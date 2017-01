Diretta / Ferentino-Roma info streaming video e tv: risultato live (basket A2 Ovest, oggi 2 gennaio 2017 recupero 13^ giornata)

DIRETTA FMC FERENTINO-UNICUSANO ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 GIRONE OVEST RECUPERO 13^ GIORNATA, OGGI 2 GENNAIO 2017) - FMC Ferentino-Unicusano Roma, stasera lunedì 2 gennaio 2017 alle ore 20.30, sarà un derby laziale che rappresenterà il primo impegno stagionale del nuovo anno per entrambe le formazioni, impegnate nella Divisione Ovest della Serie A2 di basket. Un campionato appena discreto finora per le due squadre, un andamento che può sicuramente rappresentare maggior motivo di soddisfazione per Ferentino, che con quattordici punti resta aggrappata con Trapani, Eurobasket Roma, Latina e Siena al gruppo di squadre in sesta posizione.

Gruppo del quale fa parte anche l'Unicusano Roma, la gloriosa Virtus capitolina che da due stagioni si dibatte in Serie A2 per provare a risalire verso i fasti passati. L'anno scorso la stagione è stata travagliatissima, con la salvezza conquistata solo ai play off contro Omegna e l'iscrizione al campionato ottenuta solo in extremis.

Anche stavolta la stagione dell'Unicusano procede tra alti e bassi, ma dopo il ko di Rieti è arrivata giovedì scorso almeno una pronta risposta nella suggestiva sfida casalinga contro Siena. Una partita che meno di un lustro fa valeva la finale scudetto del basket italiano, e che ora è solo uno scontro tra formazioni di metà classifica in Serie A2. Roma ha vinto d'autorità, dimostrando di essere una squadra potenzialmente in grado di puntare in alto, ma al momento il passo di Biella e Legnano in testa alla classifica è ben più continuo rispetto a quello della Virtus: per entrambe le formazioni laziali, a prescindere dall'esito di questo scontro diretto, l'obiettivo credibile sembrano essere i play off di fine stagione.

Il trend delle ultime partite indica chiaramente come il problema della FMC Ferentino e quello dell'Unicusano Roma sia comune. Ai due club manca continuità, ed anzi i capitolini hanno sensibilmente migliorato il loro cammino generale nelle ultime settimane, vincendo quattro partite e perdendone tre nelle ultime sette di campionato, mentre per i ciociari sono arrivate tre vittorie e quattro sconfitte.

L'Unicusano paga soprattutto una partenza stagionale non all'altezza, dovuta anche al ritardo con il quale la squadra è stata allestita a causa della formalizzazione in extremis al campionato, avvenuta quando Matera sembrava ormai sicura di usufruire del ripescaggio per il posto lasciato vacante dai capitolini. Diversa la prospettiva di Ferentino che ha iniziato tra alti e bassi ma con una certa imprevedibilità tra i risultati in casa e quelli in trasferta. Tra le mura amiche la formazione ciociara ha perso tre delle ultime quattro partite disputate, l'ultima delle quali l'11 dicembre scorso contro Agrigento, dimostrando di non avere il proprio punto di forza nel fattore campo.

Per chi vorrà seguire in diretta streaming video tutte le fasi salienti di FMC Ferentino-Unicusano Roma, lunedì 2 gennaio 2017 alle ore 20.30, l'appuntamento sarà via internet per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al sito della Lega Nazionale Pallacanestro, per seguire lo streaming collegandosi a tvpass.legapallacanestro.com, mentre non sarà disponibile una diretta tv tradizionale.

