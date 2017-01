Diretta/ Ludwigsburg-Sassari info streaming video e tv, orario e risultato live (basket Champions League girone E oggi 17 gennaio 2017)

DIRETTA LUDWIGSBURG-DINAMO SASSARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE – Ludwigsburg-Sassari si gioca alle ore 20.00 di stasera, martedì 17 gennaio 2017, per la penultima partita del girone E della Champions League di basket: per una Dinamo Sassari che con la pesante sconfitta del turno precedente in casa del Besiktas si trova in una posizione difficile è un match importante per quanto riguarda il passaggio del turno. La gara in casa dei tedeschi del Ludwigsburg, secondo in classifica, è dunque estremamente importante. Sassari può ottenere la qualificazione come una delle migliori 4 quinte classificate nei 5 gironi di cui è composta la Champions League, ma attualmente tutte le quinte classificate sono allo stesso numero di vittorie, cinque, ad eccezione dei greci del Paok, gruppo di Varese, che ne hanno 6, e quindi per Sassari è obbligatorio vincere entrambe le gare mancanti, sia quella di martedì in terra tedesca che l’ultima, in programma al Pala Serradimigni contro il Partizan Belgrado, formazione appaiata al secondo posto con i tedeschi.

Quella contro i tedeschi è una gara che la Dinamo Sassari deve approcciare bene soprattutto sul piano della lotta a rimbalzo con il Ludwigsburg che è nettamente superiore in questa statistica con i suoi 39 catturati di fronte ai 28,7 di Sassari. I tedeschi di coach Patrick sono molto solidi nel rimbalzo d’attacco e questo potrebbe portare problemi per la squadra di Pasquini, che potrebbe adottare in questa gara anche difese a zona per cercare di allontanare i rimbalzisti avversari dal proprio ferro. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, il nuovo play sassarese, David Bell, nelle poche gare giocate è divenuto subito il miglior realizzatore con 14,2 punti di media, mentre in casa Ludwigsburg il miglior realizzatore è l’americano Cooley che è anche il migliore rimbalzista della squadra. Bello anche il duello in cabina di regia tra lo stesso Bell e lo statunitense Hammonds.

La gara disputata ad Istanbul contro il Besiktas è stata da incubo per la formazione di Pasquini che è stata travolta dai turchi chiudendo a – 30 e subendo 100 punti. Una partita che ha interrotto la striscia positiva dei sardi, e che è stata in discussione solo nel primo quarto, quando Sassari ha iniziato bene e grazie alle iniziative di Lawal e di Johnson-Odom si è portata avanti alla prima sirena con il minimo scarto, 16–17. Nella seconda frazione la squadra di Pasquini inizia a sbandare sotto le percussioni di Sipahi e Roll che portano il Besiktas ad un vantaggio di 14 punti quando le due squadre vanno negli spogliatoi.

Dopo il riposo si attende la reazione della Dinamo, ma in effetti in campo sembrano essere rientrati solo i turchi, formazione dotata di un roster da Eurolega, che sfrutta molto bene la serata positiva di Stimac, Roll, Weems e Thompson, approfittando anche della stanchezza dei ragazzi di Pasquini, arrivati ad Istanbul dopo un viaggio aereo da dimenticare a causa delle condizioni atmosferiche. Per la Dinamo doppia cifra al termine della gara per Sacchetti, Lawal e Stipcevic, mentre Bell è stato limitato dalla difesa turca.

Anche i tedeschi vengono da una sconfitta nell’ultimo turno, arrivata ad Oaka, parquet di casa dell’AEK Atene, che si è imposto per 82–72, girando nell’ultimo quarto una partita che all’ultimo intervallo vedeva la formazione di coach Patrick avanti di 4 punti, con il secondo ed il terzo parziale vinti, dopo il primo appannaggio dei greci. Nelle file del Ludwigsburg in doppia cifra a fine gara Cotton, Cooley e Crawford.

Ricordiamo che il match Ludwigsburg-Sassari, valido per la 13^ giornata di Champions League non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta streaming video ufficiale. Consigliamo comunque di consultare il sito ufficiale della competizione all’indirizzo www.basketballcl.com per rimanere aggiornati sull’andamento e le statistiche dell’incontro.

