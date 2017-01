DIRETTA CSKA MOSCA-BAMBERG: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 18^ GIORNATA, OGGI 19 GENNAIO 2017) - Cska Mosca-Bamberg verrà diretta dagli arbitri Matej Boltauzer (Slovenia), Emilio Perez Pizarro (Spagna) e Tomislav Hordov (Croazia); si gioca alla MegaSport Arena con palla a due alle ore 18 di giovedì 19 dicembre, per la diciottesima giornata di basket Eurolega 2016-2017. Nella gara di andata la vittoria andò alla formazione russa, ma solo grazie ad un canestro sulla sirena dell’esterno Vitaly Fridzon, che riuscì a sfilare via il successo dalle mani del Bamberg.

In questi giorni la formazione russa ha visto anche la consacrazione del suo playmaker, Milos Teodosic a migliore giocatore europeo del 2016, secondo il consueto premio assegnato dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport". Il serbo di coach Itoudis ha preceduto il compagno di squadra francese Nando de Colo, a dimostrazione di come il roster a disposizione del coach greco sia di primissima qualità, ora che oltretutto è anche al completo senza più infortunati.



Il Bamberg si trova in questo momento in decima posizione con 7 gare vinte e 10 perse, ed ha ancora l’opportunità di qualificarsi tra le prime otto e prendere parte alla fase successiva, ma certamente dovrà cercare i punti necessari su parquet diversi da quello moscovita che sembra in questo momento difficilissimo da espugnare. Per quanto riguarda i precedenti tra queste due formazioni, del resto, tutto è abbastanza chiaro, con il CSKA in vantaggio per 12 vittorie ad 1 ed un perentorio 6 – 0 nelle gare giocate sul parquet di casa.



I numeri di casa CSKA sono molto chiari con il francese De Colo che è il leader della squadra, con i suoi 19,3 punti per gara, a cui si aggiungono i 3,4 assist, ma anche le cifre di Teodosic non sono affatto distanti con 16,9 punti ed i 7,6 assist per gara che ne fanno il primo assoluto in questa statistica. Il terzo marcatore è l’americano Corey Higgins che produce 9,6 punti per partita, ma il generale quella che era la formazione "dell’Armata Rossa", è una vera e propria armata, in cui tutti portano un contributo importante alla causa con l’obiettivo non mascherato di bissare il successo ottenuto lo scorso anno.

Dall’altra parte, nelle fila del Bamberg, la migliore media realizzativa è di Darius Miller, con 13,2 punti per gara, ma anche Melli è molto vicino, con 12,6 e pure il lettone Strelnieks è molto importante nel complesso di squadra con i suoi 11,9 punti a partita, in una formazione che coach Trinchieri sta guidando molto bene in questa edizione dell’Eurolega, oltre che nella Bundesliga. La formazione di coach Itoudis, oltre a guidare l’Eurolega come media di punti realizzati, 89,1, è anche la migliore nella percentuale da tre punti con il 41,9% ed il Bamberg invece va meglio da 2 punti con il 55,1% che ne fa la prima squadra della competizione.



Nella gara di andata Milos Teodosic con i suoi 31 punti segnati ha avuto la sua migliore prestazione stagionale al tiro, mentre dalla parte dei tedeschi ci furono i 26 punti di Melli, in quel mese proclamato l’MVP dell’Eurolega. Una gara che aveva visto i russi aggiudicarsi i primi due quarti, e poi la rimonta del Bamberg nel terzo quarto, con un ultimo periodo scintillante con un punteggio parziale di 30 – 29 per la formazione di Trinchieri, ed il finale già descritto. Per i tedeschi oltre ai 26, con 37 di valutazione, di Melli, in doppia cifra anche Causeur, Theis e Strelnieks, mentre per il CSKA, in assenza di De Colo, doppia cifra anche per Vorontsevich.



Nelle gare dell’ultimo turno, il CSKA Mosca si è dimostrato uno "schiacciasassi" contro l’Olimpia Milano, messa subito sotto nel primo quarto e mandata sotto 30 punti nel secondo periodo. I russi volevano dimenticare al più presto le tre sconfitte consecutive subite e lo hanno fatto con molta efficacia portando in doppia cifra a fine gara De Colo, Vorontsevich e Fridzon, con il consueto apporto in assist di Teodosic.



Il Bamberg arriva da una sconfitta sul campo dell’altra formazione russa, l’Unics Kazan, in una gara che ha visto il solito grande show di Keith Langford, in un finale di marca Unics dopo che i tedeschi avevano comandato per i primi 25 minuti di gioco e sembravano in grado di poterlo fare sino alla fine. Miller e Strelnieks in doppia cifra per la formazione di Trinchieri, mentre Melli, pur arpionando 10 rimbalzi, in questa occasione è meno efficace al tiro e chiude con 4 punti all’attivo.



Nella gara della Megasport Arena, coach Itoudis parte con un quintetto che vede il backcourt con De Colo e Jackson, mentre Kurbanov viene schierato da ala piccola e la coppia Hines Krihapa sottocanestro. La risposta di Trinchieri è affidata alla coppia di esterni Causeur – Zisis, con Miller da ala piccola e Melli ad affiancare Vereemenko nella lotta sotto le plance.

Cska Mosca-Bamberg non sarà trasmessa in diretta tv e non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per assistere a questa partita; per tutte le informazioni utili sulla sfida della MegaSport Arena potete consultare il sito www.euroleague.net, dove trovate tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori.

