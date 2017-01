Diretta/ Capo d'Orlando-Brindisi: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 14^giornata, oggi 2 gennaio 2017)

DIRETTA CAPO D’ORLANDO-BRINDISI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 14^GIORNATA, OGGI 2 GENNAIO 2016) - Capo d’Orlando-Brindisi sarà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Evangelista Caiazza e Beniamino Manuel Attard. La prima gara del 2017 dell’Orlandina vede la formazione siciliana impegnata in casa, sul parquet del PalaFantozzi, questa sera lunedì 2 gennaio alle 20.30 contro l’Enel Brindisi, formazione che attualmente si trova a 14 punti proprio come i siciliani di Di Carlo, grazie al successo sulla Pasta Reggia Caserta nella scorsa giornata, mentre Capo d’Orlando nell’ultimo turno si è arresa ad Avellino contro la Sidigas.

La settimana precedente ha visto una perdita importante nel roster dei siciliani, con la partenza del play uruguaiano Bruno Fitipaldo verso il Galatasaray Istanbul, formazione turca con la quel oltre al campionato giocherà anche in una vetrina importante come l’Eurolega. I siciliani di fronte alla richiesta della formazione di Ataman ed all’assenso dato dal giocatore, non hanno opposto resistenza al passaggio, ottenendo anche un discreto "buyout", che servirà non soltanto per rimpiazzare il play, ma anche per operazioni future. Il trasferimento di Fitipaldo conferma anche le buone doti di scouting dello staff tecnico siciliano, che ora cercherà di mettere a segno un colpo dello stesso valore con l’arrivo in Sicilia di un sostituto, che però non sarà sicuramente sul parquet in questa sfida contro l’Enel Brindisi.

Ad Avellino l’Orlandina ha dovuto adattare il suo gioco per l’improvvisa cessione del suo play titolare, dalle cui mani passava tutto il gioco, ed inoltre si è trovata di fronte una formazione avellinese in grande forma ed intenzionata a confermarsi nelle zone alte della classifica. Alla fine sono stati 31 i punti di distacco rimediati dai ragazzi di Di Carlo, che hanno subito una prima spallata dalla formazione avversaria nel corso del primo quarto, che poi si è chiuso con la Sidigas di Sacripanti a + 13.

Nel corso dei periodi successivi il distacco è salito in progressione con il massimo, 31 punti, che è arrivato quando mancavano solo alcuni secondi alla sirena conclusiva. In casa Betaland, il migliore dal punto di vista dei punti segnati è stato Stojanovic, ma anche Iannuzzi, irpino, e quindi stuzzicato dall’aria di casa, ha concluso una buona prestazione, con 9 punti all’attivo. Diener e Stojanovic si sono alternati, con Laquintana, nel ruolo di playmaker, mentre il rientrante Delas è riuscito ad andare in doppia cifra, terminando con 11 punti all’attivo.

L’Enel Brindisi non ha avuto alcun problema contro la Pasta Reggia Caserta, con un’ottima prestazione di squadra, portando 5 giocatori in doppia cifra nei punti segnati ed ha chiuso la gara sfiorando il 50% nel tiro pesante. Sacchetti ha visto i suoi uomini applicare al meglio quelli che sono i suoi dettami di gioco, con il "corri e tira" che ha dato buoni risultati e le percentuali in attacco hanno dato linfa e intensità anche alla difesa. La partenza è stata spettacolare, con il parziale di 15 – 7 costruito sulle triple, e poi il match è continuato sulla stessa falsariga sino al termine, con Goss, Scott, il nuovo arrivato Mesicek, Carter ed M’Baye in doppia cifra.

Nella gara contro l’Enel Brindisi coach Di Carlo dovrebbe fare ancora ricorso ad un quintetto base aggiustato con Diener, Stojanovic, Tepic, Archie e Delas, mentre Brindisi ha ormai trovato il suo starting five standard con Goss, Moore, Scott, Carter ed M,Baye, facendo partire dalla panchina Agbelese, e dalla scorsa partita anche Mesicek, dunque ci attendiamo che queste potranno essere le formazioni di partenza, che poi naturalmente dovranno essere confermate.

La partita di basket Lega A Betaland Capo d'Orlando-Enel Basket Brindisi sarà trasmessa in diretta tv dall'emittente locale pugliese Canale 85. La diretta streaming video sarà disponibile salvo variazioni di palinsesto sul sito www.canale85.it, mentre aggiornamenti sul risultato di Cremona-Varese saranno disponibili sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale.

