Diretta/ Cantù-Milano: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 15^ giornata, oggi 10 gennaio 2017)

DIRETTA FORST CANTU'-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE - Cantù-Olimpia Milano, partita che sarà diretta dalla terna arbitrale Begnis-Vicino-Quarta, si gioca al PalaDesio dell'omonima città brianzola questa sera, martedì 10 gennaio 2017 alle ore 20.45, per la quindicesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. L’ultima di andata propone un grande derby lombardo con l’Olimpia Milano contro la Pallacanestro Cantù. Il parquet sul quale scenderanno in campo le due formazioni non sarà quello del "mitico" Pianella, ma quello del PalaDesio, campo sul quale gioca alcune partite anche la stessa Olimpia, quando il Forum è indisponibile. Se il parquet non è quello degli scontri più caldi tra queste due formazioni, un altro richiamo al passato comunque c’è ed è rappresentato dalle maglie di Cantù, che in questa occasione torneranno ad esibire lo storico sponsor Forst, con il quale i canturini di Marzorati e soci conquistarono diversi trofei, come scudetti e Coppa Campioni. Un giorno di ritardo a causa del complicato rientro da Istanbul della EA7 dopo la partita di Eurolega.

La formazione di casa ha letteralmente cambiato marcia con l’avvento in panchina di Bolshakov, che ha sostituito il suo ex capo allenatore, Kurtinaitis, ottenendo una serie di quattro successi nelle ultime 5 partite, dopo che erano stati solo due nelle precedenti 9, con una striscia consecutiva di 5, che aveva portato alla sostituzione del tecnico lituano. Per Cantù, che ha sbancato il PalaTrento nell’ultimo turno, arriva l’impegno più difficile, quello contro la capolista. MNilano dal canto suo ha molti problemi, ed una rosa che settimana dopo settimana si sta sempre maggiormente indebolendo.

L’ultimo infortunato è l’italo-argentino Bruno Cerella che è stato operato al pollice destro, e solo tra alcuni giorni sarà possibile stabilire in maniera definitiva quanto dovrà restare lontano dal parquet. Quello di Cerella è solo l’ultimo infortunio di una lista molto lunga, con i vari Macvan. Simon e Sanders, oltre naturalmente alla rescissione del contratto da parte di Alessandro gentile, andato in Grecia, al Panathinaikos, che fu già per alcuni anni la squadra del padre Nando.

Per il derby con Milano, la Pallacanestro Cantù presenterà anche un volto nuovo, quello di Pat Calathes, fratello del play del Panathinaikos. Lungo di ruolo, di formazione statunitense come il fratello, il neo canturino arriva proprio da una prima parte di stagione giocata con la formazione greca, sia nel campionato ellenico che in Eurolega, ed approda in Italia per trovare uno spazio maggiore rispetto a quello che aveva con il club di Xavi Pasqual. Nelle file di Cantù va a prendere il posto di Gani Lawal, passato ormai da diverse settimane alla Dinamo Sassari.

Nella gara di Eurolega giocata venerdì ad Istanbul, l’Olimpia Milano ha dimostrato coraggio e poteva ottenere anche qualcosa di più nel finale contro il Fenerbache, ma la grande prestazione di Datome e Nunnally, oltre alle schiacciate di Udoh hanno costretto la formazione di Repesa alla nona sconfitta consecutiva. Il coach croato ha però ritrovato il connazionale Simon, che pur non essendo al meglio gli ha consentito di allungare le rotazioni, ed anche un buon Fontecchio, efficace nei minuti che è rimasto sul parquet. Migliorate, rispetto alle ultime uscite, anche le prestazioni di Raduljca, atteso ad un ulteriore passo in avanti anche in campionato.

La Pallacanestro Cantù di Bolshakov ha iniziato bene il 2017, ottenendo un bel successo al PalaTrento mettendo in evidenza lo strapotere dal punto di vita fisico della coppia Johnson – Callahan sotto le plance ed il tiro da fuori di Pilepic. Canturini subito in vantaggio dopo il primo quarto, chiuso a + 5, poi prova ad allungare nel secondo, trovando un buon Johnson che porta i suoi al + 14 dell’intervallo. Trento recupera dopo il riposo sino al – 7 di fine terzo periodo, poi dopo aver raggiunto il – 5 viene affossata da Pilepic che insieme ad Acker fa tornare Cantù a + 10. La formazione brianzola poi non deve fare altro che controllare per il 68 – 77 finale. Doppia cifra per Dowdell e Darden, oltre a Pilepic e Johnson. L’Olimpia Milano vince con la Consultinvest Pesaro anche se nel finale soffre ancora di qualche amnesia e concede alla formazione di Bucchi di ritornare sotto, anche se il successo non viene mai messo seriamente in pericolo. Con questo successo Milano mantiene l’imbattibilità del parquet di casa, con McLean, Fontecchio, Abass, Pascolo e Macvan in doppia cifra.

Nel dopogara a Trento, il coach canturino Kiril Bolshakov mette l’accento sui meriti dei suoi ragazzi nella conquista dei due punti, ed anche parlando dello 0 / 20 della Dolomiti Energia, il tecnico ucraino segnale che molto del merito va alla difesa canturina che ha messo i tiratori avversari in cattive condizioni di tiro. Oltre a questo particolare, per Bolsahakov è stato molto importante anche aver negato a Trento la possibilità di transizioni veloci, una delle cose migliori della formazione di Buscaglia. Ora la testa va immediatamente al derby contro l’Olimpia Milano.

Per Jasmin Repesa, quella contro la Consultinvest Pesaro è stata esattamente la gara che si aspettava, con la giusta tensione, mentre è arrivato sorprendentemente il calo a livello di energia avvenuto alla fine del terzo periodo. In questo momento anche una vittoria di pochi punti, continua Repesa, è ossigeno per noi. Il coach croato, che ha dato maggiore spazio ai suoi italiani, ne ha segnalato le buone prestazioni, ma pretende da tutti maggiore continuità.

Cantù-Milano sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al satellite: appuntamento su Sky Sport 2 e in assenza di un televisore sarà possibile avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi si può attivare grazie a Sky Go.

