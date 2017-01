DIRETTA ZALGIRIS KAUNAS-REAL MADRID: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 18^ GIORNATA, OGGI 20 GENNAIO 2017) - Zalgiris Kaunas-Real Madrid verrà diretta dagli arbitri Damir Javor (Slovenia), Olegs Latisevs (Lettonia) e Emin Mogulkoç (Turchia); palla a due alle ore 18 di venerdì 20 gennaio per la diciottesima giornata del girone di basket Eurolega 2016-2017. Dopo aver vinto il match interno contro il Maccabi, che ha garantito la conferma del secondo posto nella classifica dell’Eurolega, a fianco dell’Olympiacos e dietro al CSKA, il Real Madrid viaggia alla volta della Lituania, dove incontra lo Zalgiris di coach Jasikievicius.

Formazione lituana che nello scorso turno si è dovuta arrendere sul parquet del Galatasaray Istanbul restando al 13esimo posto in classifica, alla pari con il Maccabi Tel Aviv, con un record di 6 vinte e 11 perse. La gara è in programma alle 19.00 del 20 gennaio. I campioni di Lituania nella gara di andata erano stati battuti da quelli di Spagna per 96 – 91 al termine di una gara molto equilibrata e risolta solo nel finale, con una grande prova del giovane Luka Doncic che nel corso delle ultime settimane si è conquistato stabilmente il posto in quintetto base con le sue prestazioni che ne fanno il miglior giovane dell’intera Eurolega ed un sicuro prospetto NBA.

Andando a dare un’occhiata ai numeri delle due formazioni prima di questa gara, il vantaggio negli scontri diretti è nettamente a favore dei "Blancos" spagnoli, che si sono imposti in 14 dei 15 precedenti ed in trasferta sono al momento 1 – 6. Per quanto riguarda i numeri di questa stagione di Eurolega, l’attacco madrileno segna nettamente di più, con 87 punti di media contro i 79,8 della squadra di Jasikievicius. In difesa i numeri sono quasi identici con gli spagnoli che subiscono 80,2 punti per gara a fronte degli 82,3 dei lituani. La superiorità del Real Madrid è attestata anche dalla statistica della valutazione, nella quale la formazione di Laso è prima in Eurolega con 102,1 contro l’83,4 dello Zalgiris.

Uno degli scontri che potrebbero determinare il successo in questa gara è quello sotto i tabelloni con le due squadre che si equivalgono nella cattura dei rimbalzi 36,9 contro 35,4 a favore del Real Madrid, con lo Zalgiris però in vantaggio per quanto riguarda quelli offensivi, con 12,5 catturati contro 11,3. Bello anche il duello per quanto riguarda gli assist di squadra smazzati di media, con il primo posto assoluto degli spagnoli con 20,2 per gara ed il quinto dei lituani, con 18,6 per gara. La difesa dello Zalgiris potrebbe essere un’altra delle chiavi della gara, visto che è quella che forza la peggior percentuale, 37% agli avversari nel tiro da oltre l’arco e sul parquet la sfida tra il francese Westermann e lo statunitense Pangos, per la formazione lituana, contro Llull, Carroll e Doncic, dovrebbe risultare molto intensa ed incerta.

Nella gara di andata la vittoria della formazione di Pablo Laso è stata sicuramente più incerta di quanto non potesse dire la classifica alla vigilia del match. Dopo un primo quarto chiuso sul + 3 dalla formazione spagnola, gli uomini di Jasikievicius si erano portati in parità al termine della seconda frazione. Dopo il riposo nuovo allungo madrileno fino al nuovo + 3 del 30esimo, ma senza mai dare l’impressione di poter "uccidere" la partita, tanto che lo Zalgiris si rifaceva di nuovo sotto conquistando la parità all’ultimo minuto di gioco, rotta solo da due triple consecutive di Doncic che con i suoi 17 punti e 24 di valutazione si è preso anche il titolo di MVP della gara. Per il Real Madrid, che non disponeva di Llull, infortunato, a fine gara doppia cifra per Randolph, Maciulis, Hunter, Reyes ed Ayon, oltre a Doncic. Nelle file dei lituani doppia cifra sia per il play statunitense Pangos, che per il lungo australiano Motum, che per i lituani Milaknis, Ulanovas e Jankunas.

Nella gara giocata la settimana scorsa all’Abdi Ipecki Arena la squadra di Jasikievicius si è arresa di fronte al Galatasaray, che ha visto i turchi fare meglio dei lituani dopo l’intervallo nelle conclusioni da oltre l’arco. La formazione di coach Ataman dopo un primo quarto in equilibrio ha allungato nel secondo ed ha continuato ad aumentare il suo vantaggio nella terza frazione. I lituani sono riusciti a pareggiare l’ultimo periodo e quando mancavano cinque minuti alla fine si erano riportati a – 1, salvo poi cedere di fronte a Fitipaldo e compagni. Per lo Zalgiris doppia cifra per Lekavicius, Westermann, Jankunas e Motum.

Vittoria casalinga con qualche patema per il Real Madrid in una sfida storica come è quella contro il Maccabi, ancora una volta con un Doncic protagonista. Israeliani sopra nel punteggio per i primi tre quarti, con i blancos che passano avanti ad inizio ultimo periodo e dopo qualche minuto di equilibrio conquistano il vantaggio decisivo grazie alla loro giovane "stella". Con lui in doppia cifra anche Fernandez, Llull ed Ayon.

Alla Zalgirio Arena la squadra di coach Jasikevicius si schiera con Pangos e Westermann, il tiratore Milaknis come ala piccola e con gli altri due lituani Jankunas e Javtokas come lunghi. La risposta di Pablo Laso con il quintetto con Llull e Doncic esterno, il lituano Maciulis, al suo derby personale, come ala piccola e con Reyes ad affiancare il messicano Ayon sotto le plance.

Zalgiris Kaunas-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv da Fox Sports, e dunque sarà un'esclusiva per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite; in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita della Zalgirio Arena anche con il servizio di diretta streaming video, grazie all'applicazione Sky Go attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

