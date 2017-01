Diretta/ Cremona-Varese: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 14^giornata, oggi 2 gennaio 2017)

DIRETTA CREMONA-VARESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 14^GIORNATA, OGGI 2 GENNAIO 2016) - Cremona-Varese sarà diretta dagli arbitri Gianluca Sardella, Emanuele Aronne e Denis Quarta. Altro derby lombardo in programma per la Vanoli Cremona, ultima in classifica, che nell’ultimo turno ha rischiato di effettuare il colpaccio sul campo della Red October Cantù, battuta alla fine solo di 1 punto. L’avversaria sul parquet del PalaRadi, palla a due alle ore 20.30 del 2 gennaio 2017 è la OpenJobMetis Varese, altra squadra che ha bisogno come il pane dei punti in palio per sistemare una classifica che si sta facendo pericolosa e che potrebbe vederla con soli due punti di vantaggio sull’ultimo posto se la Vanoli si aggiudicasse questa gara.

La classifica attuale vede infatti Cremona a 4 punti e Varese a 8 punti. Nella gara del PalaBancoDesio Cremona ha condotto quasi sempre, con Cantù che ha effettuato il primo sorpasso solo nell’ultimo minuto ed ha conquistato due punti che non sembravano più possibili. Il sorpasso della formazione di casa è arrivato dopo una quarta frazione da 23–13, nella quale la Vanoli ha mostrato la sua faccia più "brutta" dopo aver fatto molto bene nei minuti precedenti. Il parziale dell’ultimo quarto è stato certamente frutto di una serie di scelte sbagliate nella selezione dei tiri, abbastanza inspiegabili viste quelle effettuate in precedenza.

Nelle file della Vanoli ci sono stati buoni momenti sia da parte di Mian, nei primi due quarti, che di Wojciechowski dopo l’intervallo, ma la formazione di coach Lepore è sembrata ancora slegata; il playmaker Holloway, solitamente il migliore dei suoi, in questa gara è risultato impalpabile anche se dal punto di vista personale la sua prestazione non è di quelle da buttare via, con 13 punti e 22 di valutazione, ma incapace di servire i compagni nel momento topico della gara, e con 7 palle perse a fine partita. La Vanoli Cremona aveva chiuso sul 15–26 il primo quarto ed anche all’intervallo aveva mantenuto il vantaggio in doppia cifra, sul 33–45, nonostante gli sforzi di Cantù per rientrare in gara.

La formazione di Bolshakov ha provato a rientrare anche nel terzo periodo, ma Cremona è brava a restare in vantaggio anche se al 30esimo è scesa sotto la doppia cifra, sul 49–58. L’ultimo quarto di è aperto con Wojciechowski che ha trovato una conclusione pesante, e dopo un canestro di Darden ancora una conclusione da oltre l’arco. Poi improvvisamente si è messo in moto Johnson, aiutato da Kariniauskas e quando Cantù è arrivata a –4 si è scaldato anche il pubblico, per un finale incandescente che ha premiato la Red October nei confronti di Cremona. Mian, Holloway, Harris e Wojciechowski gli uomini in doppia cifra per coach Lepore.

Per Varese la prima panchina di coach Caja si è trasformata in un incubo, con la Reyer Venezia che si è confermata squadra di grande esperienza e fisicità. I varesini hanno affrontato la gara con un approccio sbagliato e Venezia è riuscita ad arrivare al +15 all’intervallo pur senza fare sfracelli, ma punendo puntualmente le disattenzioni difensive dell’OpenjobMetis. La formazione di Caja, dopo essere sprofondata sino al –27 proprio al 27esimo minuto, è riuscita poi a limitare lo svantaggio sino al –13 finale grazie soprattutto al calo di intensità della Reyer, che ha pensato ad amministrare la partita, mentre i varesini hanno un po' sistemato i tabellini personali.

L’impressione è che Caja abbia un bel po' di lavoro da fare, ma che comunque ci siano le basi per poter migliorare. L’ultimo arrivato Dominique Johnson si è confermato miglior realizzatore dei suoi con 23 punti, ed anche Pelle si è fatto vedere con i suoi 13 punti e diverse stoppate. Al PalaRadi coach Lepore si dovrebbe affidare ad un quintetto base con Holloway e Mian esterni, facendo partire Turner dalla panchina come sesto uomo, Harris come numero 3 e Thomas con Biligha a formare la coppia sottocanestro. Coach Caja partirà invece con Eyenga, che torna dopo la squalifica, da numero 3, con Kangur e Anosike sottocanestro e Maynor assieme a Dominique Johnson nei due ruoli di esterni.

La partita di basket Lega A tra Vanoli Cremona ed Openjobmetis Varese sarà trasmessa in diretta tv dall'emittente Telesettelaghi; non è prevista invece la trasmissione del match in diretta streaming video. Aggiornamenti sul risultato di Cremona-Varese saranno disponibili sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale.

