16, è quella dello scorso anno: partita tiratissima con un Real Madrid in difficoltà in quella fase del torneo, ma capace comunque di vincere 82-79 grazie ai 22 punti e 8 assist di Sergio Rodriguez, che aveva tirato con il 50% dal campo (nel Bamberg 16 punti di Janis Strelnieks, 14 e 5 assist di Brad Wanamaker). Clamoroso invece il +40 del 24 ottobre 2013: allora il Real Madrid aveva trovato una prestazione da 25/43 da 2 punti mandando quattro giocatori in doppia cifra, c'era ancora Nikola Mirotic che in 17 minuti e rotti aveva trovato 12 punti e 8 rimbalzi oltre a tre recuperi, per quanto riguarda il Bamberg 12/34 da 2 e 9/29 da 3, due soli giocatori in doppia cifra e Damir Markota (9 punti e 5 rimbalzi) il migliore per valutazione (12) in una serata in cui il totale in questo dato era stato di appena 29.

Real Madrid-Bamberg sarà diretta dagli arbitri Christos Christodoulou (Grecia), Borys Ryzhyk (Ucraina) e Milos Koljensic (Montenegro); si gioca al BarclayCard Center martedì 20 dicembre alle ore 20:45 e rientra nel programma della tredicesima giornata di basket Eurolega 2016-2017. Nell'ultimo turno gli spagnoli si sono dovuti arrendere ad Istanbul, sul parquet del Darussafaka, di fronte ad una squadra di Blatt in buona forma, ma anche risentendo della mancanza di due dei suoi migliori uomini, Llull, alla sua seconda assenza consecutiva, e Randolph.

I due giocatori madrileni potrebbero non essere disponibili nemmeno per questo incontro, e questo naturalmente comporterebbe maggiori problemi per il coach dei "blancos", anche se i restanti uomini del suo roster hanno tutti una grande caratura internazionale.

Il Real Madrid resta comunque in terza posizione in classifica e nelle due partite ravvicinate di questa settimana, in casa con il Bamberg ed in trasferta sul parquet della Stella Rossa, è intenzionato a conquistare il bottino pieno. IL Bamberg dal canto suo ha ottenuto due vittorie consecutive, l’ultima sul suo parquet contro l’Efes Istanbul, che lo hanno rilanciato facendo dimenticare le tre gare perse in volata.

Le due squadre si presentano a questo match con un record stagionale esattamente opposto, 8 – 4 le vittorie e sconfitte degli spagnoli, contro il 4 – 8 dei tedeschi. I numeri parlano di un Real Madrid che ha sia un miglior attacco, 88,3 contro 81,3 punti realizzati a partita, che una miglior difesa, 81 contro 81,5 punti subiti, cattura più rimbalzi, 37,1 contro 31,2 per partita, smazza più assist e recupera un maggior numero di palloni.

Curiosamente le medie al tiro, sia da due punti, che da oltre l’arco e dalla linea della carità, sono tutte favorevoli al Bamberg e questo conferma la differente impostazione delle due formazioni con quella spagnola nettamente più veloce nel suo gioco, ed una grande propensione al contropiede, ed alla transizione offensiva con tiri presi molto spesso nei primi 15 secondi dell’azione.

Nella precedente gara, sul campo del Darussafaka di Blatt, il Real Madrid si è presentato privo sia di Llull che di Randolph, due assenze importanti per Laso, che ha visto la squadra avversaria prendere il largo dopo l’intervallo, al quel le due formazioni erano andate sul + 4 per i turchi. Il Real Madrid di fatto, nonostante avesse concluso il primo quarto di gioco in vantaggio di 3 punti, non è mai riuscito ad entrare pienamente nel ritmo partita, ed anche il giovane Doncic ha mostrato solo a sprazzi il suo grande talento, mostrando invece più a lungo la sua giovane età.

Quando poi si incappa in una giornata nella quale un tiratore come Carroll non mette a segno nemmeno un punto, chiaramente è molto difficile portare a casa il risultato. Gli spagnoli hanno avuto solo il capitano, Reyes, ed Hunter, in doppia cifra, ed in generale basse percentuali dal campo. La fuga decisiva del Darussafaka, che ha poi raggiunto anche un massimo vantaggio di 22 punti, è arrivata ad inizio terzo quarto, in coincidenza di due triple segnate dal play ex Bamberg, Wanamaker.

Nella vittoria casalinga del Bamberg contro l’Efes Istanbul, prova da incorniciare per il francese Causeur, autore di 28 punti e con un 35 di valutazione, che ha vinto il duello con l’altro francese Heurtel, suo compagno di squadra ai tempi del Baskonia. Oltre a Causeur Trinchieri ha avuto la solita solida prova di squadra da tutti i suoi uomini, vincendo una gara che è stata comunque sempre nel segno dell’equilibrio, tra due squadre che fanno del gioco d’assieme la loro forza principale, e si è decisa nel finale. Prova solida come di consueto per Melli, che ha messo a segno 11 punti, ed in doppia cifra anche Miller con 17 ed il play lettone Strelnieks che ne ha aggiunti 12.

Nella gara che si gioca al BarclayCard Center della capitale spagnola, coach Laso non sa se potrà disporre degli infortunati e dovrebbe schierare di nuovo in campo alla palla a due il quintetto composto da Doncic come playmaker, affiancato in guardia da Fernandez, con Maciulis ala piccola e Ayon, con Reyes sottocanestro. La formazione iniziale di Trinchieri in questa gara dovrebbe vedere Theis e Melli, sottocanestro, con Miller nel ruolo di ala piccola e Causeur con Strelnieks come guardia e play.

Real Madrid-Bamberg non è una delle partite che saranno trasmesse in diretta tv: questo significa che non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa gara, ma tutti gli appassionati potranno comunque rivolgersi al sito ufficiale dell'Eurolega (www.euroleague.net) per trovare le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori (oltre alla situazione di classifica nel girone).

