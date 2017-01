Diretta / Roma-Scafati info streaming video e tv: risultato live (basket A2 Ovest, oggi 10 gennaio 2017 recupero 13^ giornata)

DIRETTA UNICUSANO ROMA-GIVOVA SCAFATI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 GIRONE OVEST RECUPERO 13^ GIORNATA, OGGI 10 GENNAIO 2017) - Roma-Scafati si gioca questa sera, martedì 10 gennaio 2017 alle ore 20.30, come recupero della 13^ giornata del girone Ovest della Serie A2 di basket. Unicusano è in pratica la gloriosa Virtus Roma, scesa dall'anno scorso di serie a causa della mancanza di risorse adeguate per poter affrontare il massimo torneo. Nell'ultima gara la squadra allenata da Corbani si è dovuta arrendere al Palamoncada di Agrigento in modo abbastanza netto, dopo due vittorie consecutive, anche a causa delle assenze di Maresca e Chessa. Non è bastata l'ottima serata di Brown, autore di 20 punti, soprattutto a causa del dominio espresso da un Buford capace di metterne a referto otto in più.

Proprio Brown è stato sino a questo momento il migliore del roster capitolino, con una media di 20 punti a partita e 3,6 rimbalzi. Oltre a lui va messo in rilievo l'ottimo rendimento della guardia Antonhy Joseph Raffa, uno dei migliori elementi indigeni dell'intero torneo, che ha messo a referto 16,6 punti per gara e di Massimo Chessa, a sua volta capace di segnare in media 14,5 punti.

Ora la Virtus, che si propone di arrivare almeno ai Play-Off, si accinge ad affrontare la Givova Scafati, in una gara che ha il sapore dell'ultima spiaggia per gli ospiti. Il team guidato da Giovanni Perdichizzi ha in Juval Naimy, guardia israeliana che viaggia alla media di quasi 18 punti in stagione, il suo maggiore punto di forza. Oltre a lui va rilevata la presenza di Chase Fischer, ala piccola che però ha visto limitato il suo rendimento da una serie di noiosi infortuni, riuscendo comunque a mettere a referto 14,5 punti per gara.

Ottimo anche il rendimento di Tommaso Fantoni, centro di grande esperienza già ammirato sui campi della serie superiore, e di Marco Santiangeli, mentre ha parzialmente deluso sin qui Linton Johnson, che è comunque il punto di riferimento del team sotto le plance. La Givova Scafati si propone come unico obiettivo stagionale la salvezza, che però sembra molto complicata da cogliere alla luce delle sole quattro vittorie sin qui inanellate. Per poter rimanere in A2 sarà necessario un cambio di passo nel girone di ritorno, iniziando proprio dalla gara di Roma.

Per chi vorrà seguire in diretta streaming video tutte le fasi salienti di Unicusano Roma-Givova Scafati, martedì 10 gennaio 2017 alle ore 20.30, l'appuntamento sarà via internet per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al sito della Lega Nazionale Pallacanestro, per seguire lo streaming collegandosi a tvpass.legapallacanestro.com, mentre non sarà disponibile una diretta tv tradizionale.

