Diretta/ Pistoia-Reggio Emilia: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket Lega A 14^giornata, oggi 2 gennaio 2017)

DIRETTA THE FLEXX PISTOIA-GRISSIN BON REGGIO EMILIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET SERIE A1, 14^ GIORNATA, OGGI 2 GENNAIO 2017) – Pistoia-Reggio Emilia, diretta dalla terna arbitrale Biggi, Rossi e Paglialunga, è la partita di basket in programma per oggi 2 gennaio 2017 alle ore 20.30, valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A1. Dopo aver vinto la sua prima gara esterna di campionato, sbancando l’Adriatic Arena di Pesaro, la The Flexx Pistoia torna tra le mura amiche del PalaCarrara per affrontare una "calda" Grissin Bon Reggio Emilia, reduce dalla vittoria casalinga contro la capolista Olimpia Milano, ottenuta per di più in condizioni precarie per quanto riguarda il roster a disposizione di Menetti.

La gara di Pistoia, inserita nel programma della 14esima di andata, si gioca alle ore 20.30 del 2 gennaio 2017, e la formazione di casa la affronta partendo dai suoi 12 punti in classifica, nel gruppetto di 4 squadre, in compagnia di Trento, Sassari e Torino, alla caccia di un posto nelle "Final Eight". La Grissin Bon con i suoi 18 punti all’attivo, si trova in terza posizione alla pari di Avellino, a quattro punti dalla testa della classifica ed è già qualificata per le "Final Eight" di Coppa Italia.

Per Pistoia la vittoria in volata a Pesaro è stato quasi un "regalo di Natale", contro una formazione che in casa ha dimostrato ancora una volta la sua incostanza. La gara è andata avanti in equilibrio per quasi tutti i 40 minuti, con diversi sorpassi e controsorpassi e Pistoia che deve ringraziare soprattutto Petteway e Crosariol, i migliori nella squadra di coach Esposito. Nel primo quarto inizia bene Pistoia che cerca di appoggiare il più possibile la palla sottocanestro a Crosariol, e si porta in vantaggio fino al 9–1 sul quale arriva il primo timeout dei locali. Il vantaggio della formazione ospite si mantiene per tutto il primo quarto soprattutto grazie alla difesa, ma il punteggio non lievita e le due formazioni arrivano al 10’ minuto sul 7–13.

Nel secondo quarto sale anche l’intensità di Pesaro e si segna sempre poco da entrambe le parte, fino a quando Pesaro mette insieme un break di 8–0, al quale risponde un 7–0 di Pistoia dopo un timeout di Esposito. 23–26 il punteggio alla fine del secondo quarto. Pesaro in vantaggio, 32–30 dopo pochi minuti del terzo quarto, poi altro controsorpasso con Petteway e terza frazione che si chiude in parità a quota 42, rimandando tutto al decisivo quarto periodo. Pistoia arriva prima a +5 con la tripla di Petteway e poi fino a +10, con Moore, ma nel finale, dopo che Pesaro si è riportata a –2 rischia la beffa sull’ultimo tiro che però si ferma sul ferro. Per coach Esposito Petteway e Crosariol in doppia cifra.

Reggio Emilia mette insieme una partita superlativa davanti a quasi 6000 tifosi al PalaDozza, e con il suo collettivo batte una Milano che ancora una volta ha dimostrato di essere solo una somma di individualità, ma non ancora una squadra. Milano era comunque riuscita a prendersi 17 punti di vantaggio nel secondo quarto, ma la reazione della Grissin Bon è stata di quelle che fanno felici un allenatore, con prove encomiabili da parte di James, che si è anche infortunato ad una caviglia nell’ultimo quarto, di Lesic e dei giovani Bonacini e Strautins. Per coach Menetti il migliore è stato ancora una volta il capitano Aradori, che ha dato la svolta decisiva negli ultimi minuti del secondo quarto, ed alla fine ha scritto 26 punti a referto.

Milano è tornata a contatto nel corso sia del terzo che del quarto periodo, ma grazie anche alla prova di Needahm, la Grissn Bon è riuscita a tenere il vantaggio, mentre in casa Olimpia sia Hickman che Kalnietis provavano a vincere la gara da soli, senza riuscirci. A fine gara Needham, Polonara, Cervi ed Aradori in doppia cifra nei punti, con Lesic che si è fermato a quota 9, ma ha dato un grande contributo in difesa ed a rimbalzo. Nella gara del PalaCarrara coach Esposito proporrà ancora una volta il quintetto base con Moore e Roberts esterni, Petteway in ala, con Boothe e Crosariol sottocanestro, dove dall’altra parte coach Menetti si affida alla coppia italiana Cervi – Polonara, con quintetto completato dal giovane Bonacini, da Needahm ed Aradori, e spera di recuperare James”.

Ricordiamo che la sfida tra Pistoia e Reggio Emilia sarà trasmessa in diretta tv sulla tv locale di Tele Tricolore, che si è assicurata i diritti di trasmissione dei match in trasferta della formazione emiliana. Salvo variazioni l'incontro sarà visibile anche in diretta streaming video, visitando il portale www.tvdream.net: ricordiamo inoltre la possibilità di rimanere aggiornati sul tabellino play-by-play e le statistiche sulle squadre e i giocatori, sul sito ufficiale della Lega all'indirizzo www.legabasket.it.

