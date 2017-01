RISULTATI BASKET LEGA A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (14^ GIORNATA, 2 GENNAIO 2017) – Il 2017 inizia con due giornate dedicate al grande basket: il campionato di Serie A1 torna infatti in scena l’1 e il 2 gennaio 2017 con in calendario l’intensa 14^ giornata della massima serie della palla a spicchi in Italia. Tanti i match messi in calendario in questi giorni di festa, che senza dubbio modificheranno non poco l’attuale classifica. Procediamo dunque con ordine, parlando per prima cosa dei due anticipi, andati in scena ieri: alle ore 18.15 ha avuto luogo infatti il palla a due tra l’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari, mentre alle ore 20.45 al PalaMaggiò ha avuto luogo la sfida tra la Pasta Reggia Caserta e la Sidigas Avellino. Sono invece in programma per la giornata di oggi 2 gennaio i restanti incontri il cui fischio di inizio, slavo una sola eccezione è stato fissato su tutti i campi per le ore 20.30. Unica particolarità del calendario di questa 14^ giornata è il palla a due della sfida tra Fiat Torino e la Germani Basket Brescia, che per esigenze di palinsesto, è stato spostato di pochi minuti, ovvero alle ore 20.45.

Andiamo quindi subito a vedere cosa questo primo turno del 2017 della Serie A1 ci offre: si comincia al Mediulanum Forum, dove andrà in scena la sfida tra l’Emporio Armani Olimpia Milano e la Consultinvest Pesaro. La sfida di questa sera in casa della formazione biancorossa appare particolarmente significativa per entrambe le compagini, che approdano a questo turno dopo aver subito una pesante sconfitta nella giornata precedente del campionato: Milano inoltre sta vedendo spegnersi i proprio sogni di Europa con la batosta subita solo pochi giorni fa in Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas e il ruolo di fanalino di coda in classifica attualmente ricoperto. Avrà inizio sempre alle ore 20.30 il match tra la Vanoli Cremona e la Openjobmetis Varese, secondo match di campionato da quando Caja si è seduto sulla panchina dei biancorossi: sfida tra piccole della classifica attuale della Serie A1 e anche per questo certamente entusiasmante.

Al PalaCarrara invece andrà in scena il match tra The Flexx Pistoia e la Grissin Bon Reggio Emilia, dove gli ospiti approdano dopo la gloriosa vittoria avvenuta a spese dell’Olimpia Milano lo scorso turno di campionato. Sempre alle ore 20.30 è atteso il palla a due tra la Dolomiti Energia Trentino e la Red October Cantù: entrambe le formazioni al momento rimangono ai gradini più bassi della graduatoria ma la voglia di riscatto è certamente tanta.

Proseguiamo quindi con la sfida tra Betaland Capo d’Orlando e la Enel Basket Brindisi, uno dei match più attesi di questa 14^ giornata: al momento infatti la classifica stilata alla vigilia di questo turno vede le due formazioni attese questa sera alle ore 20.30 al PalaFantozzi a pari punti, ovvero 14, con appena una lieve differenza nei punteggi a separarli, oltre che un uguale ambizione versoi gradini più alti della graduatoria. Chiude la giornata la partita tra la Fiat Torino e la Germani Basket Brescia, che come già affermato, avrà inizio alle ore 20.45. sono appena due i punti che distanziano i due club attesi questa sera al PalaRuffini e di certo la voglia di dimenticare i recenti insuccessi spingeranno i due roster a dare il meglio di sé.

