DIRETTA OLIMPIA MILANO-GALATASARAY: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 18^ GIORNATA, OGGI 19 GENNAIO 2017) - Olimpia Milano-Galatasaray sarà diretta dagli arbitri Robert Lottermoser (Germania), Milivoje Jovcic (Serbia) e Jakub Zamojski (Polonia); in programma alle ore 20:15 di giovedì 19 gennaio, è valida per la diciottesima giornata del girone di basket Eurolega 2016-2017. Ghiotta occasione per l’Olimpia Milano di mettere fine ad una serie negativa arrivata ormai a 10 gare consecutive: l’avversaria dei milanesi nella gara del Forum è il Galatasaray, formazione turca allenata da Ergin Ataman, che precede la squadra di Repesa di una vittoria, grazie al successo ottenuto nell’ultimo turno ai danni dello Zalgirs Kaunas.

Una vittoria che potrebbe essere anche accompagnata dal ribaltamento della differenza canestri, visto che nella gara di andata i turchi si imposero di soli 3 punti, 83 – 80. Purtroppo anche l’ultima gara disputata dall’Olimpia in Eurolega, seppure già difficile in partenza, sul parquet della capolista CSKA, ha visto una formazione milanese letteralmente incapace di lottare, mentre i russi di Itoudis, che arrivavano da una mini crisi, 3 sconfitte in fila nelle ultime 3 gare, hanno pigiato sull’acceleratore sino alla sirena finale.

Un successo davanti al proprio pubblico in questa gara sarebbe il punto di partenza per provare a mettere insieme una seconda parte di Eurolega più vicina a quelle che sono le tradizioni europee della formazione milanese, che in questa stagione sinora non sono nemmeno state sfiorate.

Nella gara di andata, con sconfitta arrivata solo al fotofinish, Milano aveva fornito una prova di cuore, e dopo essere andata sotto nel punteggio anche in doppia cifra, era riuscita a risalire e poteva anche concretizzare la rimonta contro un Galatasaray che iniziava a perdere le sue certezze. In effetti nei primi due quarti l’Olimpia non è mai stata veramente in partita, con i turchi capaci di piazzare un paio di break che hanno messo la gara dalla loro parte, nonostante fossero per la prima volta privi di Dentmon. L’ex canturino Micov e Schilb gli artefici dell’allungo del Galatasaray, mentre in casa Olimpia cercavano di reagire Dragic e Kalnietis.

Contrariamente alle gare precedenti, Milano è tornata sul parquet dopo l’intervallo animata da propositi di rimonta, e dopo un primo parziale favorevole alla squadra di casa ha iniziato a mettere a segno canestri di pregevole fattura oltre a chiudere la via del canestro alla formazione di Ataman, per il 65-62 del 30esimo. Milano arriva anche in parità nell’ultima frazione, prima a 1uota 72 e poi a quota 77 dopo uno strappo 5-0 dei padroni di casa.

Simon segna la tripla del primo vantaggio Olimpia della partita, poi dall’altra parte risponde Tyus e Sanders sbaglia la tripla che poteva dare il successo a Milano, che poi subisce anche i liberi del definitivo – 3 da parte di Micov. Nel Galatasaray Micov con 23, Tyus, altro ex canturino, con 14, Guler, Diebler e Schilb, in doppia cifra, mentre nelle file dell’Olimpia ci sono Sanders a 18, Hickman a 13, Raduljica a 12 e Simon a 15.

Brutta prova dell’Olimpia Milano nella gara della settimana scorsa a Mosca contro il CSKA. Il parziale del quarto di apertura è stato devastante ed in pochi minuti la formazione italiana si è trovata con uno svantaggio in doppia cifra con i russi avanti 27-9 al termine del primo quarto. Il secondo periodo è ancora più duro, con un parziale di apwrtura che recita 14-0 in favore della formazione di Teodosic e De Colo, ma non sono soltanto i due assi di Itoudis a segnare la gara, con tutto il resto della formazione che contribuisce ad ingigantire la figuraccia di Milano nelle cui file si salva il solo Macvan, che mette a segno, alla fine, 19 punti personali.

Oltre a lui l’unico a mostrare un pò di orgoglio sul parquet moscovita è Simon, ed anche grazie a lui lo svantaggio non si amplia nei restanti minuti del secondo quarto con le squadre che vanno negli spogliatoi sul 56 – 25. Piccola rimonta con il parziale 10-3 a favore di Milano in apertura del terzo periodo, poi si rimette al lavoro De Colo a portare i suoi fino al +40, che viene solo parzialmente ridotto da Milano per il 101 – 64 finale che conferma la difesa dell’Olimpia come la peggiore della manifestazione. Doppia cifra alla fine anche per Raduljca, che arriva a quota 10 punti.

Il Galatasaray nell’ultimo incontro disputato ha fatto valere il fattore campo ed ha battuto lo Zalgiris, che si è arreso per 87 – 79 dopo una gara per lunghi tratti equilibrata e che i turchi hanno deciso a loro favore grazie alla maggiore precisione nel tiro da oltre l’arco nel terzo e nel quarto periodo. L’ex play di Capo d’Orlando, Fitipaldo, ha fatto vedere di aver preso in mano le redini della squadra, ed ha chiuso con 21 punti all’attivo, migliore dei suoi; in doppia cifra anche il pivot tedesco Pleiss, il capitano, Guler, e Micov, mentre è stata deludente la prestazione di Daye.

Nella gara del Forum Repesa non potrà contare ancora su Sanders, e probabilmente continuerà nella sua abituale rotazione dei quintetti base, 11 i giocatori finora impiegati negli "starting five" del tecnico croato, con l’ipotesi per questo incontro che vede Hickman affiancato da Simon e da Dragic nei ruoli di esterni, con Macvan e Raduljca impegnati sottocanestro. Dall’altra parte Ergin Ataman si schiera in partenza con Guler playmaker e Fitipaldo in posizione di guardia, ma con grande interscambiabilità tra i due, Micov come ala piccola e la coppia formata da Daye e Pleiss sottocanestro.

Olimpia Milano-Galatasaray sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Plus: appuntamento sul canale 205 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go. Sul sito www.euroleague.net troverete le informazioni utili come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori.

