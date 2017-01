Diretta/ Real Madrid-Maccabi Tel Aviv: info streaming video e tv, risultato live (basket Eurolega 17^ giornata, oggi 13 gennaio 2017)

DIRETTA REAL MADRID-MACCABI TEL AVIV: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE - Real Madrid-Maccabi Tel Aviv, diretta dagli arbitri Pukl, Paternicò e Juras, si gioca al Wizink Center di Madrid alle 21.00 di venerdì 13 gennaio. Il match è l’ennesima puntata di una sfida che è tra le più storiche della competizione. Dal 2000, anno di entrata in scena dell’Eurolega, le due formazioni si sono incrociate sul parquet per 20 volte, due delle quali nelle "Final Four" della manifestazione, con vittoria in entrambi i casi della formazione israeliana. Nonostante questo, nel computo generale sono gli spagnoli a prevalere, per 11–9 compreso la vittoria ottenuta nella gara d’andata di questa stagione. Nelle gare giocate a Madrid, la situazione è favorevole agli spagnoli per 7–3, con l’ultima vittoria del Maccabi su questo parquet che risale alle top 16 dell’edizione 2010. I "blancos" di Pablo Laso vengono da una grande vittoria ottenuta nell’ultimo turno in casa contro la capolista CSKA Mosca, e vogliono migliorare il loro record attuale che parla di 11 vittorie e 5 sconfitte e li tiene al secondo posto in classifica, proprio dietro i russi ed in compagnia dei greci dell’Olympiacos e dei connazionali del Baskonia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET EUROLEGA

Nell’attuale edizione della manifestazione il Real Madrid ha vinto 7 delle 8 gare disputate sul parquet di casa. Anche per il Maccabi l’ultimo turno ha portato un successo, contro i turchi del Darussafaka, che in questo caso ha interrotto una serie negativa giunta a sei gare consecutive perse, una delle più lunghe della storia del glorioso club israeliano, che in questa stagione ha già cambiato tre allenatori sulla propria panchina, ed ora è guidato dal coach lettone Bagatskis. Nelle gare esterne di questa stagione il Maccabi ha un record di tre vittorie, tra le quali quella importante al Pireo contro l’Olympiacos, e cinque perse. Con il suo record complessivo di 6 vittorie e 10 sconfitte, la formazione israeliana occupa il 12posto, a pari merito con i lituani dello Zalgiris ed i russi dell’Unics Kazan, due delle tre formazioni battute fuori casa.

La formazione spagnola è al momento attuale al secondo posto in Eurolega per punti segnati con una media di 88,4 per gara, con una "cooperativa" di realizzatori, in quanto ben nove giocatori hanno come minimo 7 punti all’attivo a partita. Il leader incontrastato degli spagnoli è naturalmente il play della nazionale, Llull, autore dei canestri decisivi anche nel successo contro il CSKA, e che finora ha una media di 18,4 punti. Il secondo nella classifica dei realizzatori, con un distacco significativo, è lo statunitense Randolph che ne mette 10,5 per gara, con il terzo, il centro messicano Gustavo Ayon, che ne aggiunge 8.9. Dal punto di vista dei punti segnati, nel Maccabi la punta è l’ex Lakers Andrew Goudelock, con 16,1 punti, seguito a breve distanza da Sonny Weems, ex CSAKA Mosca, che ne ha 12,6 per gara e nell’ultimo turno è risultato l’MVP dell’Eurolega. In complesso gli israeliani segnano 80,9 punti a partita e questo gli vale il settimo posto in questa graduatoria. Per gli israeliani, insieme all’arrivo del nuovo coach c’è l’importante notizia del rientro sul parquet dello statunitense Quincy Miller, autore lo scorso anno di una brillante stagione nelle file della Stella Rossa, rimasto fuori a lungo per infortunio.

Nella vittoria del Real Madrid della gara di andata c’era stato un contribuito importante da parte del trio di esterni, Llull, Carroll e Fernandez, autori nel complesso di 48 degli 89 punti totali degli spagnoli, mentre gli israeliani, pur mostrando un notevole talento individuale, si dimostrarono troppo discontinui per ottenere il successo, con i soli Rudd, Weems e Goudelock in doppia cifra. Real Madrid avanti sia nel primo che nel secondo quarto, poi rimonta parziale del Maccabi nel terzo periodo e parità sostanziale nella quarta frazione, con sette punti di vantaggio alla fine per la squadra di Laso.

Nello scorso turno il Real Madrid era impegnato nel match-clou della 1° di ritorno, ed ha ottenuto una vittoria importante contro il CSKA, ribaltando anche la differenza canestri. Per la formazione spagnola una grande prova di Llull, MVP della gara e vincitore della sfida diretta con l’altro costruttore di gioco, Teodosic. Importante anche la prova dei lunghi madrileni, che hanno catturato una notevole quantità di rimbalzi in attacco. Doppia cifra a fine gara per il lituano Maciulis, per il messicano Ayon, per Llull e per Randolph, con Laso che ha visto andare a canestro 9 degli 11 uomini schierati sul parquet.

A Tel Aviv il Maccabi resiste al tentativo di rimonta operato dal Durassafaka e si vendica della sconfitta di due settimane prima nella gara di andata, battendo i turchi dell’ex coach David Blatt, al suo primo ritorno alla Yad Elihau Arena. Sonny Weems è stato il migliore dei suoi, mettendo a segno 24 punti a cui ha aggiunto 8 assist. Israeliani avanti sia alla fine del primo quarto, 29–14, che all’intervallo, 53–36, poi sorpasso turco sul 67–71 a fine terzo periodo, ma nuovo sorpasso del Maccabi nell’ultima frazione, per vincere poi sul filo di lana per un solo punto, con Zirbes, Seeley e Rudd in doppia cifra con Weems.

Real Madrid-Maccabi Tel Aviv non sarà una delle partite trasmesse in diretta tv; dunque nessuna diretta streaming video disponibile per la gara della capitale spagnola, ma per ogni informazione utile - come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori - potete consultare il sito ufficiale del torneo, che trovate all'indirizzo www.euroleague.net. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET EUROLEGA

© Riproduzione Riservata.