Diretta/ Trento-Cantù: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 14^giornata, oggi 2 gennaio 2017)

DIRETTA TRENTO-CANTU’: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 14^GIORNATA, OGGI 2 GENNAIO 2017) - Trento-Cantù sarà diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Guido Federico Di Francesco e Valerio Grigioni. Nella gara del PalaTrento, in programma lunedì 2 gennaio con inizio alle ore 20.30, si affrontano due formazioni che hanno entrambe vinto nell’ultimo turno, la Dolomiti Energia che ha sbancato il campo della Germani Brescia, con 6 punti di distacco, e la Red October Cantù che ha superato la Vanoli Cremona in casa di un solo punto, dopo un inseguimento durato tutta la gara.

La formazione canturina si trova senza Waters, che dopo aver sciolto il contratto con la Red October ha trovato posto nella formazione greca dell’Olympiacos in sostituzione di Daniel Hackett, lasciando comunque nelle mani della società canturina un discreto by-out. Per i brianzoli si è posto il problema di tesserare immediatamente un altro straniero, in quanto il regolamento impone di schierarne almeno 7 ad ogni gara: alla fine è arrivata una vecchia conoscenza del basket italiano come Uros Slokar, ala-pivot sloveno di 33 anni l’anno scorso a Caserta, e in passato anche a Treviso, Udine, Bologna sponda Fortitudo, Siena e Virtus Roma.

2 vittorie consecutive per la Dolomiti Energia, che a Brescia sembra aver ritrovato il giusto sprint per tornare nelle zone alte della classifica ed ha avuto un Gomes esaltante. All’inizio Brescia si è appoggiata all’ex Jared Berggren, che ha portato i suoi avanti 9–2. Per Trento sono stati Baldi Rossi e Lighty a mettersi in evidenza ma il primo quarto è trascorso nel segno della formazione di Andrea Diana, che al primo stop della gara conduceva per 25–18 grazie al maggior numero di rimbalzi conquistati e alle percentuali nel tiro da tre punti.

Nel secondo periodo la Germani ha lavorato ancora bene in fase offensiva, con 11 assist di squadra e con Berggren è salito anche Burns, tanto da portare il vantaggio interno fino alla doppia cifra, prima che le iniziative di Flaccadori e Craft riportassero Trento sino al –7, sul 45–38, dell’intervallo lungo.

Nel terzo quarto si è visto il cambiamento della difesa di Trento, che ha messo pressione sui portatori di palla avversari, mentre in attacco Gomes si è fatto fino a portare i suoi al pareggio a quota 56, proprio allo scadere del periodo. Grande intensità da parte degli ospiti anche nell’ultima frazione di gioco, con Beto Gomes a rispondere alle iniziative bresciane con Michele Vitali e Landry. A fine quarto per Gomes 15 punti dei 25 messi personali a segno nell’intera gara, con un bel 4/5 dall’arco. In casa Dolomiti Energia doppia cifra nel punteggio anche per Craft e Lighty.

Invece la Red October ha rimesso nella giusta direzione solo nel finale una partita che la Vanoli Cremona ha condotto in lungo ed in largo, sprecando nel finale l’occasione di portarsi a casa i due punti. La formazione di Bolshakov ha messo a segno il primo sorpasso solo nell’ultimo minuto di gara e ha ringraziato JaJuan Johnson, ancora una volta migliore dei suoi con 20 punti all’attivo e capace di non mollare mai. Decisivo, a favore dei brianzoli, un ultimo periodo dove hanno realizzato 23 punti concedendone solo 13 agli avversari. Per Bolshakov in doppia cifra anche Darden, Callahan e Dowdell.

Al PalaTrento coach Buscaglia, ancora senza Jefferson, si dovrebbe affidare al quintetto base schierato nella trasferta contro Brescia, composto da Craft, Flaccadori, Lighty, Hogue e Baldi Rossi. Il coach di Cantù Bolshakov, che ha vinto tre gare sulle quattro in cui si è seduto in panca da capo allenatore, dovrebbe rispondere con Dowdell, Pilepic, Darden, Callahan e Johnson nello starting five.

La partita di basket Lega A tra Dolomiti Energia Trento e Red October Cantù sarà trasmessa in diretta tv dall'emittente Milanow; non è prevista invece la trasmissione del match in diretta streaming video. Aggiornamenti sul risultato di Trento-Cantù saranno disponibili sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale.

