Diretta/ Roma-Casale Monferrato: info streaming video e tv, orario e risultato live (Basket A2 ovest, 17^ giornata, oggi 15 gennaio 2017)

DIRETTA UNICUSANO ROMA-NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET A2 OVEST, 17^ GIORNATA, OGGI 15 GENNAIO 2017) – Roma-Casale Monferrato è la partita in programma per oggi 15 gennaio 2017 alle ore 17.00 e valida per la 17^ giornata del campionato di Basket A2 del girone ovest. Il match di questa sera al Palatiziano oppone due formazioni che vengono entrambe da un successo, con Casale Monferrato che nell’ultimo incontro, un derby, ha fermato la marcia di Biella, capolista del girone. La classifica attuale vede la Unicusano Roma a quota 18 punti, nel gruppetto delle quarte, mentre per Casale Monferrato c’è la quintultima posizione, con 14 punti, alla pari con il Ferentino. Nella gara di andata la formazione di coach Corbani si impose in trasferta, per 84 – 75, facendo leva sui 26 punti di Massimo Chessa e sui 22 di Brown, migliori tra i romani, che disputarono una gara solida anche a rimbalzo ed effettuarono l’allungo definitivo nella quarta frazione di gioco. Nelle file di Biella in doppia cifra Martinoni con 15 punti, l’esperto Blizzard con 11 e l’americano Tolbert con 13.

La vittoria della Virtus Roma nell’ultimo incontro, con Scafati, è stata soprattutto una vittoria del cuore, vista la formazione che coach Corbani ha dovuto schierare a causa degli infortuni contro quella di Perdichizzi. Una serata, quella della Virtus, iniziata con Brown che si fa male nel primo quarto, mentre gli americani di Scafati, Naimy e Linton Johnson sono in serata super. Alla fine la Virtus si impone grazie a Chessa, che era stato silente sino all’inizio dell’ultima frazione e mette tutti i suoi 9 proprio nell’ultimo quarto, ma anche grazie a Raffa, che gioca zoppicando e fornisce 25 punti, ed alla solidità dimostrata dall’ex Treviso, Sandri, che ne aggiunge 15, tra cui quelli decisivi che portano Roma in Coppa Italia.

Il derby con Biella ha caricato la Novipiù Casale Monferrato che ha fermato la capolista in una gara avvincente con i padroni di casa che si sono gustati la grande prestazione, 23 punti, di Tomassini, ed anche quella di Severini, che ha mostrato grande solidità, con i suoi 14 punti a cui ha aggiunto 9 rimbalzi. La partita si è giocata in un clima infuocato all’interno del PalaFerraris, con fiammate spettacolari nei primi minuti e Casale che successivamente piazza il primo allungo, ma Biella risponde per le rime ed i primi due quarti si sviluppano sempre sul piano dell’equilibrio, che è tale anche all’intervallo sul 40 – 39 per Casale Monferrato. Tomassini trascina i suoi anche nel terzo quarto, ma il vantaggio non decolla e quando suona la terza sirena è ancora di 3 punti, 55 – 52. Casale allunga a metà ultimo quarto a 5 punti di vantaggio, poi pur con problemi di falli, trova nel giovane Ruiu l’uomo giusto per contrastare il tentativo di rimonta degli ospiti con Tomassini che mette dalla lunetta i punti decisivi per il + 9 finale.

La partita che si gioca al PalaTiziano vede contrapposte due formazioni che hanno due filosofie di gioco esattamente opposte: la Virtus Roma è infatti la squadra con il miglior attacco, con i suoi 85,7 punti di media, mentre gli ospiti sono la migliore difesa, concedendo agli avversari solo 69,3 punti a gara. Su questa diversità si svilupperà quindi una gara che alla vigilia è tutt’altro che scontata nonostante la differenza di punti in classifica. Se la Unicusano dipende in gran parte dal suo trio di uomini in doppia cifra media, Brown, Raffa e Chessa, Casale Monferrato cerca l’apporto di tutti, con un gruppo abituato ad una maggiore distribuzione di punti al suo interno. Dentro la gara si assisterà sicuramente ad alcuni duelli personali interessanti come quello tra i due play, il virtussino Raffa ed il piemontese Tomassini, il secondo, ovviamente, quello tra i due pivot, Brown per i romani e Tolbert per Casale Monferrato, con il virtussino che ha migliori numeri del suo avversario diretto, ma con il piemontese dotato di maggiori qualità atletiche che cercherà di sfruttare al meglio per fermare Brown. Una statistica che potrebbe essere decisiva, specialmente si si arriverà ad un finale "punto a punto", è quella relativa alla percentuale dalla lunetta, con Casale migliore di Roma con il suo 74% contro il 71% della Virtus e diversi giocatori sopra l’80%.

Nella gara del PalaTiziano coach Corbani spera di poter contare su Brown, che schiera abitualmente in quintetto, insieme con Raffa, Sandri, Vedovato e Chessa, mentre dalla parte di casale Monferrato, coach Ramondino mette sul parquet in quintetto base Tomassini, Tolbert, Severini, Natali e De Negri. Ricordiamo infine che il match tra Roma e Casale Monferrato non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta video streaming. Consigliamo perciò di tenersi aggiornati tramite il portale delle federazione al sito www.legapallacanestro.it, per consultare il risultato live e il tabellino play-by-play.

