Diretta / Roma-Siena info streaming video e tv: risultato live. Palla a due, via! (basket A2 Ovest, oggi 29 dicembre 2016 15^ giornata)

Roma-Siena sta per cominciare: mette a dire il vero un po' di tristezza pensare che questa sfida valga per la quindicesima giornata del girone Ovest della Serie A2 di basket 2016-2017, cioè la seconda serie della pallacanestro italiana, quando solamente pochi anni fa Roma e Siena si contendevano scudetti. Per la precisione è successo ben due volte nell'ultimo decennio, prima nel 2008 e poi nel 2013, quando nelle finali dei playoff si affrontarono appunto la Mens Sana e la Virtus, in entrambi i casi con successo e tricolore per Siena. Nel 2008 la serie finì 4-1, stesso esito nel 2013 ma quest'ultimo titolo fu poi revocato ai toscani, e con questa triste notizia si arriva al presente molto meno positivo per queste due compagini, finite fuori dal basket che conta. Adesso però non è più il tempo dei rimpianti: parola al campo, fra pochi minuti Roma-Siena avrà inizio!

LA CHIAVE TATTICA - Unicusano Roma-Mens Sana Siena si annuncia come una gara che dovrebbe essere molto equilibrata e nella quale oltre alle coppie di americani saranno importanti anche gli italiani delle due formazioni, che potrebbero rappresentare l'ago della bilancia in una possibile analisi tattica del match che sarà valido per il girone Ovest della Serie A2 di basket, che proprio stasera giungerà al giro di boa. La squadra di coach Corbani dovrebbe scendere in campo davanti al pubblico amico del PalaTiziano di Roma con un quintetto formato da Raffa e Chessa esterni, Maresca in ala e la coppia Brown – Landi sotto le plance, mentre la risposta di coach Griccioli per la Mens Sana Siena prevede la presenza come esterni di Harrel e Saccaggi, con Tavernari schierato come ala e la coppia Flamini – Myers sottocanestro. Questo è quanto ci aspettiamo a qualche ora dal fischio d'inizio, naturalmente in attesa di conferme ufficiali…

Roma-Siena è in programma alle ore 20:30 di giovedì 29 dicembre: la palla a due verrà alzata sulla quindicesima giornata - ultima di andata - del girone Ovest del campionato di basket A2 2016-2017, che propone una sfida che pochi anni fa si è giocata anche come finale scudetto, anche se tutto è cambiato nel frattempo per queste due storiche realtà del basket italiano che stasera si affronteranno al PalaTiziano di Via Apollodoro. La situazione di classifica delle due squadre è legata anche alle gare da recuperare, due per la Virtus Roma ed una per la Mens Sana Siena, che ha 14 punti all'attivo contro i due dei romani, con lo stesso numero di sconfitte, sei, per le due compagini.

La squadra di casa è ferma da due turni, con l’ultima gara giocata l’11 dicembre e persa sul campo di Rieti; anche per i toscani di coach Griccioli sono due i turni di stop, avendo anticipato, vincendo, la gara che li opponeva a Tortona. Nel frattempo la Mens Sana ha disputato una interessante e proficua amichevole al PalaEstra con la Fortitudo Bologna, assaggiando anche in quella occasione le atmosfere da scontro al vertice di A1. La sosta di Roma è stata più lunga, 18 giorni tra una partita e l’altra e questo, se da una parte ha permesso agli uomini di Corbani di ricaricare le pile e poter provare in allenamento i giochi e le difese da mettere in atto in partita, potrebbe anche aver tolto il ritmo gara, oltretutto tenendo conto che la formazione virtussina finora in campionato ha vissuto molto di alti e bassi.

Per Siena invece c’è da fare i conti con l’emergenza dovuta all’infortunio di Cappelletti, giocatore importante per coach Griccioli, che dovrà stare lontano dal parquet per molte settimane. Al suo posto, come provato nell’amichevole contro la Fortitudo, dovrebbe giocare Mascolo, ultimo acquisto dei senesi, che è stato prelevato dal Latina Basket, che si alternerà con il titolare, Harrel. Torna a disposizione anche Bucarelli, uno dei protagonisti del bronzo dell’under 18 azzurra in Turchia negli europei di categoria, così come dall’altra parte Baldasso, impegnato anche lui con la nazionale azzurra.

Quella del PalaTiziano sarà una gara che vedrà contrapposte due coppie di americani molto forti, Harrel e Myers dalla parte dei senesi e Brown e Raffa dalla parte della Virtus Roma. Per i padroni di casa Brown sfiora i 20 punti a partita, con 19,8, seguito dal play Raffa che ne mette 15,6 a partita. L’ala statunitense è anche il migliore rimbalzista della squadra con 8,7 palloni arpionati ad ogni gara, mentre Raffa distribuisce 3,3 assist e recupera 2,2 palloni per gara; nelle file senesi il play Harrel, segna 21,5 punti a partita a cui aggiunge 3,1 assist per i compagni, mentre il centro, Mike Myers, ai suoi 16,6 punti per gara, aggiunge una buona dote di rimbalzi, 9,6 a gara, sfiorando la doppia doppia di media. Nelle statistiche di squadra la formazione toscana realizza 75,2 punti per gara, con il 51% da due punti ed il 31% da oltre l’arco, mentre dalla lunetta la percentuale della Mens Sana è del 67%, ed i rimbalzi catturati per gara sono 35,2.

In casa Unicusano Roma la media punti segnati è di 84,8 con percentuali del 53% da due punti e del 31% nelle triple. Dalla linea della carità i ragazzi di Corbani tirano con il 73%, ed i rimbalzi catturati per gara sono 37,4. Per quanto riguarda le gare disputate in casa, la Virtus Roma ha ottenuto 4 successi e due sconfitte, entrambe in un derby, contro l’Eurobasket Roma e contro Latina, nella quale militava anche Mascolo, ora in maglia Mens Sana Siena. Nelle gare esterne la formazione di Griccioli ha invece un record di tre vittorie ed altrettante sconfitte, con le ultime due gare, a Ferentino ed a Trapani, che si sono concluse entrambe con un successo.

Roma-Siena non sarà trasmessa in diretta tv, e dunque per questa partita non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sulla sfida del PalaDozza potete in ogni caso consultare il sito ufficiale del campionato di Serie A2, all'indirizzo www.legapallacanestro.com, dove trovate tabellino play-by-play, statistiche dei giocatori e naturalmente la situazione di classifica dei due gironi.

