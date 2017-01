Diretta/ Venezia-Kataja: streaming video RaiSport, risultato live (basket Champions League girone B, oggi 10 gennaio 2017)

DIRETTA UMANA REYER VENEZIA-KATAJA: STREAMING VIDEO RAISPORT, RISULTATO LIVE - Reyer Venezia-Kataja si gioca al Taliercio martedì 10 gennaio; palla a due alle ore 20:30 per la partita valida per la dodicesima giornata del girone B di basket Champions League 2016-2017. Reyer terza in classifica con record 7-4; Kataja Basket a 6-5 e dunque con possibilità di aggancio. Nell’ultimo incontro giocato, in Israele, sul parquet del Maccabi Rinshon, i veneziani sono stati sconfitti, secondo insuccesso nelle ultime tre gare disputate nella manifestazione continentale, ed ora la classifica li vede al terzo posto, in compagnia dei turchi del Pinar Karsikaya e ad una vittoria di distacco dalla capolista Le Mans. Anche gli ospiti hanno perso nell’ultimo turno, ed anche in maniera sorprendente, arrendendosi in casa di fronte all’ultima in classifica, il Khimik.

La Reyer è reduce da un successo in campionato sul parquet di Brindisi, dove ha battuto la Enel al termine di un supplementare, per 108-106, dopo aver chiuso i regolamentari in parità a quota 90; con questa vittoria Venezia ha blindato il secondo posto nella griglia della Final Eight di Coppa Italia e affronterà la sorprendente Brescia. L’ultima gara, giocata sul parquet del Maccabi Rinshon, non è andata altrettanto bene, ed è terminata con la vittoria della formazione israeliana per 79-61 con tutti i quarti che sono stati appannaggio della formazione di casa.

Nella prima frazione i veneziani non sono mai riusciti a limitare McCrea che ha chiuso i primi 10 minuti con 14 punti all’attivo, poi all’intervallo i punti di vantaggio del Maccabi sono saliti a 8 per arrivare a 9 al 30esimo con il vantaggio che si è poi dilatato nel quarto finale. Per i veneziani soltanto il capitano Ress, che per l’occasione è stato utilizzato per un maggior numero di minuti da coach Der Raffaele, ha raggiunto la doppia cifra nei punti segnati. Certamente per Venezia si sono fatte sentire le assenze di Hagins e Tonut.

La formazione finlandese segna 78,1 punti per gara e nelle percentuali dal campo tira meglio della Reyer, con Brown che è il migliore come realizzatore, con 15,7 punti, mentre nella statistica dei rimbalzi comanda Mullins e negli assist una vecchia conoscenza del campionato italiano come Ranniko, play anche della nazionale finlandese. Nell’ultima gara disputata, il Kataja ha perso tre delle quattro frazioni giocate contro il Khimik, e nonostante un Ranniko da 23 punti totali con 8 / 12 al tiro, viste le non buont percentuali del resto della squadra, non è mai stato in grado di volgere la gara a suo favore.

Per la formazione di coach Gibson in doppia cifra anche Brown e Mullings. Il play finlandese ed i due americani, fanno anche parte del quintetto base del Kataja, che è completato dal centro King e dall’ala grande Houlila. Per il coach veneziano ritorno sul parquet di Hagins, mentre sarà ancora assente Tonut. Il lungo statunitense non sarà però del quintetto base che vedrà sottocanestro la coppia Ortner – Peric e nelle tre posizioni di esterni Bramos, McGee ed Haynes.

Dopo la sconfitta con il Maccabi Rinshon, il coach dei veneti, De Raffaele, ha parlato di una partita "complicata" per la sua squadra, che è stata per diversi tratti della gara in difficoltà per contenere l’energia dei giocatori di casa. Una gara da resettare immediatamente per riprendere il cammino delle vittorie in casa.

Venezia-Kataja è la partita trasmessa in diretta tv tra quelle delle quattro italiane: appuntamento su Rai Sport 1, e tutti gli appassionati potranno anche assistere alla gara del Taliercio in diretta streaming video, accedendo a www.raiplay.it. Da non dimenticare poi il sito www.basketballcl.com dove troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.