DIRETTA CSKA MOSCA-OLIMPIA MILANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 17^ GIORNATA, OGGI 13 GENNAIO 2017) - Cska Mosca-Olimpia Milano, diretta dagli arbitri Perez Perez, Mantyla e Peerandi, si gioca venerdì 13 gennaio alle ore 18.00 italiane alla Megasport Arena della capitale russa. Nella seconda di ritorno della regular season di Eurolega, il CSKA Mosca vuole interrompere, incontrando l’Olimpia Milano, la serie negativa arrivata a tre sconfitte consecutive, serie più lunga dal 2010. Nonostante questa serie negativa la squadra di coach Itoudis resta la migliore nella manifestazione Europea con il suo record di 12 vittorie e 4 sconfitte, esattamente il contrario di quanto fatto finora dall’Armani Milano, che con le sue 4 vittorie a fronte di 12 insuccessi, si trova in ultima posizione, alla pari del Galatasaray Istanbul, con due vittorie di distacco dalle squadre che la precedono, Unics Kazan, Zalgiris Kaunas e Maccabi Tel Aviv.

Una situazione, quella dell’Olimpia, che porta tutti a dire che la stagione europea è ormai compromessa, anche se la matematica ancora non condanna la formazione italiana, che nella prima di ritorno, ad Istanbul, ha mostrato dei progressi, pur perdendo la partita nel finale. Per i russi invece quella di venerdì contro i milanesi è diventata una partita importante dopo le tre sconfitte, visto che alle loro spalle, con una sola vittoria di distacco c’è un terzetto di squadre molto agguerrite come le due spagnole Baskonia e Real Madrid, ed i greci dell’Olympiacos.

Nel girone d’andata la partita giocata dalle due squadre al Forum fu vinta dai moscoviti nonostante l’assenza dei due giocatori di maggiore prestigio della formazione, De Colo e Teodosic, sotto la guida di Aron Jackson e con le conclusioni da tre punti che spaccarono la difesa milanese. La statistica del tiro pesante del resto sorride ai russi, che con il loro 42,3% di percentuale da oltre l’arco, sono i secondi dell’intera Eurolega, pur essendo i terzi per quanto riguarda i tentativi effettuati, 153 in totale. Nel raffronto delle percentuali da tre punti, l’Olimpia Milano è molto indietro con il suo 35,4%, su 115 triple tentate.

La formazione milanese è guidata, per quanto riguarda i punti segnati, da Rakim Sanders, che però coach Repesa non potrà utilizzare in questa gara a causa di un infortunio. Per lui 14,4 ppg, davanti al play Hickman, con 10,8 ppg ed alla guardia croata, Simon, con 9,5 ppg. Il croato è stato protagonista anche della vittoria ottenuta in campionato nel posticipo contro la Red October Cantù.

La gara di Mosca proporrà anche un bel duello nel "pitturato", con la coppia Hines – Freeland opposta a quella Raduljica – McLean. In totale, il record degli scontri diretti tra le due formazioni è leggermente a favore dei russi, per 4 vittorie e 3, proprio grazie all’ultimo incontro disputato nel girone d’andata, nel quale andarono in doppia cifra Kulagin, Jackson ed Higgins per la squadra di Itoudis e McLean, Hickman e Raduljica per l’Armani.

Nel turno precedente il CSKA si è arreso sul parquet del Real Madrid, perdendo anche la differenza canestri, visto che all’andata si era imposto di un solo punto. Il successo nella sfida tra spagnoli e russi è arrivato grazie ai preziosi rimbalzi d’attacco catturati dalla formazione di Laso, che ha avuto inoltre una ottima performance da parte di Llull. Alla fine i punti di distacco a favore della squadra di Laso sono stati 10, 95 – 85, conquistati in maggior parte nell’ultima frazione di gioco, dopo che al 30esimo le due formazioni erano andate all’ultimo mini riposo, con 4 punti di distacco a favore dei padroni di casa. I due leader della squadra, De Colo e Teodosic, sono stati gli unici ad andare in doppia cifra per coach Itoudis, che ha visto anche i suoi lunghi perdere il confronto a rimbalzo con quelli di Laso.

La gara dell’Olimpia sul parquet del Fenerbahce è stata una delle migliori della stagione, ma non è bastata di fronte alla grande prestazione del capitano azzurro, Datome, che ha preso per mano i suoi compagni di squadra portandoli al successo con i suoi 17 punti, ai quali si è aggiunta anche la doppia cifra raggiunta da Udoh, Kalinic, Dixon e da un Nunnally che di giornata in giornata sta ritornando quello ammirato in Italia con la maglia di Avellino.

Per Milano, che si è presentata senza Sanders e Cerella, una grande prova di Kalnietis, che ha chiuso la sua gara mettendo a segno 20 punti, McLean, Hickman e Raduljica, forse alla sua migliore prestazione in maglia Olimpia. Il rientrante Simon ha potuto calcare il parquet solo per pochi minuti ed ha chiuso con 5 punti all’attivo.

Cska Mosca-Olimpia Milano sarà una delle partite trasmesse in diretta tv; dunque appuntamento su Fox Sports (canale numero 204 della piattaforma satellitare) oppure in diretta streaming video disponibile per gli abbonati tramite l'applicazione Sky Go; inoltre per ogni informazione utile - come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori - potete consultare il sito ufficiale del torneo, che trovate all'indirizzo www.euroleague.net.

