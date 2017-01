Diretta/ Venezia-Sassari: info streaming video e tv, orario e risultato live (Raisport, basket Lega A, 14^giornata, oggi 1 gennaio 2017)

DIRETTA UMANA REYER VENEZIA- BANCO DI SARDEGNA SASSARI, INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, BASKET LEGA A, 14^ GIORNATA, OGGI 1 GENNAIO 2017) – Venezia-Sassari, diretta dalla terna arbitrale Mattioli, Bettini e Boninsegna, è la sfida di basket in programma per oggi domenica 1 gennaio 2017 alle ore 18.15, al Taliercio, valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A1. Arrivata a soli due punti di distacco dalla capolista, grazie alla vittoria a Varese, ed al contemporaneo successo di Reggio Emilia sull’Olimpia Milano, la Reyer Venezia si trova di fronte ad un altro avversario scomodo come la Dinamo Sassari che nell’ultimo turno si è rinfrancata battendo la Fiat Torino al PalaSerradimigni. La gara del Taliercio si gioca in anticipo rispetto alle altre della XIVesima giornata, alle 18.45 di domenica 1 gennaio 2017. La formazione ospite si trova nel gruppo delle squadre a 12 punti, che comprende anche Pistoia, Fiat Torino e Dolomiti Energia, in uno sprint di due gare per conquistare una posizione nelle "Final Eight" che invece la squadra di De Raffaele ha già all’attivo.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH VENEZIA-SASSARI (da raiplay.it)

La Reyer Venezia ha un percorso quasi immacolato sul parquet di casa con sei vittorie ed una sola sconfitta, contro la Dolomiti Energia, nelle sette gare disputate di fronte al proprio pubblico, con una media di 80,3 punti realizzati ed un high di 98 nella gara vinta contro la Pasta reggia Caserta. In casa la squadra di De Raffaele ha battuto anche l’Olimpia Milano, nell’ultimo appuntamento prima di quello contro Sassari, che da parte sua ha ottenuto un solo successo in trasferta in stagione, sul campo di Pistoia. Per i ragazzi di Pasquini nelle trasferte una media di 70,2 punti realizzati, con un high di 80, arrivato però in concomitanza di una sconfitta, sul parquet della Grissin Bon Reggio Emilia.

Nell’ultimo turno Venezia ha approfittato dello sbandamento dell’OpenjobMetis Varese, guidata per la prima volta in gara da Attilio Caja, per prendersi due punti facili. Il risultato finale vede un distacco di soli 13 punti, ma in effetti per i primi 35 minuti di gara si è vista una sola squadra in campo, quella ospite, che ha poi controllato negli ultimi 5’ di gara permettendo ai varesini, e soprattutto a Johnson, di mettere a posto le cifre personali. In casa Reyer ci sono stati anche diversi minuti per Tonut, che a causa dei problemi fisici doveva stare sul parquet per un breve periodo, ma che De Raffaele ha lasciato in campo vista la buona prestazione e la poca difficoltà della gara in cui Venezia è andata avanti sin dal primo quarto pur senza "strafare".

Varese sta in vantaggio solo all’inizio, sul 5 – 3, poi è un copione scritto ed interpretato solo dagli uomini orogranata, che trovano punti da tutti i giocatori, ed alla fine portano in doppia cifra Haynes, McGee, Bramos, molto bravo nelle triple con un 6 / 9 ed Hagins, senza dover ricorrere alle magie di Peric, e con Viggiano rimasto a casa a curarsi dall’influenza. Dal + 15 dell’intervallo, la Reyer sale anche a + 27, prima di mettere la modalità "controllo" alla sua gara con Bramos ed Haynes bravi a spegnere le velleità dei varesini quando si avvicinavano troppo.

La Dinamo Sassari si ritrova contro la Fiat Torino e si impone con merito contro la squadra di Vitucci, che dal canto suo al PalaSerradimigni fornisce forse la più brutta prestazione stagionale. I sardi volevano a tutti i costi questo successo, essenziale per rimanere in corsa per una tra le prime otto posizioni, e sono stati bravi a mettere sul parquet tanta fisicità e tanta velocità, abbinate ad un ottimo 45% nel tiro da oltre l’arco, che ha fatto la differenza visto che sono stati ben 17 i tentativi realizzati, sui 38 tentati da Sacchetti e soci. Lawal ha fatto la voce grossa sotto i tabelloni, ed anche De Vecchi e Sacchetti, alla 300esima gara in serie A, hanno fornito un buon contributo.

I mattatori però sono stati i due playmaker, Bell e Stipcevic, a lungo anche insieme sul parquet, che oltre a colpire con grande precisione da tre punti, hanno smazzato anche diversi assist. Nel turnover sassarese, assenti Carter e Olaseni, in campo, oltre a Lawal, anche Johnson-Odom, ancora nel roster della formazione sarda. Al Taliercio la formazione di casa si schiera con Haynes, un ex, in regia, affiancato da McGee, Bramos come numero 3, e Peric – Hagins coppia sotto le plance. Per quanto riguarda Sassari non dovrebbero esserci cambiamenti nel turnover e quindi quintetto base per Pasquini con Bell, PalaSerradimigni Sassari manda in campo un quintetto base con Bell play, affiancato in guardia dall’ex Pesaro, Lacey, De Vecchi schierato da numero 3, e Savanovic con Gani Lawal sottocanestro.

Ricordiamo che la partita tra Venezia e Sassari, valida per la 14^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv dal canale tematico della Rai, Raisport 1, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: sarà altresì confermata anche la diretta streaming video dell’incontro, usufruibile tramite il servizio gratuito raiplay.it. Ricordiamo inoltre che sraà possibile collegarsi al situo ufficiale della lega, all’indirizzo www.legabasket.it, per rimanere aggiornati sul tabellino play-by-play e le statistiche del match e dei giocatori.

