DIRETTA / Venezia-Khimik (risultato finale 73-59): la Reyer ritrova la vittoria (basket Champions League, oggi 20 dicembre 2016)

DIRETTA UMANA REYER VENEZIA-KHIMIK (RISULTATO FINALE 73-59): I LAGUNARI TORNANO ALLA VITTORIA (BASKET CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B, OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Siamo arrivati alla palla a due di Venezia-Khimik: seconda partita interna consecutiva per la Reyer, che in campionato ha battuto la sorpresa Brescia per 78-70. Una partita non semplice, con il risultato ancora in parità all’intervallo lungo e girato nel terzo periodo (chiuso sul 23-14); miglior giocatore della partita è stato Melvin Ejim, che ha chiuso con 16 punti e 6 assist (oltre a tre rimbalzi) tirando 4/5 da oltre l’arco e 5/8 dal campo. Il miglior realizzatore è stato invece Michael Bramos (21) che però ha avuto bisogno di 17 tiri per raggiungere la cifra (7/17); anche 5 rimbalzi per il greco, e a proposito di questo la Reyer ha perso piuttosto nettamente il confronto sotto i tabelloni (38-30 a favore di Brescia il conto dei rimbalzi). La Lega basket ha inoltre comunicato un’ammenda di 550 euro alla società lagunare per “offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri” e per aver lanciato oggetti non contundenti in maniera collettiva e sporadica. Oggetti che sono stati identificati in palline di carta, e che non hanno colpito nessuno; fosse andata diversamente l’ammenda sarebbe potuta essere ben più pesante.

DIRETTA UMANA REYER VENEZIA-KHIMIK: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B, OGGI 20 DICEMBRE 2016). PARLA DE RAFFAELE - Si avvicina il momento di Venezia-Khimik; dopo la figuraccia rimediata sul campo del Pinar Karsiyaka, coach Walter De Raffaele si è presentato in sala stampa per il commento sulla partita ed ha parlato di una gara giocata dalla squadra senza energie fisiche ed anche senza energie mentali. Il coach dei veneti ha detto che la squadra non è mai stata capace di "trovare il bandolo della matassa", vuoi per le assenze, vuoi per la stanchezza che a questo punto della stagione inizia a pesare. De Raffaele non ha voluto fare nessun commento tecnico, dicendo che in pratica, ad esclusione del primo periodo di gioco, c’è ben poco su cui fare un’analisi, ed è invece necessario, dopo una gara come questa, resettare subito quanto accaduto e ripartire, perché la stagione è ancora lunga e soprattutto bisogna cercare di piazzarsi nel migliore dei modi nel girone di Champions League, così da avere - almeno sulla carta - un percorso più agevole nei prossimi turni, potendo inoltre mantenere la concentrazione sul campionato in cui bisogna posizionarsi nella griglia della Final Eight di Coppa Italia confermando in questo senso il secondo posto (che eviterebbe di incrociare l’Olimpia Milano se non nell’eventuale finale).

DIRETTA UMANA REYER VENEZIA-KHIMIK: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B, OGGI 20 DICEMBRE 2016) - Venezia-Khimik si gioca alle ore 20:30 di martedì 20 dicembre; al Taliercio va in scena la partita valida per la decima giornata del girone B di basket Champions League 2016-2017. Il –40 alla Karsikaya Arena di Izmir ha messo la squadra di Walter De Raffaele in terza posizione nella classifica guidata dal Le Mans, con i turchi che hanno lo stesso numero di vittorie ma sono nettamente avanti nello scontro diretto.

La gara che può dare l’immediata riscossa si gioca al Taliercio martedì 20 dicembre alle 20.30 e l’avversario è sicuramente abbordabile; si tratta della formazione ucraina del Khimik, ultima in classifica con una sola vittoria all’attico, conquistata però proprio contro Venezia, che sciupò la grande occasione perdendo solo di un punto 65 – 64 sul parquet ucraino. Una gara, quella del Taliercio, che rappresenta quindi anche una sorta di rivincita nei confronti degli avversari.



Nel turno precedente la squadra guidata da coach Vitaly Stepanovski, ha perso nettamente in casa contro la capolista Le Mans, con il punteggio di 59 – 82 con i francesi che si sono aggiudicati tutti i quattro periodi della gara. La formazione ucraina in questa occasione ha dimostrato scarsa precisione nel tiro dal campo chiudendo con un insufficiente 35,9% e con tre uomini in doppia cifra, Petrov, Smith e Bejrano.



Lo scontro di Smirne contro il Pinar è stato praticamente a senso unico, eccezion fatta per il primo quarto di partita, nel quale Venezia è stata attaccata agli avversari, finendo sotto di 6 punti. Già nella seconda frazione la formazione turca ha affondato le mani sulla gara, portandosi all’intervallo lungo sul + 15 e soprattutto con la difesa veneziana che aveva già concesso 49 punti.

Il terzo quarto è stato forse il peggiore, con l’attacco degli orogranata che non riusciva ad eseguire i suoi giochi mettendo a segno solo 11 punti, mentre la difesa continuava a concedere facili conclusioni alla formazione turca che ne metteva altri 27 e non si fermava nemmeno nell’ultimo periodo, quando davanti ad un pubblico di casa che non smetteva di incitare, incrementava ancora il suo vantaggio sino al pesante + 40 della sirena finale, contro una Reyer Venezia ormai in bambola.

Con questa sconfitta Venezia ha anche messo fine alla bella serie di 10 vittorie consecutive, che aveva riportato in alto De Raffaele ed i suoi ragazzi sia in Champions League che nel campionato di serie A. Anche dal punto di vista dei numeri in casa Reyer c’è poco da salvare, con i soli Hagins e Peric che riescono ad arrivare alla doppia cifra nei punti segnati.



Venezia si è rifatta immediatamente in campionato giungendo alla sesta vittoria consecutiva nella gara contro la Germani Brescia, altra squadra molto "calda". Una partita nella quale si è visto il miglior Bramos, che sembrava tornato ai tempi dell’Eurolega con la maglia del Panathinaikos. Per l’ala greca di De Raffaele 21 punti alla fine, MVP della gara, ben affiancato da Ejim che ne ha messi a segno 16. La gara è svoltata a favore di Venezia dopo il riposo, al quel le due formazioni erano andate in parità.



Per la formazione allenata da De Raffaele il quintetto base in questa gara vedrà impiegato Haynes nel suo ruolo di playmaker, con McGee al suo fianco. Bramos è chiamato a ripetere la buona partita di domenica nel suo ruolo naturale di ala piccola, con un ballottaggio sottocanestro tra Peric ed Ejim per affiancare Hagins. Pronti dalla panchina Tonut, Viggiano ed Ortner, mentre Ress sarà in panchina ma difficilmente impiegabile. Per la formazione ucraina la scelta di coach Spepanovski dovrebbe ricadere su uno starting five comprendente Smith, Petrov, Bejerano, Petrov e Love.

Venezia-Khimik non sarà trasmessa in diretta tv, e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita del Taliercio; per tutte le informazioni utili su questa sfida potrete però consultare il sito ufficiale della Champions League - www.basketballcl.com - dove troverete tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori.

