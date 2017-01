DIRETTA TORINO-BRESCIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 14^GIORNATA, OGGI 2 GENNAIO 2017) - Torino-Brescia sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzardi, Alessandro Vicino e Mark Bartoli. Al PalaRuffini, lunedì 2 gennaio, alle ore 20.45, si incontrano due formazioni reduci da una sconfitta nel turno precedente, la Fiat Torino e la Germani Brescia. La classifica attuale vede i padroni di casa a 12 punti, due in più degli ospiti, ed ancora in lotta per le "Final Eight" di Coppa Italia.

Con un successo in questo scontro diretto, la formazione di Vitucci farebbe un passo in avanti concreto verso questo obiettivo, escludendo inoltre matematicamente la formazione di Andrea Diana. Nel turno precedente la Fiat Torino ha perso in maniera netta sul campo della Dinamo Sassari, mentre i bresciani sono stati battuti sul parquet di casa dalla Dolomiti Energia di coach Buscaglia.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (14^GIORNATA)

Il ruolino di marcia casalingo della squadra piemontese parla di 4 successi e di due sconfitte, arrivate però contro le prime due della classe, Olimpia Milano e Reyer Venezia, con una media di punti realizzati di 86.7 ed un massimo di 97 punti, ottenuto nella sconfitta contro la formazione di Repesa. Per contro la Germani Brescia ha giocato in trasferta sette volte, ottenendo due successi a fronte di 5 sconfitte, passando sui parquet di Brindisi e Varese, segnando 76,1 punti per gara, con il massimo a quota 91, in occasione del successo al PalaPentassuglia.

La sconfitta di Torino al PalaSerradimigni è arrivata alla fine di un match praticamente senza storia, tanto è stato il divario visto sul parquet sassarese. Certamente la formazione di Pasquini ha disputato una buonissima gara, ma gli uomini di Frank Vitucci hanno dato vita ad una delle peggiori prestazioni stagionali, non riuscendo mai a contrastare la Dinamo e subendo un pesante –28 finale. In casa Fiat solo Washington e White hanno cercato di lottare per tutta la durata della gara, ma il predominio della squadra di Pasquini è stato assoluto. Un risultato che per la Fiat ha significato anche il sorpasso in classifica da parte del diretto avversario.

La partenza della Pasquini-band è stata stordente, con Torino a subire un parziale di 17–4 prima di iniziare a rispondere con White. Sassari ha continuato a colpire dall’arco e solo un 4–0 firmato Mazzola a fine primo quarto ha consentito ai torinesi di chiudere a –11 i primi 10 minuti. Torino è sembrata risvegliarsi nel secondo quarto, iniziato con un 6–0 di break, ma poi nel proseguo Sassari è tornata a macinare, con il +11 confermato anche all’intervallo. Dopo il riposo l’equilibrio è durato alcuni minuti, poi sono state ancora le triple sassaresi a far arrivare Torino sul –19 al 30esimo. Gli uomini di Vitucci hanno mollato anche nell’ultima frazione e per Sassari è stato facile controllare sino al finale che ha visto il +32 per i sardi, con Torino che ha mandato Alibegovic, oltre a Washington e White, in doppia cifra.

La Germani Brescia si è arresa sul parquet di casa ad una Dolomiti Energia che è venuta fuori nell’ultimo quarto dopo aver inseguito per i primi tre periodi. Bresciani bene all’inizio con Berggren e poi con Landry per il vantaggio 25–18 dopo il primo quarto. Secondo periodo con maggiore equilibrio ed ancora Brescia al comando all’intervallo, sul +8. La formazione di Diana nel terzo quarto ha subito la rimonta di Trento, che ha aumentato la pressione difensiva. La Germani ha schierato una zona "adattata" e creato problemi alla Dolomiti Energia, che però è riuscita a raggiungere il pareggio proprio al 30esimo.

L’ultimo quarto è stato di grande battaglia, fino a quando non si è messo in azione Beto Gomes, che con le sue conclusioni pesanti ha fatto soffrire la Germani e portato al successo la Dolomiti Energia. Brescia ha chiuso con la doppia cifra alla voce punti segnati per Berggren, buona la sua partita da ex, Burns, Moss e Lighty. Al PalaRuffini, nonostante la precedente sconfitta, coach Vitucci si affiderà ancora una volta allo starting five abituale, mettendo sul parquet ad inizio gara Wright, Wilson, Harvey, Washington e White. Per la squadra di Andrea Diana dovrebbero partire in quintetto Luca Vitali e Moore esterni, Moss ala piccola e Landry con Berggren sottocanestro.

La partita di basket Lega A tra Fiat Torino e Germani Brescia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport 2 HD, il numero 202: telecronaca dalle ore 20:45. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti sul risultato di Torino-Brescia saranno disponibili sul sito internet ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione della sfida con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale.

