DIRETTA/ Paok-Varese (risultato finale 78-69): nona sconfitta per i biancorossi (basket Champions League girone C, oggi 21 dicembre 2016)

DIRETTA PAOK SALONICCO-OPENJOBMETIS VARESE (RISULTATO FINALE 78-69): NONA SCONFITTA PER I BIANCOROSSI (BASKET CHAMPIONS LEAGUE GIRONE C, OGGI 21 DICEMBRE 2016) - La Openjobmetis Varese ospite del Paok Salonicco avrà oggi, per la terza volta in stagione, Dominique Johnson nel proprio roster. L’americano è stato inserito nel roster biancorosso prendendo il posto dell’omonimo Melvin Johnson, tagliato nonostante avesse fatto vedere buone cose nelle primissime settimane in Italia (8,1 punti nelle 9 partite di Champions League, con un pessimo 29,4% dal campo). Dominique Johnson ha fatto il suo esordio europeo nella partita di settimana scorsa, persa contro il Neptunas Klaipeda: per lui quasi 30 minuti in campo con 19 punti (6/13 al tiro, 4/7 da oltre l’arco), 6 rimbalzi e 2 assist con 3 palle perse e un recupero. In campionato invece Johnson ha giocato la sua prima partita a Trento, nella sconfitta della Openjobmetis: 37 minuti con 20 punti (6/10 da 3), 3 rimbalzi e 3 palle perse. Un giocatore con tanti punti nelle mani, e questo è certamente positivo per Varese: saprà anche essere un trascinatore nei momenti caldi, permettendo ai biancorossi di risalire la corrente e girare in positivo una stagione fino a qui molto complicata?

DIRETTA PAOK SALONICCO-OPENJOBMETIS VARESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE GIRONE C, OGGI 21 DICEMBRE 2016). DA JOHNSON A JOHNSON - La Openjobmetis Varese ospite del Paok Salonicco avrà oggi, per la terza volta in stagione, Dominique Johnson nel proprio roster. L’americano è stato inserito nel roster biancorosso prendendo il posto dell’omonimo Melvin Johnson, tagliato nonostante avesse fatto vedere buone cose nelle primissime settimane in Italia (8,1 punti nelle 9 partite di Champions League, con un pessimo 29,4% dal campo). Dominique Johnson ha fatto il suo esordio europeo nella partita di settimana scorsa, persa contro il Neptunas Klaipeda: per lui quasi 30 minuti in campo con 19 punti (6/13 al tiro, 4/7 da oltre l’arco), 6 rimbalzi e 2 assist con 3 palle perse e un recupero. In campionato invece Johnson ha giocato la sua prima partita a Trento, nella sconfitta della Openjobmetis: 37 minuti con 20 punti (6/10 da 3), 3 rimbalzi e 3 palle perse. Un giocatore con tanti punti nelle mani, e questo è certamente positivo per Varese: saprà anche essere un trascinatore nei momenti caldi, permettendo ai biancorossi di risalire la corrente e girare in positivo una stagione fino a qui molto complicata?

DIRETTA PAOK SALONICCO-OPENJOBMETIS VARESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE GIRONE C, OGGI 21 DICEMBRE 2016) - Paok-Varese si gioca alle ore 20 di mercoledì 21 dicembre; presso la Sports Arena va in scena la partita valida per la decima giornata del girone C di basket Champions League 2016-2017. La situazione in classifica è ormai chiara, con i varesini di Paolo Moretti all’ultimo posto con 2 sole vittorie a fronte di 7 sconfitte, dopo la nuova battuta d’arresto casalinga contro i lituani del Neptunas Klapeida. Il Paok dal canto suo, si trova in quinta posizione, con un record i 4 successi e 5 sconfitte, come la quarta in classifica, e vuole approfittare di questo incontro per cogliere due punti importanti.

Il momento negativo di Varese, nonostante l’arrivo di Dominique Johnson continua anche in campionato, con la formazione di Moretti sconfitta in modo netto anche sul parquet di Trento. Per il nuovo arrivato buone prestazioni individuali, ma quello che sembra ancora mancare a Varese è il gioco d’assieme, e l’impressione è che il lavoro che attende il coach varesino sia molto, e certamente queste partite in Champions League, oltretutto con la certezza di non continuare l’avventura europea, sono più un intralcio che un favore nel lavoro di assemblaggio della squadra.

Nella gara di ritorno contro il Neptunas aleggiava a Masnago il ricordo del – 34 subìto in Lituana, e c’era comunque voglia di rivalsa, almeno dal punto di vista agonistico. L’Openjobmetis ha retto il confronto con la formazione avversaria nel primo quarto, chiuso con un punto di vantaggio, poi nel secondo e terzo periodo arriva lo show della formazione lituana che mette a segno un parziale in questi due quarti, di 27-46 con un Jimmy Baron che indica la strada ai suoi compagni.

L’americano, visto in Italia nelle file della Virtus Roma, mette a segno 23 punti e conclude la gara con un ottimo 5/6 da 3 punti che conferma le difficoltà della difesa biancorossa. La prima volta di Dominique Johnson davanti al suo nuovo pubblico è una prova di buona efficacia al tiro, con q9 punti a segno ed alcune buone giocate, specialmente in avvio di gara.

Anche per lui buone percentuali nel tiro da oltre l’arco, 4 / 7. Una volta che il divario si è fatto netto a favore del Neptunas, coach Moretti ha dato il via a tutta la sua panchina pensando anche al successivo impegno di campionato che attendeva Varese sul parquet della Dolomiti Energia. Insieme a Johnson è arrivato in doppia cifra anche Canavesi, che ha messo 12 punti a referto.



Il Paok Salonicco nel turno precedente ha sprecato una buona occasione di cogliere i due punti sul parquet dei turchi del Muratbey Usak, perdendo alla fine per 78 – 77 nonostante la rimonta dell’ultima frazione. I greci avevano iniziato con un primo quarto da – 2, poi avevano portato a termine in parità il secondo periodo. Il distacco a favore dei turchi era salito a quota 5 al 30esimo minuto, poi la reazione ospite, che però si è fermata sul – 1 che ha lasciato un po' di amaro in bocca alla formazione guidata da coach Markopoulos.



Nella gara di Salonicco per i greci scende in campo un quintetto base con Koniaris, Taylor, Miljenovic, Sibert e Clanton, mentre Varese mette tra i primi cinque Johnson al posto di Cavaliero, confermando su Maynor in posizione di play e completando lo starting five con Eyenga nel ruolo di ala piccola e Kangur con Anosike sottocanestro.

Non sarà possibile seguire Paok-Varese in diretta tv, perchè la partita non sarà trasmessa nel nostro Paese e dunque non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video; per tutti gli appassionati sarà possibile in ogni caso visitare il sito ufficiale della Champions League - www.basketballcl.com - per tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

© Riproduzione Riservata.