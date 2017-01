Diretta/ Olimpia Milano-Pesaro: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket Lega A 14^giornata, oggi 2 gennaio 2017)

DIRETTA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-CONSULTINVEST PESARO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET SERIE A1, 14^ GIORNATA, OGGI 2 GENNAIO 2017) - Olimpia Milano-Pesaro, diretta dalla terna arbitrale Lo Guzzo, Weidmann e Morelli, è la partita di basket in programma per oggi lunedi 2 gennaio 2017 alle ore 20.30 al Mediolanum Forum, valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A1. Quella che era una grande classica a cavallo degli anni 80-90, tra Milano e Pesaro, è in questo penultimo turno di andata una sfida tra due squadre che vengono da una sconfitta. Certamente il risultato più deludente quella dell’Olimpia Milano, che si è arresa per la seconda volta consecutiva in trasferta, perdendo a Bologna contro Reggio Emilia, dopo aver fatto altrettanto a Venezia contro la Reyer, mentre la Consultinvest Pesaro è reduce da una sconfitta interna di un punto contro Pistoia, che con questo colpo ha conquistato il primo successo esterno.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (14^GIORNATA)

L’Olimpia Milano inoltre ha perso anche la gara casalinga di Eurolega contro i lituani dello Zalgiris Kaunas, ottava consecutiva nella manifestazione, e rischia anche di non poter schierare in campionato Sanders che si è infortunato nell’ultimo quarto della partita del Forum per uno stiramento alla schiena. Una partita dunque che è attesa con grande attenzione in casa milanese e sicuramente ci saranno molti posti in pericolo sia tra i giocatori che per l’allenatore milanese.

Sulla carta, nonostante gli infortuni occorsi e la partenza di Gentile, destinazione Panathinaikos, la formazione di coach Repesa non dovrebbe avere difficoltà a conquistare i due punti contro la Consultinvest dell’ex Bucchi, ma il momento attuale della squadra, la poca fiducia dei giocatori e la caratteristica di Pesaro di giocare meglio lontano da casa, potrebbero anche mettere in difficoltà l’Olimpia.

Per Milano la partita a Reggio Emilia ha rappresentato una sconfitta difficile da digerire, anche perché i campioni d’Italia, pur privi di Macvan per influenza e di Simon per infortunio, si presentavano sul parquet del PalaDozza contro una formazione che a sua volta doveva fare a meno di Stefano gentile e Della Valle, e nel corso della gara ha perso prima Cervi, che è rientrato solo nel finale, e poi James che si è girato una caviglia nell’ultimo quarto e non è più stato in grado di tornare sul parquet.

L’Olimpia era partita molto bene, chiudendo in vantaggio la prima frazione, punendo tutti gli errori dei reggiani e trovando soluzioni anche contro la zona. Nella seconda frazione il vantaggio della formazione di Repesa è salito anche a 17 punti, ma come è successo già varie volte in stagione, è arrivato un blackout pauroso con la Palla canestro reggiana spinta da un grande Aradori che ha ribaltato il risultato, andando al riposo in vantaggio di cinque punti.

Milano non ha mollato e nel terzo ed anche nel quarto periodo, ha saputo reagire riportandosi anche in vantaggio seppure mai oltre i due punti, con buone iniziative di Hickman e di Kalnietis, ma si è sempre avuto l’impressione che mancasse il gioco di squadra, nel quale è stata più brava la formazione di Menetti, che ha chiuso con un meritato successo. Alla fine Milano subisce ancora più di 90 punti in una gara, e manda in doppia cifra Hickman, Sanders e Kalnietis.

Pesaro ha perso una gara in casa contro Pistoia, al termine di 40 minuti in equilibrio, con in mano anche la palla dell’ultimo tiro, dopo aver rimontato nell’ultimo quarto uno svantaggio di 7 punti, il maggiore fino a quel punto conquistato dalla The Flexx di Esposito, mentre per il resto della gara i vantaggi di entrambe le formazioni sono sempre stati minimi. Per la Consultinvest un match sicuramente non entusiasmante, e diverse imprecisioni al tiro, in una gara che è stata sempre molto fisica.

Per Piero Bucchi i migliori sono stati i due americani, Fields e Jones, che hanno messo a segno entrambi 17 punti a testa, i soli in doppia cifra per la formazione marchigiana. Nella gara del Forum l’assenza di Sanders costringe coach Repesa a cambiare un uomo del suo starting five rispetto a quanto visto a Bologna, con l’inserimento di Fontecchio come numero 3, lasciando inalterato il resto, oppure con Kalnietis con spostamento di Dragic in ala. Gli altri componenti dello starting five sono Pascolo, Raduljica, e Hickman. La risposta di Piero Bucchi è con lo stesso quintetto che ha iniziato la gara contro Pistoia, che comprende Fields, Jasaitis, Jones, Nnoko ed Harrow.

Il match di questa sera tra Olimpia Milano e Pesaro non sarà trasmesso da Rai o Sky, ma l'incontro sarà visibile in diretta tv sul canale locale RTV San Marino, che ha acquisito i diritti di trasmissione delle partite in trasferta della formazione marchigiana. La diretta streaming video del match sarà disponibile salvo variazioni di palinsesto sul sito www.smtvsanmarino.sm, mentre sul sito ufficiale della Lega Basket troverete le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-to-play e le statistiche di squadre e giocatori.

