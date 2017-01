Diretta/ Saratov-Venezia: info streaming video e tv, risultato live (basket Champions League girone B, oggi 18 gennaio 2017)

DIRETTA AVTODOR SARATOV-UMANA REYER VENEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B, OGGI 18 GENNAIO 2017) - Saratov-Venezia si gioca mercoledì 18 gennaio, palla a due alle ore 16:30; la partita è valida per la tredicesima giornata del girone B di basket Champions League 2016-2017. La formazione di De Raffaele è già qualificata matematicamente alla seconda fase con il suo secondo posto alle spalle dei francesi del Le Mans ed un record di 8 successi e 4 sconfitte, mentre i russi sono attualmente alla pari con Maccabi Rand Media ed Oradea e sperano in queste due ultime giornate di ottenere due vittorie per ottenere la qualificazione.

Venezia si presenta a questa sfida dopo aver battuto nell’ultimo turno il Kataja al Taliercio, ed anche la formazione di Antsiferov ha vinto in casa contro il Maccabi Rand media per 81 – 71 interrompendo una serie negativa che durava da tre gare.

Nella formazione di coach Antsiferov, l’la grande statunitense Minnerath è un po' il tuttofare dei suoi, visto che comanda nelle statistiche di punti segnati, valutazione e rimbalzi, mentre il primo per quanto riguarda gli assist è il suo connazionale Frazier, che gioca nel ruolo di guardia. La gara contro il Saratov non si presenta come una delle più facili per la formazione di De Raffaele, visto che i russi hanno migliori percentuali rispetto ai veneziani in tutte le statistiche di tiro, con il 54.4% da due punti contro il 48,3%, il 36,8% da oltre l’arco contro il 32,4 degli orogranata ed il 74,5% dalla lunetta contro il 73,2%. Piccolissima la differenza nel numero dei rimbalzi, con i russi che ne catturano 35,8 per gara contro i 35,5 della Reyer, e maggiore negli assist con Haynes e compagni che ne smazzano 17,9 a partita contro i 22 dei russi.

L’ultima gara giocata dalla Reyer si è rivelata più ostica del previsto per la formazione di De Raffaele con i finlandesi del Kataja che hanno vinto nell’ultimo quarto, dopo essere arrivati al 30esimo con un punto d recuperare. Il migliore in casa orogranata è stato il canadese Ejim, che ha chiuso la gara a quota 23, ed è stato costante per tutta la gara oltre che decisivo nell’allungo finale. Con lui in doppia cifra hanno concluso anche Peric, Haynes e Bramos. Un successo, quello contro il Kataja che ha contribuito a mantenere inviolato in campo europeo il Taliercio, vero valore aggiunto per la formazione di De Raffaele.

Nel primo quarto dopo un buon approccio veneziano il break dei finlandesi li ha portati in vantaggio sul 6 – 15, poi le triple della Reyer hanno consentito il riavvicinamento, con il primo quarto chiuso sul 20 – 24. Il secondo periodo ha visto entrambe le formazioni segnare pochissimo, con molta confusione sul parquet e punteggio all’intervallo sul 28 – 33, con un parziale di 8 – 9. Nel terzo quarto tornano a contatto e poi pareggiano a quota 48 gli uomini di De Raffaele, poi al 30esimo sono ancora i finlandesi avanti di un punto sul 52 – 53. L’ultimo quarto è quello della svolta a favore di Venezia, con la tripla di Bramos che sblocca la parità ed è seguita da una schiacciata di Ejim che porta il Kataja al timeout sul – 5. La sospensione fa bene al Kataja che torna sopra di due punti quando mancano meno di 5 minuti alla fine, ma ci pensa Ejim a risolvere la gara aiutato anche dall’accresciuta pressione difensiva degli orogranata.

Nella gara vinta sul parquet di casa contro il Maccabi Rinshon, il Saratov ha avuto il suo migliore marcatore in Kolesnikov, autore di 23 punti, con Frazier ed Hunter anche loro in doppia cifra rispettivamente con 15 e 13 punti.

Per quanto riguarda il quintetto base di coach Ansiferov in questa partita, sarà composto da Frazier e Stockton, esterni, Minnerath da ala grande, Kolesnikov come ala piccola e dal pivot Makiev. A questo quintetto si oppone quello orogranata che vede sul parquet Haynes e McGee esterni, la coppia Ejim e Peric ad operare sotto le plance, ed il tiratore greco Bramos come ala piccola.

Saratov-Venezia non verrà trasmessa in diretta tv nel nostro Paese, e dunque non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire il match; per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, potete consultare il sito ufficiale della Champions League, che trovate all'indirizzo www.basketballcl.com.

