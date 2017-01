DIRETTA UNICS KAZAN-BAMBERG: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 17^ GIORNATA, OGGI 12 GENNAIO 2017) - Unics Kazan-Bamberg, diretta dagli arbitri Damir Javor (Slovenia), Carlos Cortes (Spagna) e Aare Halliko (Estonia), inaugura il programma della seconda giornata di ritorno nel girone di basket Eurolega 2016-2017; palla a due alle ore 17 di giovedì 12 gennaio. Alla Basket Hall di Kazan la formazione russa, allenata da coach Pashutin e con un record di 6 partite vinte e 10 perse, ospita i tedeschi del Brose Bamberg, allenati da Trinchieri, che hanno una vittoria in più, ed una sconfitta in meno, grazie ai risultati dell’ultimo turno, quando la formazione tedesca ha sconfitto in casa il Barcellona, mentre per l’Unics è arrivata una sconfitta sul parquet dei baschi del Baskonia Vitoria.

Per il Bamberg quella contro i catalani è stata la terza vittoria consecutiva, e conferma la risalita in classifica e la voglia dei ragazzi di Trinchieri di lottare fino alla fine per un posto nelle prime 8, nonostante ad inizio stagione non fosse una tra le formazioni pronosticate. Sul proprio parquet l'Unics ha vinto le due ultime partite giocate, ed anche per la formazione di Pashutin c'è ancora la speranza di correre per una delle prime otto posizioni.

Quella di giovedì è la prima sfida tra queste due formazioni, almeno per quanto riguarda le partite in Russia, con un solo precedente, quello del girone d’andata, quando ad imporsi fu il Bamberg, per 89-86. Guardando ai numeri la formazione tedesca guida la classifica della percentuale realizzativa sia nei tiri da due punti, con il 55,1%, che in quella dei tiri da oltre l’arco, nella quale Melli e compagni raggiungono il 43%, e quindi uno dei primi obiettivi dell’Unics è quello di ridurre queste percentuali con una attenta difesa. Il Bamberg è la squadra che finora ha effettuato più tentativi da tre punti, con 163, mentre l’Unics è esattamente dalla parte opposta, ultimo con 115 tentativi.

Nelle conclusioni da dentro l’arco è invece maggiore il numero dei tentativi dei russi, 348, rispetto a quello dei tedeschi, fermi a 319. La formazione di casa ha nelle sue file il leader incontrastato per quanto riguarda i punti segnati, Langford, con i suoi 23,8 per gara, unico dell’intera Eurolega sopra i 20 punti, mentre tra i tedeschi il miglior realizzatore è l’americano Miller, con 13,25 per gara.

Nello scorso turno l’Unics si è trovato di fronte ad un Baskonia spumeggiante, nel quale rientrava anche Bargnani e che ha tramortito i russi, con una grande prova anche dell’ex NBA Beaubois, che ha chiuso mettendo a segno 29 punti personali in soli 19 minuti di permanenza sul parquet. Alla fine per l’Unics ci sono stati 32 punti di scarto e 102 subiti, la peggiore sconfitta stagionale. La difesa della formazione di Pashutin non è stata all’altezza della gara ed all’intervallo era già a 53 punti subiti e con uno svantaggio di 17 punti, quasi raddoppiato poi nei due quarti seguenti. Oltre a Beaubois, anche Voigtmann protagonista con i suoi 14 punti, mentre Bargnani, al rientro, si è fermato a quota 9; nell’Unics Stoll ne ha messi 11 e Parakhouski 13.

Grande show nella gara precedente per il Bamberg contro il Barcellona, con Nicolò Melli ancora una volta migliore dei suoi, davanti alle oltre 6000 persone che affollavano la Brose Arena. Inizio di partita di marca tedesca ma sostanziale equilibrio alla prima sirena, poi ancora equilibrio fino al primo break, 7 – 0, dei tedeschi che dopo un tentativo di rimonta del Barcellona ne piazzano un altro e vanno al riposo sul + 9.

Un allungo personale di Melli dà il vantaggio in doppia cifra, ed il Bamberg arriva sino al + 19 prima della rimonta spagnola che porta sino al – 8 della fine terza frazione. Ultimo quarto con il Barcellona a – 6, poi tornano a far male i tedeschi con Miller e Theis ed un superbo Melli, con la formazione di Bartzokas che finisce per arrendersi. Per il Bamberg Theis con 11, Melli con 17, e Miller e Strelnieks con 20 ciascuno, sono gli uomini in doppia cifra.

Nella gara della Basket Hall, l’Unics scende sul parquet con il suo quintetto base standard con Langdford, Colom, Antipov, Panin e Parakhouski, mentre Trinchieri per il suo Bamberg opata per un quintetto base con Zisis, Causeur, Miller, Melli e Veremeenko".

Unics Kazan-Bamberg non verrà trasmessa in diretta tv; per la gara della Basket Hall, che non godrà nemmeno di una diretta streaming video nel nostro Paese, potete consultare il sito ufficiale www.euroleague.net che fornirà notizie e informazioni utili come le statistiche dei giocatori e il tabellino play-by-play.

