Diretta/ Brescia-Pesaro: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 16^ giornata, oggi 22 gennaio 2017)

DIRETTA GERMANI BRESCIA-CONSULTINVEST PESARO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 16^ GIORNATA, OGGI 22 GENNAIO 2017) - Brescia-Pesaro sarà diretta dalla terna arbitrale Sahin-Biggi-Quarta; si gioca alle ore 18:15 di domenica 22 gennaio per la sedicesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. I padroni di casa dopo la sconfitta nel primo turno di campionato ed alcune prestazioni insufficienti nelle prime giornate, hanno preso una marcia superiore, anche grazie agli innesti in corsa, ed hanno conquistato un risultato importante per una neopromossa, come l’accesso alle "Final Eight" della Coppa Italia.

Pesaro invece è rimasta esclusa e si trova attualmente in 14esima posizione con 10 punti all'attivo, solo due in più delle squadre in ultima posizione, Cremona e Varese. Una partita quindi molto importante per entrambe, con Brescia che vuole continuare nella striscia positiva di due vittorie, ottenute, prima a Torino e poi in casa contro Pistoia, punti decisivi per la qualificazione.

Dall’altra parte Pesaro cerca i punti per staccare le inseguitrici e tornare al successo esterno, come ha saputo fare in due delle ultime tre gare giocate in trasferta.

Nell’ultima di andata la grande voglia di Brescia di approdare alle "Final Eight" è apparsa evidente fin da subito contro Pistoia, che pure era in corsa per la stessa qualificazione e l’avrebbe ottenuta vincendo. Il match è stato molto combattuto, sia dal punto di vista tattico che agonistico, con i toscani combattivi all’inizio, ma con Brescia che chiude comunque avanti la prima frazione 21 – 20 e tiene la testa anche in un secondo quarto di grande intensità, andando al riposo sopra di tre punti, sul 39 – 36. Quando le due formazioni rientrano sul parquet, arriva la sagra delle triple, senza però che nessuna delle due formazioni si avvantaggi in modo netto.

La svolta nel finale del terzo quarto con Brescia che prima si porta sul + 10, e poi confeziona un gioco da 4 punti con il + 12 dell’ultimo mini intervallo. Toscani che provano a ricucire lo strappo ma non ci riesce, ed a 4 minuti dal termine Brescia è sull’84 – 71, per poi chiudere con un vantaggio ancora maggiore, 97 – 79. Moore con 12, Landry con 24, Burns con 18 ed un eccellente Michele Vitali con 22, gli uomini in doppia cifra per coach Diana.

Ultima di andata con importante successo casalingo, a distanza di oltre due mesi dall’ultima vittoria, per la Consultinvest Pesaro che batte l’Orlandina per 70 – 68, potendo contare sulla coppia Thornton Jones che metto 19 punti ciascuno e fanno materializzare la rimonta della formazione di Bucchi nella quarta frazione. Capo d’Orlando finisce con 4 giocatori in doppia cifra ma deve arrendersi nel finale. La formazione di Piero Bucchi è apparsa discontinua e dopo aver chiuso il primo quarto sotto di 1 punto, ha visto i siciliani aggiudicarsi anche il secondo per 5 punti.

Nella terza frazione Pesaro rimonta fino al – 4, poi nell’ultima riesce ad aggiudicarsi la gara anche grazie ad alcuni errori dei siciliani, come nell’ultima rimessa, ricevuta con un piede fuori dal campo. Per coach Bucchi in doppia cifra oltre a Jones e Thornton anche Harrow con 10 punti all’attivo.

Nella gara del Pala George, per coach Andrea Diana non ci sono problemi di formazione con la scelta che va verso un quintetto base con Moore, Berggren, Luca Vitali, Moss e Landry, ed anche coach Bucchi continua a puntare sugli uomini visti sul parquet all’inizio della gara contro Capo d’Orlando, e cioè Fields, Jasaitis, Jones, Nnoko e Harrow.

Brescia-Pesaro sarà trasmessa in diretta tv da RTV San Marino, il canale che - al netto di dirette assegnate a Rai o Sky - trasmette tutte le partite esterne nella stagione della Consultinvest. Salvo variazioni nel palinsesto, la diretta streaming video sarà garantita su www.smtvsanmarino.sm; ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

