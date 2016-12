RISULTATI BASKET EUROLEGA: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA (15^ GIORNATA, 29-30 DICEMBRE 2016) - Siamo arrivati alla conclusione del girone di andata di basket Eurolega 2016-2017: il quindicesimo turno va in scena il 29 e 30 dicembre e dunque, al giro di boa, potremo finalmente studiare la situazione dei risultati e della classifica, analizzando quali siano le previsioni per la qualificazione al turno di playoff.

Intanto possiamo dare uno sguardo al calendario di questa giornata: si parte il 29 dicembre con Anadolu Efes-Real Madrid (ore 18), avremo poi Stella Rossa-Cska Mosca (ore 19), Olympiacos-Fenerbahçe (ore 20), Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas (ore 20:45) e Baskonia-Maccabi Tel Aviv (ore 21). Venerdì 30 si giocheranno invece Unics Kazan-Panathinaikos (ore 17), Galatasaray-Bamberg (ore 18) e Barcellona-Darussafaka Dogus (ore 21).

Il Cska Mosca sta dominando la scena: la sconfitta interna contro il Fenerbahçe nella riedizione dell’ultima finale è dolorosa solo perchè arrivata con i russi in vantaggio di 19 punti, ma dal punto di vista della classifica lascia la squadra di Itoudis con tre partite di vantaggio sul gruppone delle seconde, che adesso comprende ben cinque squadre tra cui un Panathinaikos in grande crescita e un Baskonia che sta tornando sui livelli della scorsa primavera, quando aveva raggiunto un’altra Final Four.

Al contrario l’Olimpia Milano sta precipitando: a Barcellona è arrivata la settima sconfitta consecutiva e la EA7 potrebbe aver mollato gli ormeggi troppo presto. Adesso le partite da recuperare per la zona playoff diventano tre; in assoluto non sono poche ma davanti ci sono tante squadre, Milano è sul fondo del gruppo e non può sbagliare contro lo Zalgiris Kaunas di Jasikevicius, squadra partita male ma in tendenza positiva.

Come al solito individuare un big match è difficile: di sicuro sarà grande partita alla Abdi Ipekçi Arena, dove questa volta è di stanza l’Efes che aspetta un Real Madrid ferito dalla sconfitta di Belgrado (piuttosto netta), sicuramente ci saranno scintille in Barcellona-Darussafaka Dogus, con David Blatt che ancora una volta sta facendo un grande lavoro e Georgios Bartzokas che ha visto segnali incoraggianti dai suoi blaugrana, ancora in deficit dal punto di vista della classifica ma in piena corsa per un posto tra le prime otto.

La palma della partita migliore però spetta di diritto a Olympiacos-Fenerbahçe, due delle cinque squadre che hanno record di 9-5 e che rappresentano validissime alternative al dominio del Cska. Entrambe hanno avuto alti e bassi: greci leggermente più continui nel rendimento, turchi da ottovolante e capaci, appunto, di andare a vincere alla MegaSport Arena di Mosca rimontando 19 punti di svantaggio. Dicevamo del Cska: la partita della Kombank Arena riporta alla mente le grandi sfide del passato, la Stella Rossa di oggi è lontana parente di quella squadra ma intanto occupa la nona posizione in classifica e potrebbe entrare nel discorso playoff perchè ha dimostrato, soprattutto in casa, di essere decisamente solida.

Solido è anche il Bamberg degli ultimi tempi; Andrea Trinchieri non molla e con tre vittorie nelle ultime quattro ha rimesso in corsa il suo Brose, che ora sfida un Galatasaray che, fresco della firma di Bruno Fitipaldo (arrivato da Capo d'Orlando) sta iniziando a produrre il basket di cui è capace.