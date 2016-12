DIRETTA BARCELLONA-OLIMPIA MILANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 14^ GIORNATA, OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Barcellona-Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Ilija Belosevic (Serbia), Saso Petek (Slovenia) e Amit Balak (Israele); al Palau Blaugrana quattordicesima giornata di basket Eurolega 2016-2017, palla a due alle ore 21 di venerdì 23 dicembre. Le due squadre in classifica sono divise da due soli punti con il Barcellona che ha una vittoria in più dell’Olimpia, 5 contro 4, e Milano che si trova ora in ultima posizione, affiancata da Brose Bamberg, Unics Kazan e Galatasaray, tutte formazioni dalle quali è stata battuta.

Le vittorie di distacco dall’ottava posizione sono solamente due ma è soprattutto l’atteggiamento visto in campo da parte della formazione italiana che non promette nulla di buono per i prossimi turni, se ne giocherà uno anche tra Natale e Capodanno, e quindi per la qualificazione ai quarti, obiettivo che era stato dichiarato dalla dirigenza dell’Olimpia.

Anche il Barcellona è nettamente sotto media rispetto a quello che tutti si attendevano prima dell’inizio della stagione, ma in questo caso c’è da tenere conto anche di diversi infortuni occorsi alla squadra di Bartzokas, costretta a giocare diverse gare con un roster veramente ridotto. Per l’Olimpia è ora necessario valutare davvero se sono necessari dei nuovi innesti, specialmente dopo la chiusura del rapporto con Alessandro Gentile, che è andato a rinforzare proprio il Panathinaikos, ed esordirà con i verdi di Atene nella prima giornata di ritorno.

Dopo le gare disputate mercoledì, l’Olimpia Milano si conferma come la peggiore difesa della manifestazione, con i suoi 1138 punti subiti, mentre dall’altra parte il Barcellona vanta la seconda migliore difesa, dopo quella del Panathinaikos, fermandosi a soli 966 subiti. I blaugrana sono invece il peggiore attacco dell’Eurolega, con i loro 912 punti segnati, mentre Milano, con 1070 si piazza al quarto posto. Nei precedenti tra le due formazioni c’è assoluta parità, con 3 vittorie per ciascuna, ed entrambe hanno vinto due gare e persa una sul proprio parquet. Gli ultimi due incontri, però, che risalgono alla regular season della stagione 2014 – 2015, videro due vittorie della formazione catalana, che sul proprio parquet si impose 84 – 80.

A Vitoria il derby con il Baskonia si è risolto solo nel finale a favore dei baschi con l’ex NBA, Shane Larkin, che fa il "fenomeno" con due triple e porta la squadra di Sito Alonso alla vittoria con un punteggio, 65 – 62, che la dice lunga sulla qualità delle due difese. Una gara giocata con grande intensità da entrambe le parti, con la formazione di Bartzokas che ha cercato la fuga nel primo quarto e poi nel secondo, venendo poi rimontato dai baschi e dando vita ad un finale nel quale ognuna delle due squadre poteva trovare il guizzo vincente.

Nel Barcellona, oltre al solito Rice, in buona evidenza anche il centro croato Tomic e la guardia svedese Koponen, tutti in doppia cifra alla fine, mentre Navarro, alla sua seconda gara dopo il rientro, si è fermato a quota 2 punti. Dopo il 30 – 24 a favore dei catalani all’intervallo, il Baskonia ha chiuso in vantaggio il terzo quarto e poi sprintato più efficacemente degli avversari che hanno anche sbagliato l’ultima tripla con Claver.

L’Olimpia Milano dura solo un quarto nel confronto con il Panathinaikos, poi va sotto di 11 punti all’intervallo, con una seconda frazione di gioco da soli 8 punti e si ritrova anche a – 22 dopo il riposo, prima di avere uno scatto d’orgoglio nel finale, riportando il distacco a quota 14 punti. Eccezion fatta per il primo quarto, al Forum si è vista una squadra scollata, con Repesa costretto ai timeout in diverse occasioni, soprattutto per motivare una squadra che sembra avere perso l’anima che l’aveva caratterizzata ad inizio stagione.

Entrambi i play, Kalnietis e Hickman, non sono stati in grado di guidare la squadra; Raduljca è uscito per falli e non ha inciso minimamente, Dragic si è spento dopo un buon primo quarto ed anche gli altri non si sono distinti, con qualche punto segnato nel finale, quando ormai la partita era ampiamente decisa in favore della formazione allenata da Xavi Pasqual. Nel Panathinaikos Nick Calathes è stato il protagonista dei primi due quarti, cedendo poi il testimone all’ex Vitoria, Mike James, che ha continuato il suo lavoro nei due quarti successivi, con la difesa di Milano che non è mai riuscita a fermare né l’uno né l’altro.

Nella gara di Barcellona la squadra di casa si schiera con un quintetto base che prevede la presenza di Rice, Koponen, Claver, Doellman e Tomic. Per il coach croato forse qualche cambiamento rispetto al quintetto base schierato contro il Panathinaikos, con l’inserimento di Cinciarini al posto di Kalnietis come play, e McLean al posto di Raduljca come centro, completando poi il quintetto con Dragic, Simon e Sanders, chiamati a dimostrare su un campo difficile ma di grande stimolo, le loro qualità.

Barcellona-Olimpia Milano sarà visibile in diretta tv dalle 21.00 di venerdì 23 dicembre sul canale 204 della piattaforma Sky, Fox Sport; tutti gli abbonati avranno a disposizione anche il servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all'applicazione Sky Go. Non va poi dimenticato il sito www.euroleague.net, che fornirà informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

