Diretta/ Mantova-Virtus Bologna: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Est 18^ giornata, oggi 21 gennaio 2017)

DIRETTA DINAMICA GENERALE MANTOVA-SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 EST 18^ GIORNATA, OGGI 21 GENNAIO 2017) - Mantova-Virtus Bologna è uno dei due anticipi della diciottesima giornata di basket A2 2016-2017: per il girone Est le due squadre scendono in campo sabato 21 gennaio alle ore 20:45. Anticipo di campionato per la capolista del girone Est della serie A2 di basket, Virtus Bologna, impegnata sabato 21 gennaio, con inizio alle 20.45 al PalaBam contro gli Stings di Mantova.

La formazione di coach Ramagli continua a vincere e nell’ultimo turno si è imposta contri Imola, mantenendo i due punti di vantaggio che aveva su Treviso, proprio l’avversaria che nel turno precedente ha battuto Mantova su questo stesso parquet. La formazione di coach Martellossi, nonostante la sconfitta si mantiene in quinta posizione, alla pari dell’Assigeco Piacenza, a quota 20 punti.

La Segafredo Bologna, formazione che è tra i migliori attacchi del girone, ha una migliore media realizzativa fori casa rispetto alla Unipol Arena, e per quanto riguarda le prestazioni individuali vede quattro giocatori in doppia cifra nei punti segnati, con i due statunitensi Lawson ed Umeh che hanno rispettivamente 21 e 17,6 punti di media, mentre Rosselli e Spissu, gli altri due in doppia cifra, hanno realizzato entrambi 10,6 punti per gara. Finora il migliore rimbalzista è Lawson, vicino alla doppia cifra con 9,1 per partita.

In casa Stings, formazione che nelle partite casalinghe ha subito 3 sconfitte, a fronte di sei successi, e realizza in media 80,6 punti per gara con un ottimo 52% da due punti, i migliori realizzatori sono i due statunitensi Corbett e Daniels, rispettivamente con 17,3 e 14,7 punti per gara, seguiti da Amici che è a quota 13,7. Nella cattura dei rimbalzi Daniels con 6,3 per gara, precede Amici con 6,1. Nella gara dell’ultimo turno la Dinamica Mantova è stata beffata proprio sulla sirena da Treviso che ha realizzato l’ultimo canestro con Saccaggi. Il play di Martellossi, Gergati, aveva portato avanti gli Stings quando mancavano solo 3 secondi alla fine.

L’avvio di gara aveva visto le due formazioni scambiarsi diversi canestri, poi un parziale di 8 – 0 a favore degli Stings aveva rotto l’equilibrio, con Mantova al vantaggio in doppia cifra, 24 – 13, quando suona la prima sirena. La partita si riapre immediatamente nel secondo quarto con un 6 – 0 di Treviso, ma la formazione di Pillastrini resta sempre a due possessi di distacco da quella di Martellossi, che ha un ottimo Candussi. All’intervallo i punti di differenza sono tre con la tripla di Moretti quasi sulla sirena.

Nel terzo quarto gli attacchi sono dominati dalle opposte difese, con il gioco che diventa meno fluido; Treviso ne approfitta prima per pareggiare e poi per allungare, ma al 30esimo, grazie a Corbett e Gergati, il punteggio a tabellone è 54 – 56. Grandi emozioni negli ultimi 10 minuti di gioco, con Mantova che allunga, Treviso che ricuce e punteggio in parità a 3 minuti dalla fine a quota 65.

Poi il finale che premia Treviso, con gli Stings che hanno Corbett, Daniels ed Amici in doppia cifra. Nella partita casalinga dell’ultimo turno contro Imola, la Virtus Bologna ha dominato la scena con un Umeh straripante; V nere a quota 100 con due primi quarti strepitosi e percentuali da oltre l’arco quasi irreali. Nei primi due quarti, a completare una prestazione da 59 punti segnati, è arrivata anche la cattura di 25 rimbalzi ed i 16 rimbalzi di squadra, con un dato di valutazione pari ad 85.

Negli altri due quarti i bolognesi si sono giustamente un po' di fiato, raggiungendo comunque il punteggio a tre cifre. Imola aveva iniziato con la difesa a zona, ma sono bastati solo 5 minuti alla formazione di Ramagli per averne ragione, con Umeh che ha chiuso a quota 20, con doppia cifra anche per Michelori, Lawson e Pajola.

Al PalaBam, coach Martellossi schiera per la sua Dinamica generale un quintetto base che vede sul parquet i due statunitensi Corbett e Daniels, Giachetti, Candussi ed Amici, mentre coach Ramagli per la Virtus Bologna conferma il quintetto base con Spissu, Umeh, Rosselli, Lawson e Michelori.

Mantova-Virtus Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 2: appuntamento per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite su Sky Sport 2, con possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go.

© Riproduzione Riservata.