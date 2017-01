Diretta/ Rosa Radom-Varese: info streaming video e tv, risultato live (basket Champions League girone B, oggi 10 gennaio 2017)

DIRETTA ROSA RADOM-OPENJOBMETIS VARESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE - Rosa Radom-Varese, in programma martedì 10 gennaio alle ore 18:30, è valida per la dodicesima giornata del girone C di basket Champions League 2016-2017. La Openjobmetis è ultima in classifica con 2 vittorie e 9 sconfitte ma la formazione polacca non sta molto meglio di quella di coach Attilio Caja, in quanto la precede di una sola vittoria, ma aveva vinto il match dell’andata giocato a Masnago, per 62-69.

Entrambe sono ormai escluse dalla possibilità della qualificazione, ma sicuramente i polacchi di coach Kamimski vogliono mettere fine, davanti al pubblico di casa, ad una serie negativa che è anche più lunga di quella dei varesini. Nell’ultimo turno entrambe sono uscite sconfitte: i polacchi dai turchi dell’Usak Sportif rimediando un – 20 in trasferta, mentre per la formazione di Attilio Caja il "tonfo" è stato casalingo, contro i lettoni del Ventspils.

Nel campionato italiano inoltre, la OpenjobMetis ha rimediato un’altra sconfitta interna nella gara giocata in anticipo sabato 7 gennaio, contro la Fiat Torino di Frank Vitucci. Varese sembra non aver ancora trovato giovamento dall’arrivo del nuovo coach, che ha sostituito Paolino Moretti, e sia in Champions League che in campionato, i risultati non arrivano. Anche contro Torino si era palesata la possibilità di conseguire una vittoria, ma nell’ultima frazione sono stati gli ospiti a sorpassare ed a portare a casa i due punti, con una situazione in classifica che si fa più compromettente in quanto la Vanoli Cremona, ultima in classifica, ha raggiunto Varese grazie alla vittoria in trasferta sul campo della Pallacanestro Reggiana.

Nella partita sul parquet dell’Usak, il Rosa Radom era riuscito sorprendentemente a chiudere avanti il primo quarto, sul 16 -22, poi la formazione di casa ha ingranato le marce alte ed ha vinto i tre successivi periodi prendendosi 20 punti di vantaggio. Coach Kaminski ha avuto punteggi in doppia cifra da parte di Callahan, Bell, Sokolowski e Jackson.

Questi quattro giocatori fanno anche tutti parte del quintetto base polacco, insieme a Witka, e saranno pertanto quelli che si troverà di fronte all’inizio il quintetto base di Varese. Resta da vedere se coach Caja, come la scorsa settimana farà entrare come play Bulleri, oppure ritornerà alla strutturazione con protagonista l’americano Maynor. Per gli altri ruoli in partenza ci sarà Johnson come guardia tiratrice, Eyenga in ala piccola e Anosike sotto i tabelloni affiancato da Kangur. Quello che è sicuro è l’ampia rotazione degli uomini per poter far riposare tutti in vista della ripresa del campionato, che è rimasto l’obiettivo numero uno di Varese.

Nell’analisi di coach Caja dopo la sconfitta contro il Ventspils, la squadra ha dato segnali di miglioramento, specialmente dal punto di vista caratteriale, ma anche da quello tecnico, pur tenendo conto che il doppio impegno campionato – Champions League, con le lunghe trasferte, concede poco tempo per lavorare in palestra. Sicuramente, continua il tecnico varesino, il Ventspils è una squadra "tosta", ed anche la sconfitta, vista la situazione, ha portato dei miglioramenti che dovremo essere bravi a concretizzare nelle prossime gare.

Rosa Radom-Varese non sarà trasmessa in diretta tv, e non si potrà seguire nemmeno attraverso una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sulla partita in Polonia potete consultare il sito ufficiale della Champions League di basket (www.basketballcl.com) per trovare il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

